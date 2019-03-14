جاستن سن يعلن عن Airdrop بقيمة 20 مليون دولار و مسابقة على سيارة Tesla إحتفالا بتطورات شبكة الترون

في خبر مثير لمتابعي سوق البيتكوين ، و العملات الرقمية ، لا يزال جاستن صن مؤسس عملة الترون المثير للإهتمام يصنع الضجيج في مجتمع العملات الرقمية ، حيث أعلن صن أنه سيبدأ حملة Airdrop تصل قيمتها لعشرين مليون دولار نقدا سيتم توزيعهم مجانا ، و ذلك بالإضافة إلى مسابقة على الفوز بسيارة Tesla ، و هذا إحتفالا بما وصلت إليه شبكة بلوكتشين الترون ، بعد إطلاق مشروع البيتورنت بالرمز BTT على شبكة بلوكتشين الترون بالإضافة إلى إعلان إنتقال عملة التيثير USDT العملة المستقرة Stable Coin المعادلة لقيمة الدولار الرقمي – إلى شبكة الترون في الوقت القادم .

و في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

مؤسس شبكة بلوكتشين الترون و عملتها الرئيسية TRX الملياردير الشاب جاستن صن ، و الذي كان قد حصد الملايين من الدولار من خلال بيع عملة الترون عبر الطرح الأولى للعملة ICO فيما سبق ، لا زال يعمل على تسويق شبكة العملة في مجتمع العملات الرقمية ، حيث أعلن صن عن برنامج توزيع عملات مجانية Airdrop بقيمة 20 مليون دولار و ذلك بجانب إختيار متابع واحد محظوظ من على حسابه في موقع تويتر للفوز بجائزة سيارة Tesla ، ، و ذلك عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر .

صورة لجاستن صن مؤسس شركة الترون – المصدر : Source: Tron Foundation/YouTube

في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس التنفيذي الشهير لشركة Tesla السيد Elon Musk لم يقم بعد بإضافة عملة البيتكوين كوسيلة للدفع ، و لكن بالنسبة إلى مجتمع العملات الرقمية ، فإن الباب مفتوح دائمًا لذلك ، حيث يقوم جاستن صن ، الرئيس التنفيذي لشركة الترون ، بوضع أمواله كيفما شاء و كيفما تحدث .

يريد صن الإحتفال بالنجاح الباهر الذي حققته شركته الناشئة الأخيرة ، مشروع بيتورنت ( BitTorrent – BTT ) ، و إضافة عملة USDT على شبكة بلوكتشين الترون في وقت لاحق من هذا العام .

و من أجل تهدئة أي مخاوف من أن حسابه قد تعرض للإختراق و أن حسابه قد يتورط في عملية إحتيال أخرى في مجال العملات الرقمية على تويتر ، تابع صن إعلان بتأكيد ” أن تغريدته السابقة لم تكن بناء على إختراق حسابه ” ، و أضاف ان ” سيارة Tesla ستكون في طريقها إلى فائز محظوظ ” .

و على الرغم من أن بيان صن يفتقر إلى الكشف عن النموذج الذي سيكون عليه إختيار الفائز للتأهل ، لا يحتاج المرشحون إلا إلى الإنضمام إلى جيش متابعيه على حسابه في موقع تويتر ، و الذي يبلغ عدد متابعيه 962000 فرد ، و ذلك من خلال متابعة حسابه ، و إعادة تغريد الرسالة ، والتي تم إعادة تغريدها بالفعل لأكثر من 30000 مرة Retweet .

نستعرض معكم التغريدة من على حساب جاستن صن على تويتر :

أنا أخطط لتوزيع 20 مليون دولار نقدا بشكل مجاني airdrop ، و ربما أفكر في إعطاء ما هو أكثر من ذلك ،و في البداية سوف أقوم بإختيار فائز واحد للفوز بسيارة Tesla حتى تاريخ يوم 27 مارس الجاري ، و لكي تتقدم للمسابقة ، قم بمتابعة حسابي و إعادة تغريد هذه التغريدة ببساطة .

للعلم ، فإن جاستن صن ليس هو الوحيد الذي يحاول جذب انتباه مؤسس شركة سيارة Tesla إلى سوق العملات الرقمية ، فقد رد السيد Changpeng Zhao رئيس منصة تداول العملات الرقمية الأشهر على مستوى العالم Binance في الأيام الأخيرة على تغريدة قديمة من Elun Musk ، و التي قال فيها إنه يريد إنشاء موقع تحصل فيه المقالات ، و الصحفيين ، و المنشورات على درجة من المصداقية credibility score ، و رد عليها Changpeng Zhao الشهير بإسم CZ على تويتر قائلا :

“هل تحتاج إلى القليل من الإستثمار ؟ سأكون سعيدا بالمساهمة ببعض الإستثمارات عن طريق عملة BNB – Binance Coin .

