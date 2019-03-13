البيتكوين قد ينجو من الركود، أما الإيثريوم فربما يذهب للهاوية!

سوف تتغلب عملة البيتكوين على الركود ، بينما ستعاني عملة الإيثريوم ، أما عملة الـ Ripple ) XRP ) ستظل غير متأثرة . إن هذا هو التنبؤ الخاص بـ “كايل تشابمان” Kyle Chapman ، وهو شريك مع شركة رأس المال الإستثماري للتكنولوجيا Cosimo Ventures .

لقد كتب “تشابمان” في موقع Barron ، أن الركود لن يضر البيتكوين لأنه لا مركزي ، ومستقل في الغالب عن التموجات الدورية لسوق الأوراق المالية .

وفي الوقت نفسه ، لا يعتقد رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” Jerome Powell ، أن الركود الإقتصادي الأمريكي سوف يحدث في أي وقت قريب . ويوافقه في هذا الرأي إقتصاديون آخرون ، مثل محمد العريان ، من مؤسسة Allianz .

وكان “باول” قد صرح في برنامج ( 60 Minutes ) – في يوم 10 مارس / آذار الجاري – قائلاً :

” إن التوقعات بالنسبة لإقتصادنا مبشرة ، إنها إيجابية . ” ” أعتقد أن النمو هذا العام سيكون أبطأ من العام الماضي . كان العام الماضي قد حقق أعلى نمو شهدناه منذ الأزمة المالية ، حقًا على مدار أكثر من 10 سنوات . هذا العام ، أتوقع أن يظل النمو إيجابياً وأن يستمر بمعدل صحي “.

أما بالنسبة لسوق العملات الرقمية ، يقول “كايل تشابمان” ، من Cosimo Ventures ، أن عملة البيتكوين سوف تصبح على الأرجح ملاذاً آمناً ، وسعرها سوف يرتفع خلال فترة الكساد الإقتصادي .

حيث جاء فيما كتبه “تشابمان” ، ما يلي :

” في مواجهة الركود الإقتصادي ، قد يقوم البيتكوين بوظيفة سوقية مماثلة لوظيفة سلعة الملاذ الآمن ، بدلاً من الأسهم ، وذلك بسبب ندرته المتأصلة وطبيعته اللامركزية . ” ” ليس الغرض من عملة البيتكوين – من حيث التصميم – أن تستخدم كأساس يمكّن المطورين من بناء منصة أو مؤسسة عليه . ” ” نظرًا لأن المعروض من عملة البيتكوين ، لا يخضع لسيطرة أي شخص أو كيان واحد ، فمن المحتمل أن يعمل البيتكوين بشكل مستقل عن ضغوط السوق الواسعة ( على غرار ، الكيفية التي يتوقع المرء أن يتفاعل الذهب بها ) – حتى أن إرتفاع القيمة ، يتطلب أشكالاً بديلة يمكن الإعتماد عليها ، كمخزن مستقل لحفظ القيمة . “

يتكهن “تشابمان” بأن الإيثريوم سوف يستسلم لاتجاهات سوق الأسهم خلال فترة الركود .

في المقابل ، يتوقع “تشابمان” أن يكون أداء عملة الـ Ethereum منخفضًا خلال فترة الركود ، نظراً لأنها مرتبطة بشكل وثيق بأسواق الأسهم ، أكثر من مثيلاتها من العملات الرقمية الأخرى . وفقًا لذلك ، يتبع مسار الـ Ethereum عمومًا اتجاهات سوق الأسهم على نطاق واسع .

” نظرًا لأن الـ Ethereum عبارة عن بلوكتشين تركز على المطور ، فهي تعتمد بشكل كبير على عدد الشركات التي تستخدم منصة الـ Ethereum لبناء مشاريعها . فإذا كانت هذه الشركات قد توقفت عن العمل ، فبالتالي أهمية الـ Ethereum وسعره ، سوف يتأثران بلا شك . “ Advertisements

أما بالنسبة إلى شأن عملة الـ Ripple ) XRP ) ، فيعتقد “تشابمان” أنها ستظل غير متأثرة بالركود إلى حد كبير ، لأنها تعمل كوسيلة للتبادل ، كما أنها تعمل بشكل مستقل عن سوق الأوراق المالية .

