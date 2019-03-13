شركة “إعمار” الإماراتية تطلق عملة رقمية خاصة بها قائمة على شبكة الايثيريوم

مجموعة “إعمار” الشركة العقارية العملاقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، تستعد لإطلاق توكن لمجتمع إعمار على شبكة الايثيريوم [ETH] بناءًا على المعيار الرمزي ERC20.

كانت “مجموعة إعمار” وراء تطوير أطول مبنى في العالم، برج خليفة، ونافورة دبي، ودبي مول، ودار أوبرا دبي. وتتمتع المجموعة بإيرادات بلغت 5.38 مليار دولار.

يعتبر “محمد العبار” رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”، الذي يستفيد من بلوكشين الايثيريوم [ETH]، وتبني النظام الإيكولوجي الرقمي لتصميم هياكل مادية متطورة ومبتكرة، ومفتاح لجذب العملاء وأصحاب المصالح من جميع أنحاء العالم.

“يمثل رمز مجتمع إعمار قفزة كبيرة في رحلة التحول الرقمي”.

سيتم تطوير الرمز المميز بواسطة مؤسسة “Lykke AG” وهي إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في البلوكشين السويسرية. أكد “ريتشارد أولسن” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Lykke” أن الرمز المميز هو “أحدث التقنيات”. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تمكين مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. وأضاف كذلك.

مقالات ذات صلة Advertisements

“نحن مسرورون للاستفادة من خبرتنا لدعم مهمة شركة إعمار في تحقيق قيمة وفائدة لملايين المستخدمين على مستوى العالم.”

وفقًا لنشر مدونة من قبل الشركة السويسرية، سيكون رمز المجتمع قابلاً للتحويل. وذكر المنشور أيضًا أن الرمز المميز سيتم تشغيله عبر النظام البيئي، مما يوفر للعملاء وأصحاب المصلحة إمكانية الوصول إلى العقارات ومراكز التسوق وإدارة المرافق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه.

قامت مؤسسة التقنية “Lykke AG” في السابق ببناء رموز (عملات رقمية) مستندة إلى بلوكشين البيتكوين حينما لم يكن بلوكشين الايثيريوم تم إنشاءه بعد وطبقًا لبيان الشركة:

“تركز Lykke على تقديم التكنولوجيا المالية إلى العامة، حيث يستفيد مستخدمو تطبيق الهاتف المحمول ومنصة التداول من عقود من المعرفة المكتسبة في خدمة العملاء على مستوى العالم.”

وفقًا لتدوينة مؤسسة “Lykke AG” فإن العملة الرقمية للمجتمع ستمكن عملاء إعمار وأصحاب المصالح العالمية من الوصول إلى نظام الإحالة والولاء الكامل الأول على الإطلاق. وأشار المنشور أيضًا إلى عرض العملة الأولي المحتمل إقامته في أوروبا [ICO] في غضون عام من إصدار الرمز المميز على بلوكشين الايثيريوم ETH.