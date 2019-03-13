نهاية الصراع القضائي بين شركة ناشئة رقميّة مرتكزة في دبي و العملاق الصّيني ALIBABA

في سابقة هي الأغرب في العالم الرّقميّ شبّ صراع قضائي بين احدى الشّركات العملاقة و شركة رقميّة صغيرة مرتكزة في دبي حول إسم العلامة التجاريّة Alibaba و بعد أخذ وردّ وأشهُر من النزاع و رغم قوّة حجّة الشركة الناشئة فإنّ الخلاف قد انتهى أخيرا إلى تسوية ترضي الطّرفين.

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أصبح الجني الآن خارج القم، و قد انتهى الآن أحد أكثر نزاعات العلامات التجارية غرابة في الصناعة الرقمية. فقد سلمت مؤسسة ABBC ، التي تقف وراء العملة الرقميّة Alibabacoin ، اسم العلامة التجارية Alibaba المتنازع عليه إلى عملاق التجارة الإلكترونية في الصين والذي يحمل نفس الإسم . و ذلك بعد عدة أشهر من القتال في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك الأمريكيّة ، و توصلت الشركتان إلى “تسوية عالمية لعلامة Alibabacoin التجارية.”

شهّرت الشركة التي يملكها الملياردير الصيني الشهير “جاك ما” بإستخدام إحدى العملات الرّقميّة لاسم Alibaba ، و قالت بأنّ ذلك سيؤدّي الى حالة من الإرتباك على نطاق واسع ، خاصة بين المستثمرين الأمريكيين. وفي الوقت نفسه ، جادلت مؤسسة ABBC بأن زعيم التجارة الإلكترونية في الصين لا يحق له الإستفادة بالكامل من السحر وراء إسم Alibaba والذي يزعم فريق Alibabacoin أنّه قد استوحاه من الشخصية الخيالية “علي بابا” من “كتاب ألف ليلة وليلة” العربي.

و الآن ، أصدرت مؤسسة ABBC ومقرها دبي وروسيا البيضاء البيان التالي ، الذي حصلت عليه CCN :

“أعلنت (Alibaba Group Holdings Ltd. (Alibaba و (ABBC Blockchain IT Solutions LLC (ABBC اليوم عن توصلهما إلى تسوية عالمية للمطالبات التي تتضمن إستخدام إسم ALIBABACOIN ، بموافقة ABBC على عدم إستخدام العلامات التجارية التي تشمل مصطلح ALIBABA في جميع أنحاء العالم. و تأسف ABBC على أي لبس عام قد ينشأ من استخدامها السابق لـ ALIBABACOIN. ”

لم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية.

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كانت المعركة من أجل إسم Alibaba أشبه بمباراة بينغ بونغ في المحاكم منذ تقديم شكوى حول العلامة التجارية في أبريل 2018. وكان من بين شكاوى Alibaba ضد الشركة الرّقميّة الناشئة Alibabacoin هو الإلتباس الذي قد يخلقه تقاسم الإسم لدى زبائنها في الولايات المتحدة الأمريكيّة. و أكدت شركة Alibaba ، التي يبلغ رأس مالها السوقي 467 مليار دولار ، أن علامتها التجارية تضررت – خاصة في الولايات المتحدة – وأن بدء الشركة الرّقميّة الناشئة قد استفادت بشكل غير عادل بعد أن استحوذت Alibabacoin على أكثر من 3.5 مليون دولار في مرحلة الـ ICO.

في العام الماضي ، قرر أحد القضاة أن أي ضرر قد يلحق بعلامة Alibabacoin في مرحلة الـ ICO سيحدث في الصين ، حيث توجد مجموعة Alibaba Group ، وليس في نيويورك. و أكدت ABBC Foundation أنه بسبب الحظر الشامل الذي تفرضه الصين على ICO في البلاد ، لم يكن هناك مجال للتفسير الخاطئ هناك. و منذ ذلك الحين ، كانت هناك سلسلة من عمليات إلغاء الأحكام وأوامر المحاكم التي احتفظت بها الشركة الناشئة الرقميّة بمفردها ضد منافستها الأكبر بكثير.

كل شيء على ما يرام ، ما عدا حقيقة أن قيمة (ABBC Coin (ABBC ، التي كانت تُعرف سابقًا بإسم Alibabacoin ، قد انخفضت بنسبة 6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تسجيلها مكاسب كبيرة خلال الشهر الماضي. من ناحية أخرى ، يتم تداول (Alibaba Group Holdings (BABA باللون الأخضر في بورصة نيويورك.

في هذه الأثناء ، يجب أن تكون ABBC Foundation في طور تحديث المحتوى التسويقي لأن الموقع مغلق حاليّا للصيانة.

لا معلومات لدينا حتى السّاعة عن تفاصيل التسوية أو عن التسمية الجديدة التي ستتخذها العملة الرّقميّة مستقبلا لكنّنا سنوافيكم بآخر مستجدّات هذا الموضوع أوّلا بأوّل.

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المصدر : www.ccn.com

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