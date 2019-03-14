عاجل : منصّة بينانس تطرح زوج عملات جديد للتداول

أعلنت منصّة بينانس عن إدراج زوج عملات جديد للتداول وفيما يلي نص البيان :

متابعي منصّة بينانس ،

ستفتح المنصّة التداول لأزواج العملات XMR / BNB و XMR / USDT وذلك يوم الخميس 2019/03/15 على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي

تحذير من المخاطر: الإستثمار في العملات الرقميّة يخضع لمخاطر السوق العالية. يرجى جعل الإستثمارات الخاصة بك بحذر. ستبذل بينانس قصارى جهدها لإختيار عملات رقميّة عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائرك الاستثمارية.

شكرا لدعمك!

فريق بينانس

Advertisements

2019/03/14

بإمكانك القيام بوضع تعليقك حول الموضوع ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : support.binance.com

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .