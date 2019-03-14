الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

عاجل : منصّة بينانس تطرح زوج عملات جديد للتداول

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رامي بن فضل 0 تبليغ

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أعلنت منصّة بينانس عن إدراج زوج عملات جديد للتداول وفيما يلي نص البيان :

متابعي منصّة بينانس ،

ستفتح المنصّة التداول لأزواج العملات XMR / BNB و XMR / USDT وذلك يوم الخميس 2019/03/15 على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي

تحذير من المخاطر: الإستثمار في العملات الرقميّة يخضع لمخاطر السوق العالية. يرجى جعل الإستثمارات الخاصة بك بحذر. ستبذل بينانس قصارى جهدها لإختيار عملات رقميّة عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائرك الاستثمارية.

شكرا لدعمك!

فريق بينانس

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2019/03/14

بإمكانك القيام بوضع تعليقك حول الموضوع ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : support.binance.com

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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