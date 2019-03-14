لماذا ارتفع سعر عملة Crypto.com ورمزها (CRO) بأكثر من 350 في المئة؟

عندما ترتفع عملة رقمية إلى مستوى مرتفع للغاية، يجب علينا إعادة النظر والبحث عن الأسباب خلف ذلك. إن عملة Crypto.com، التي وصلت في الايام القليلة الماضية إلى أعلى مستوى لها تاريخياً طبقًا للرسوم البيانية للسوق في الوقت الحالي، وتشق طريقها إلى القمة الثلاثين بإرتفاع يصل إلى 170٪ يوم الأمس.

في هذا الوقت من الأسبوع الماضي، كان رمز (CRO) عبارة عن عملة بديلة غامضة، وتستقر عند سعر 0.0130 دولار (333 ساتوشي). بدأت الأمور تتغير لحاملي العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، و على مدار اليومين الماضيين، أنطلق هذا الرمز صعودًا بارتفاع يصل إلى 380٪ لتصل إلى مستويات 0.0625 دولار (1600 ساتوشي).

لقد حقق عدد قليل جدًا من العملات الرقمية البديلة مكاسب يومية قريبة من هذا الرقم، لكن CRO هي واحدة من هذه الشركات التي تمتعت بإرتفاع بنسبة 170٪ يوم الأمس. وقد تضاعف حجم التداول اليومي من 90 ألف دولار إلى أكثر من 800 مليون دولار، ويبدو أن الكوريين الجنوبيين يجنون ارباحهم من عملة Crypto.com في الوقت الحالي. كون أكثر من نصف أحجام التداول في الوقت الحالي مقابل العملة الكورية (KRW) في منصة GOPAX، فما الذي يدركونه و لا نعرفه؟

زادت أحجام التداول في عملة (CRO) بأكثر من 200 مليون دولار مما جعل حجم التداول أكبر من عملات معروفة مثل Decred و Icon و 0x وعلى قدم المساواة مع Qtum و OmiseGO.

مقالات ذات صلة Advertisements

تعد (Crypto.com) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، منصة مدفوعات رائدة تهدف إلى زيادة اعتماد الكريبتو من خلال قنوات الدفع المختلفة بما في ذلك بطاقات فيزا (Visa).. تدعي أنها تقدم رسومًا ضئيلة أو رسومًا تقارب الصفر، وتصف نفسها بأنها أفضل مكان لشراء العملات المشفرة.

في الشهر الماضي، أطلقت الشركة محرك Vortex Trading Engine الذي يجمع السيولة من المنصات الرئيسية على مستوى العالم ويوجه الأوامر إليهم لضمان أفضل سعر للتنفيذ.

تقدم المنصة أيضًا العديد من خدمات السيولة النقدية، على الرغم من أن معظمها في آسيا في الوقت الحالي. هناك أيضًا محفظة كريبتو مع ميزات استرداد النقود وبطاقة فيزا مدعومة برمز (MCO). تشمل المزايا الأخرى اشتراكات في شبكة Netflix و خدمات Spotify المجانية لأصحاب البطاقات، حيث يمكن للمستخدمين الذين يدفعون مقابل اشتراكاتهم باستخدام بطاقة فيزا (MCO) الحصول على خصم كامل على تكلفة الاشتراك. تتوفر خصومات على مواقع السفر والحجز على الإنترنت مثل Expedia و Airbnb باستخدام بطاقة التشفير.

في الأسبوع الماضي، تم تشغيل نظام الدفع الخاص بـ(Crypto.com) الذي بدأ تشغيل رمز (CRO). وقد كان لديه أكثر من 400,000 تحميل للتطبيق وأكثر من 125,000 تسجيل بطاقة فيزا جديدة في جميع أنحاء العالم.