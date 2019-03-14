منصة OKEx تعلن عن إطلاق منصة لمخصصة للاكتتابات (IEO)

أطلقت منصة OKEx وهي منصة للعملات الرقمية وتتخذ من مالطا مقراً لها، منصة جديدة مصممة لاحتضان اكتتابات مشاريع البلوكشين ذات الإمكانات العالية ودعم رواد الأعمال الأوائل.

ستعمل المنصة الجديدة التي أطلق عليها اسم “OK Jumpstart”، على غرار نموذج الطرح الأولي (ICO)، مما يسمح للشركات ببيع الرموز لتمويل مشاريع المرحلة المبكرة. لكن الفرق الرئيسي هو أن كل من مطور المشروع والمستثمرين يسهلون معاملاتهم من خلال طرف ثالث موثوق. ستعمل المنصة كضامن وتجري فحصًا دقيقًا للمشروع في فريق المشروع، مما سيؤدي إلى ظهور دعاية واسعة النطاق وعملية سرد أسرع.

وفقًا لـ منصة “OKEx” فقد أجرت تقييماً شاملاً للوائح ذات الصلة في جميع أنحاء العالم وتوصلت إلى أن “OK Jumpstart” كمنصة اكتتاب عام (IEO) متوافقة. وتعتقد منصة “OKEx” أن النظام الأساسي سيمكن فرق المشروع من التركيز على تطوير المشروع وإدارة المجتمع من خلال توفير الوقت والموارد ليتم إدراجهم في المنصات.

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وقال “آندي تشيونغ” رئيس عمليات OKEx: “أعتقد أن نموذج اكتتاب (IEO) سيحقق مزايا كبيرة لكل من مطوري المنصة والمشاريع، خاصة أن الشركات الناشئة يمكنها إجراء عملية الإطلاق بشكل أسهل وأكثر بساطة”. “نظرًا للطلب المتزايد على عمليات الاكتتاب الاوّلي (IEO) بسرعة كبيرة، سيكون عام 2019 هو عام (IEO) ونتوقع أن نرى المزيد من المشاريع المبتكرة يتم تحريكها من هذا النظام الأساسي.”

أطلقت منصة Binance، هذا التوجه العام عندما أطلقت منصة إطلاق بينانس (Binance Launchpad) وهي منصة مخصصة لبيع الرموز الحصرية. وقد كان أول مشروع يتم إطلاقه على النظام الأساسي هو مشروع بت تورنت (BTT)، حيث شهدت ما يزيد عن 7 ملايين دولار من الرموز التي تم بيعها في أقل من 15 دقيقة.