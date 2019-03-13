أفضل 10 عملات رقمية في عالم الكريبتو من ناحية العائد الاستثماري (ROI)

قام موقع “DataLight” بنشر قائمة أفضل 10 عملات رقمية قدمت عوائد مربحة في عالم الكريبتو. حيث تأتي عملة البيتكوين (BTC) في صدارة القائمة بفارق كبير في الحجم، ومحققة عائدًا استثمارياً قدره 1.3 مليون في المائة إذا كنت من أوائل من تبنوا ذلك.

تم إدراج عملة البيتكوين، وهي أول عملة رقمية لأول مرة في يونيو 2010 بسعر 0.30 دولار. في وقت كتابة هذا المقال، فإن سعر عملة البيتكوين مستقرًا عند مستويات 3900 دولارًا بينما يكافح لتجاوز علامة الاستقرار النفسي البالغة 4000 دولار.

كما حقق الايثيريوم (ETH) عائداً استثمارياً بلغ 68،205% (من 0.2 دولار منذ إدراجه في أغسطس 2014 إلى 136.61 دولار). وتأتي عملة داش (DASH) في المرتبة الثالثة بزيادة تصل إلى 39,509%.

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العملات الرقمية التي احبطت المستثمرين

تعتبر عملة بينانس (BNB) و عملة نيم (XEM) و عملة الريبل (XRP) أيضًا من بين أفضل 10 عملات رقمية من حيث العائد على الاستثمار.

وفي الوقت نفسه، فإن عملات زد كاش (ZEC) و بيتكوين جولد (BTG) و بيتكوين كاش (BCH) هي العملات الأكثر خسارة. بدأت عملة زد كاش (ZEC) التداول عند 4,293 دولار في عام 2016 بينما يتم التداول حاليًا عند 50.82 دولار، مما يعطينا انخفاضًا بنسبة 98.82%. ومع ذلك، فإن العملة حسّنت من موقفها طبقًا لبيانات موقع “CoinMarketCap” وزادت الكمية المعروضة منها وبدأت في النمو.