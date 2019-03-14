البورصة الرسمية في سويسرا بصدد إدراج منتج استثماري لعملة الـ XRP

يمكن لبورصة SIX Swiss Exchange – البورصة الرسمية في سويسرا ومقرها زيوريخ – أن تقوم بإدراج منتج (Exchange Traded Product (ETP لعملة الـ XRP قريبًا .
لقد تم نشر هذا الخبر في تقرير لموقع BlockCrypto ، يوم الاثنين الماضي . إن منتج الـ XRP ETP – الذي تم طرحه بواسطة شركة التشفير السويسرية الناشئة Amun AG – سيتم إطلاقه تحت علامة “AXRP” .
إن تاريخ الإطلاق الدقيق لمنتج الـ XRP ETP غير معروف حتى الآن ، لكن اهتمام المشترين هو ما سيلعب دورًا هاماً في هذا الـ ETP القادم . كما أعلنت شركة Amun AG عن جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولاراً أمريكياً ، من جانب “آدم دريبر” Adam Draper – مؤسس شركة Boost VC – و “تيم دريبر” Tim Draper ، و “جراهام توكويل” Graham Tuckwell – ذلك الرجل الذي بنى صناديق الـ ETF للذهب .
في العام الماضي ، أدرجت بورصة SIX الـ crypto ETP الخاص بشركة Amun تحت علامة “HODL” ، وذلك وسط انهيار السوق . يتعقب الـ ETP حاليًا قيمة خمس عملات رقمية رئيسية وهي الـ (Bitcoin (BTC ، و الـ (Ripple (XRP ، و الـ (Litecoin (LTC ، و الـ (Bitcoin Cash (BCH ، و الـ (Ethereum (ETH . سيكون منتج الـ ETP القادم هذا ، هو منتج الـ crypto ETP الرابع الذي يتم إطلاقه من قبل شركة Amun ، حيث قد أصدرت الشركة أيضًا منتجات ETP للبيتكوين والإيثريوم في البورصة السويسرية .
لقد تم تنظيم منتج الـ crypto ETP الخاص بشركة Amun ، من أجل اتباع السياسات والقواعد الصارمة التي تحكم منتجات الـ ETPs التقليدية . فمن الآمن أن نقول ، أن نفس القواعد سوف تنطبق على منتج الـ XRP ETP أيضاً عندما يتم إطلاقه .
وقد علقت الشركة قائلة :
” على عكس الأصول الفعلية مثل الأسهم أو الذهب ، لا يكون للمؤشر سعره الخاص ، لكنه يعرض قيمة تمثل أسعار مجموعة الأصول الأساسية وفقًا لمنهجية الحساب المحددة الخاصة به . على سبيل المثال ، يتم حساب مؤشر الـ S&P 500 من خلال أخذ مجموع القيمة السوقية المعدلة لجميع أسهم الـ S&P 500 ، ومن ثم تقسيمها على معامل القسمة على المؤشر ، وهو رقم ملكية ( proprietary figure ) طورته شركة Standard & Poor . “
تشبه منتجات الـ ETPs إلى حد ما صناديق الـ (Exchange Traded Funds (ETFs ، نظراً لأنها تسمح لكل من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المعتمدة ، بالاستثمار في العملات الرقمية دون المرور بأمناء الصندوق ( custodians ) ، أو القفز عبر اللوائح التنظيمية على طول الطريق .
أدرجت بورصة SIX Exchange أول منتج Crypto ETP لها – متتبعة لسعر العملات الرقمية بما في ذلك البيتكوين – في نوفمبر 2018 . | المصدر : Shutterstock
لقد حققت منتجات الـ Crypto ETP الخاصة بشركة Amun ، نجاحًا إلى حد كبير حتى الآن في بورصة SIX Swiss Exchange ، وهي تتصدر حاليًا المخططات البيانية لمنتجات الـ ETPs من حيث حجم التداول . ومع ذلك ، في حين أن حجم تداول الـ HODL قد فاق حجم تداول الـ ETPs الأخرى ، فقد كان كل من معدل الحركة والسعر في اتجاه هبوطي . في الشهر الماضي ، تم تداول حوالي 4 ملايين دولار في الـ HODL ، بينما انخفض السعر من 15 دولارًا في نوفمبر الماضي إلى حوالي 13 دولارًا ، مما يعكس الانخفاض الكلي في السوق .
لا يتم التعامل مع منتجات الـ ETPs على أنها خطط استثمار جماعي على بورصة SIX ، وهذا هو السبب في أن الـ ETPs من شركة Amun ، لا تخضع لموافقة من منظم السوق السويسري ، الهيئة الاتحادية لمراقبة السوق المالية (FINMA) .
ومع ذلك ، تتطلب البورصة في كل عملية إدراج على حدى ، استيفاء بعض المتطلبات التي تضمن حماية المستثمر . أحد هذه المتطلبات هو أن تكون كل وحدة من وحدات الـ ETP ، مضمونة ومدعومة بكمية متساوية من العملات الرقمية ، والتي تتم مراقبتها من خلال البورصة ، ويتم التحقق منها بشكل منتظم .
إن البورصة الرئيسية في سويسرا ، تخطط أيضًا لإطلاق منصة أصول رقمية يطلق عليها اسم SDX ، في النصف الثاني من هذا العام باستخدام البلوكتشين . وسوف تتم عملية بناء هذه المنصة الوشيكة ، والتي تعمل من خلال تقنية البلوكتشين – على سلسلة R3 Corda Enterprise – وهي نسخة مدفوعة من منصة Corda مفتوحة المصدر التابعة لـ R3 ، المناسبة للاستخدام مع البنية التحتية لأسواق رأس المال والتأمين وتطبيقات الخدمات الأخرى .
بالإضافة إلى تطوير البورصة ، سوف يستخدم مزود السوق المالي أيضًا تقنية الـ distributed ledger ، لخلق عملات tokens للأسهم وصناديق الـ (ETFs) .
في مقابلة أجرتها معه رويترز مؤخرًا ، قال رئيس بورصة SIX ، “روميو لاتشر” Romeo Lacher ، أن البورصة لم تحدد بعد موعد إطلاق المنصة ، لأنها تخضع لموافقة الجهات الرقابية من FINMA . ومن المتوقع لمنصة SDX أن تؤدي إلى تفجير السوق الحالية للشركة في أقل من عقد من الزمن .
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