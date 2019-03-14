ماذا تعني شراكة مشروع الكاردانو مع مشروع Aion لعالم الكريبتو؟

في الآونة الأخيرة، التقى الرئيس التنفيذي لمشروع الكاردانو وشركة (IOHK) تشارلز هوسكينسون، مع الرئيس التنفيذي لشركة (AION) لمناقشة إمكانية التعاون والشراكات.

أثار هذا الامر مجتمعي كاردانو و AION، ولسبب وجيه. يعد التعاون بين المشروعات مؤشرا على نضوج ساحة الكريبتو ودخولها حقبة جديدة تفتح عالما من الفرص لعالم العملات الرقمية ومشاريع البلوكشين. على سبي المثال، مع إمكانية التعاون والشراكة يمكن للمشاريع الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض لدفع التبني عالميًا.

وبدون ذلك، تبرز المشاريع كجزر معزولة لا يمكنها تحقيق الكثير من تلقاء نفسها، وربما لن يتم اعتمادها على نطاق واسع. في حالة مشروع (Cardano) و (AION)، وتفتح مثل هذه الشراكة إمكانية اعتماد هذين البلوكشين في تطوير التطبيقات اللامركزية (Dapps).

كلاهما لديهما قدرات قوية على هذه الجوانب. في جوهرها، عند العمل معًا فإنها توفر فرصة رائعة لتطوير التطبيقات التي تمس الصناعات المختلفة، كما هو الحال في عالم المال.

بالنسبة للمستثمر، هذا يعد مؤشر إيجابي على المدى الطويل لرغبة المشاريع في دعم التبني العالمي لمشاريعها. من المؤكد أن هذا قد لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذين المشروعين على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، يضعهم في وضع جيد للنمو في المستقبل. ذلك لأنه مع نمو التطبيقات اللامركزية Dapps في هذين المشروعين في المستقبل، ستنمو استخداماتها الحقيقية، وسوف ينعكس هذا على أسعارها بمجرد استعادة سوق الكريبتو لوهجه.

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علاوة على ذلك، سوف يلعب التعاون دورًا في دفع اللوائح الصحيحة التي تدعم نمو البلوكشين والاعتماد عليه. هناك انفصال كبير بين ما حققته مشاريع البلوكشين واللوائح الحالية. لقد تأخرت اللوائح إلى حد كبير، مما يجعل الأمر معقدًا بالنسبة للاعتماد الكامل لهذه التقنية، وخاصة على المستوى المؤسسي.

سيكون الحل هو أن تتحد مشاريع البلوكشين ويكون لديها صوت موحد في الضغط من أجل إطار تنظيمي أكثر حداثة لتكنولوجيا البلوكشين. يبدأ تشكيل جبهة موحدة بما تقوم به مشاريع مثل كاردانو و AION. واتخاذ نهج للتعاون بدلا من المنافسة. مع تحول المزيد من المشروعات إلى هذه الإستراتيجية، ستأتي اللوائح المناسبة، وتفتح الاعتماد الواسع النطاق لتقنية البلوكشين، مما يزيد من قيمة المشاريع مثل كاردانو (ADA) و آيون (AION) التي تقود بالفعل في هذا الصدد.

في جوهرها، بالنسبة للمستثمر الذي يبحث في الكريبتو على المدى الطويل، فإن مشاريع مثل Cardano و AION التي تفكر بالفعل إلى الأمام بما يكفي للتفكير في التعاون تجعل حيز الاستثمارات جيد. يمكن أن تتألق هذه بشكل كبير للغاية بمجرد حدوث التبني على نطاق واسع، ويمكن أن تكون في طليعة الصياغة التنظيمية.

بالنسبة لـ(كاردانو)، فإن مكانتها كاستثمار تثار من خلال حقيقة أنها تقوم ببناء علاقات مع الحكومات. هذه هي العلاقات التي يمكن أن تثبت حيوية في تعزيز اعتماد كاردانو. يمكن للحكومات وخاصة في العالم النامي في نهاية المطاف بناء أنظمتها حول كاردانو (ADA). مستقبله مشرق، ومستويات المخاطرة أقل من معظم العملات.