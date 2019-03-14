الشرطة تبحث عن أربعة لصوص سرقوا الكثير عن طريق الإنفاق المزدوج عبر أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين

أفادت تقارير CBC أن الشرطة الكندية تقوم بالبحث عن أربعة أشخاص مطلوبين فيما يتعلق بشن هجمات مزدوجة الإنفاق على أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في مدن متفرقة في كندا.

حيث يُزعَم أن ما مجموعه 112 عملية إنفاق مزدوج تمت في سبتمبر من العام الماضي ، وكان نصفها في مدينة كالغاري. في حين وقعت الهجمات الأخرى في مدينة Winnipeg و Toronto و Montreal و Sherwood Park و Ottawa و Hamilton.

وحتى الآن لم يتم التعرف على هويات أولئك الرجال الأربعة المتورطين ، وتطالب شرطة كالغاري المواطنين الكنديين المساعدة في التعرف عليهم.

الإنفاق المزدوج على ماكينة الصراف الآلي لبيتكوين مشروع إجرامي يدر الكثير من الأموال

على ما يبدو ، أن بعض أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين لديها خاصية تتيح القيام بالمعاملات بدون إنتظار التأكيدات (zero-confirmation) ، وإستغل هؤلاء الأشخاص هذه الخاصية للقيام بعمليات الإنفاق المزدوج لعملات البيتكوين مقابل المال.

وفي غضون 10 أيام قام المخادعون بأكثر من 112 صفقة وأحرزوا ما مجموعه حوالي 200،000 دولار. وكان متوسط الصفقة حوالي 1800 دولار.

وفقاً لبيتر تود الكندي مطوّر Bitcoin Core ، فإن بعض الأدوات الإضافية مثل تلك التي تتيح تسريع المعاملة بدفع رسوم أعلى إلى جانب خاصية القيام بمعاملات بـ 0 – confirmation تجعل هذه المعاملات ممكنة.

وعلى الرغم من أن هذه الأدوات غير مخصصة أو معتمدة على وجه التحديد للنشاط الإجرامي ، إلا أنها تمكّن المعاملات “المعلقة” من أن تكتمل عن طريق دفع رسوم إضافية. ويصف مطوّر البيتكوين بيتر تود العملية على النحو التالي :

” تقوم بعمل معاملتان على التوالي. في الأولى تقوم بدفع المبلغ المراد إرساله إلى العنوان الذي تريد.

وفي الثانية تنفق هذه الصفقة مع معاملة ذات رسوم أعلى ، ومع تغيير العنوان. بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحديد إختيار إضافي للصفقة الأولى مثل OP-RETURN ، و multisig ، و “Blacklist”. وبالتالي فإن بعض المعدنين لن يقبلوا التعامل مع هذه الأنواع من المخرجات في الصفقة الأولى ؛ وسيقبل هؤلاء المعدنين بالصفقة الثانية لعملية الإنفاق المزدوج ، مما يساعدك في تحقيق إنفاق مزدوج ناجح. “

شبكة المحتالين تجني 20،000 دولار كندي في اليوم

من وجهة نظر فلسفية ، تبدو هذه الأدوات مثيرة للجدل ، ولكنها تهدف إلى تشجيع الخدمات و المستخدمين على إنتظار تأكيد واحد على الأقل قبل الإعتقاد بأن المعاملة مكتملة.

ومع ذلك ، في الواقع ، من غير المريح أن يقف العملاء في مكان ما لمدة 10-30 دقيقة (أو أكثر) حتى تتم معاملة ما.

قامت ccn بإجراء بعض الأبحاث. ووجدت أن مدينة كالغاري لديها ما مجموعه 45 أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين.

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ومع ذلك ، 21 منهم فقط تسمح بمبيعات البيتكوين. تمتلك العديد من الشركات المختلفة بما في ذلك Bitnational و Bitcoin Solutions و Bitcoiniacs أجهزة الصراف الآلي هذه. ولدى البعض منها حد مبيعات يومي يصل إلى 9000 دولار.

وتحاول CCN التواصل مع هذه الشركات (شركات أجهزة Bitcoin ATM الموجودة في التغريدة) عبر الهاتف. للإستفسار عما إذا كانت أجهزتها تسمح بمعاملات تأكيد صفرية أم لا.

لدى مدينة كالغاري إثنين من الموردين الرئيسين لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين. الأولى شركة Genesis Coin العلامة التجارية الأكثر شعبية. والثانية شركة Lamassu وهي علامة تجارية أخرى مشهورة لأجهزة (Bitcoin ATM). ربما يجب على مالكي أجهزة الصراف الآلي ضبط متطلبات المعاملة.

وفي الوقت الحالي ، تقوم وسائل الإعلام بنشر صور هؤلاء اللصوص الأربعة وتحث المواطنين الكنديين الذين يعرفون هوية هؤلاء المحتالين على الإتصال بشرطة كالغاري.

الأول من اليسار هاجم أجهزة الصراف الآلي في تورونتو و مونتريال و أوتاوا و هاملتون. والثاني وهو الأكثر غزارة ، هاجم أجهزة الصراف الآلي في مدينة كالغاري. في حين كان الثالث في وينيبيغ و الأخير شيروود بارك – ويرتدي نظارة شمسية ، لذلك قد يكون من الصعب تحديده. وتطلب الشرطة المساعدة في التعرف على هويتهم وتتيح تقديم تقارير مجهولة المصدر عن طريق Calgary Crime Stoppers.

البيتكوين هو عالم صغير. الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة التقنية على سحب هذا العدد ليسوا بالعدد الكبير.

المصدر : ccn.com

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