” نظرًا لأن عملة الـ XRP تعمل خارج نطاق الأسواق الرئيسية ، فمن المعقول بالتأكيد الإعتقاد بأن الـ XRP ستعمل بشكل مستقل في حالة حدوث ركود . ” “من ناحية أخرى ، فإن سعر الـ XRP يعتمد أيضًا بشكل كبير على الإصدار و الإعتماد . فإذا فقدت شركة Ripple عنصر سهولة الإستخدام – إما بسبب سوء إدارة إصدارها ، أو لأن هناك مشاريعاً أخرى ( مثل JPM Coin من J.P. Morgan ) قد أصبحت أكثر شعبية – من المؤكد أن قيمة الـ XRP ستذهب معه بكل تأكيد . “

يقول “تشابمان” أن الركود الجيد هو الذي يساعد على التفرقة بين مشاريع العملات الرقمية الجيدة ، وبين المشاريع الفقيرة . | المصدر : Yahoo Finance

لقد صرح “تشابمان” بأنه غير متأكد إذا ما كان الركود قاب قوسين أو أدنى . ومع ذلك ، فهو يعتقد أن صناعة الأصول الرقمية قد تأخرت عن الركود . ( قد يجادل البعض بأننا بالفعل في وقت ركود لسوق العملات الرقمية ، إلا أن “تشابمان” يرى أنه ما زال هناك ركوداً وهبوطاً أكبر مما نحن عليه الآن ) .

وإذا حدث ذلك ، يقول “تشابمان” أنها أخبار جيدة لهذه الصناعة . لماذا ا ؟ ، لأن الإنكماش في السوق يفصل القمح عن القشر . بمعنى آخر ، سوف يضمن إنهيار السوق بقاء العملات الرقمية القوية فقط ، وسيتم القضاء على الضعيفة منها والتي لا قيمة لها . وهذا أفضل للجميع على المدى الطويل ، كما يقول .

في حين أن العديد من محبي مجال العملات الرقمية ، يضربون كفاً على كف بسبب أسعار البيتكوين المتهاوية ، إلا أن بعض المستثمرين البارزين يقولون أن هذا السوق الهابط الممتد ، هو فرصة رائعة بالنسبة للصناعة .

فعلى سبيل المثال ، هناك “أليكسيس أوهانيان” Alexis Ohanian – مؤسس موقع Reddit ، وهو من أوائل المستثمرين في منصة العملات الرقمية Coinbase – يقول أن الشتاء القاسي لسوق العملات الرقمية ، هو أمر مثالي لصحة هذه الصناعة على المدى الطويل ، ولا ينبغي أن يشعر المتحمسون لمجال العملات الرقمية بالإحباط .

يقول “أوهانيان” إن تحطم السوق طارد المستثمرين الرقيقين ، الذين يفضلون المناخ المعتدل للإستثمار ، وترك وراءه المتحمسين الحقيقيين .

” هذا هو شتاء العملات الرقمية ، بلا أدنى شك . نعم ، الأسعار محبطة . لقد هرب المضاربون ، وهذا رائع . ” ” لأن الأشخاص الذين يبنون الآن على مجال العملات الرقمية ، هم مؤمنون حقيقيون بالمجال . إنهم في الواقع يقومون ببناء البنية التحتية ، التي سيحتاج إليها هذا المجال بالتأكيد . ” ” لقد ذهب الضجيج . ذهب الحماس . هذا شيء جيد بالنسبة لنا جميعًا ، نحن الذين كنا في هذا [ منذ البداية ] . “

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المصدر : CCN

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