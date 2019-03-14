مشروع MenaPay يكشف عن العرض الأولي للعملات (IEO) عبر 6 منصات للتداول

أعلنت منصات تداول العملات الرقمية التالية LATOKEN, ExMarkets, Dcoin, ChainEx, SistemKoin و Icrypex عن تقديم العرض الأولي (IEO) لـ MenaPay ابتداءًا من 15 مارس إلى 15 مايو 2019. سيتم الإعلان عن المزيد من منصات التداول على الموقع الرسمي لـMenaPay.

أحد الأساليب الجديدة لجمع التبرعات و الاستثمارات في عالم الكريبتو هو العرض الأولي عبر منصات التداول (IEO). لقد جذبت هذه الطريقة انتباه المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. عند بدء عملية العرض الأولي عبر منصات التداول (IEO) ، يمكن للأفراد شراء العملات الرقمية من منصات التداول المتفق عليها. هذا النظام يشبه إشراك وسيط بين المشاريع والمساهمين.

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ينتظر مجتمع العملات الرقمية عملية العرض الأولي عبر منصات التداول (IEO) التابعة لمشروع MenaPay, حيث سيتم بيع رموز MPay مقابل 0.165 $ مع مكافأة 20 ٪. سيكون بمقدور حاملي الرمز المميز الاستفادة آلية إعادة الشراء التي سيتبعها مشروع MenaPay. على الرغم من أن IEO ظاهرة جديدة ، فلا شك في أنها ستستمر في النمو بمرور الوقت وجعل العملات الرقمية والمنصات تتوسع.

حول MenaPay: تستبدل MenaPay خيارات الدفع التقليدية واستخدام العملة المشفرة المدعومة بالكامل بتقنية البلوكتشين، حيث توفر بوابة دفع آمنة وشفافة لتمكين معاملات الند للند في كل جانب من جوانب الحياة اليومية.