و يذكر أن Elun Musk كان قد كشف سابقًا أنه يعتقد أن عملة البيتكوين” رائعة ” ، و أنها تتجاوز النقود الورقية التقليدية ، و مع ذلك ، لم يشارك بعد في إعتماد نظام Bitcoin Lightning Torch ، و ذلك على الرغم من الجهود الكثيرة من مجتمع العملات الرقمية لجذب الإنتباه للتعامل معه .

يتمتع مؤسس شركة بلوكتشين الترون الشاب بالعديد من الصفات المميزة ، بما في ذلك صغر سنه ، و إمتلاكه مهارات التسويق المجنونة ، و مع ذلك ، فإن التواضع لا يبدو أنه واحدا من هذه الصفات ، و ذلك كما يتضح من طموحاته لعملة الترون ( TRX) في شق طريقها للوصول لتكون ضمن أكبر أربع عملات رقمية في السوق من حيث القيمة السوقية التقديرية Market Cap بحلول نهاية عام 2019 ،

و وفقًا لتغريدة من تومي موستاش ، و الذي يصف نفسه بأنه “محارب العملات الرقمية ” و جمع أكثر من 11000 متابع على حسابه في موقع Twitter.

” لقد وصلت عملة الترون TRX إلى جميع الأهداف التي كانت قد حددتها لتحقيقها في عام 2018 ، و هذه هي تنبؤات جاستن صن لشبكة الترون في عام 2019 .

أحد هذه الأهداف هي دخول عملة الترون إلى أعلى أربعة عملات رقمية في السوق طبقا لتصنيف القيمة السوقية التقديرية في موقع Coinmarketcap بنهاية عام 2019 .

و سأكون سعيدًا بوصول عمة الترون للمركز الخامس أو السادس ، و لكن لن اشكو من عدم الوصول للمركز الرابع بالتأكيد ” .

و وفقًا للرسالة – التي أعادت تغريدها مؤسسة الترون – فإن جاستن صن مستعد لقبول أن تكون عملة الترون ضمن أفضل خمسة أو ستة عملات رقمية في تصنيف القيمة السوقية التقديرية ، فقط إذا لم تسير الأمور كما هو مخطط لها – أي المركز الرابع – .

و يذكر أنه في الوقت الحالي تم تصنيف عملة TRX حاليًا على أنها العملة الرقمية رقم عشرة على موقع CoinMarketCap ، من حيث القيمة السوقية التقديرية الإجمالية Market cap .

و مع ذلك ، فقد أظهر اليوم في مقطع مبكر من صباح اليوم في فقرة بموقع CNBC في برنامج Street Sign Asia إنطباعا مختلفا .

حيث قال جاستن سن :

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“ في الأساس ، أعتقد أن التقييم ، و القيمة السوقية هما مجرد سطح للأعمال ، في المقام الأول ، أنا أكثر تركيزًا على تطوير الأعمال ، و التكنولوجيا ، و الكثير من الأشياء المثيرة التي تحدث في شبكة بلوكتشين الترون . “

حقا ؟

توقع صن أيضًا أن يقوم قادة التكنولوجيا الكبار مثل شركة فيسبوك بالكثير من أجل التبني الجماعي لإستخدام العملات الرقمية على نطاق واسع .

في الوقت الذي قد يكون فيه Elon Musk مترددا حول الدخول بشكل كامل إلى عالم العملات الرقمية ، هناك رائد أعمال تقني آخر قد سبقه في ذلك ، حيث يواصل Jack Dorsey ، الذي يتولى رئاسة كل من تطبيق المدفوعات Square App و موقع التواصل Twitter ، قيامه بالتلاحم مع جمهور العملات الرقمية ، حيث قام Dorsey مؤخرًا بنشر تغريدة حول صورة لسلسلة ذهبية قام بشرائها بإستخدام البيتكوين عبر تطبيق المدفوعات Square Cash .

نستعرض معكم التغريدة من حساب Jack Dorsey :

نعم ، إنه لأمر رائع حقا ، إشتري سلسلة من الذهب 24 قيراط أو البلاتين من @mene ، و القيمة السوقية في مقابل السعر الذي إشتريت به يمكنك تتبعه في الوقت الفعلي real-time ، لقد إشتريت السلسلة عن طريق إستخدام البيتكوين عبر خدمة تطبيق Square Cash App

تحاكي هذه المعاملة نوع الشفافية على تقنية البلوكتشين بأكثر من طريقة من حيث أنها تعرض القيمة الحالية للذهب عيار 24 قيراط في مقابل السعر الذي تم شراؤه في الوقت الفعلي ، و إذا قررت شركة Tesla و مؤسسها Elun Musk في أي وقت إطلاق تفعيل مدفوعات البيتكوين في الشركة ، فقد يرغب في التفكير في دمج طريقة لتوضيح نظام توفير الطاقة المستدامة .

و الآن عزيزي القاريء ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و هل نرى دخول مزيدا من شركات التقنية العملاقة في مجال العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين في عام 2019 في خطوة نحو تبني إستخدامها على نطاق واسع ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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