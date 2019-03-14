عاجل : منصّة بينانس تطرح زوج عملات جديد للتداول

أعلنت منصّة بينانس عن إدراج زوج عملات جديد للتداول وفيما يلي نص البيان :
متابعي منصّة بينانس ،
ستفتح المنصّة التداول لأزواج العملات XMR / BNB و XMR / USDT وذلك يوم الخميس 2019/03/15 على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي
تحذير من المخاطر: الإستثمار في العملات الرقميّة يخضع لمخاطر السوق العالية. يرجى جعل الإستثمارات الخاصة بك بحذر. ستبذل بينانس قصارى جهدها لإختيار عملات رقميّة عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائرك الاستثمارية.
شكرا لدعمك!
فريق بينانس
2019/03/14
المصدر : support.binance.com
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