"ماي إيثر واليت" تُطلق مصدر جديد مفتوح المصدر لمستكشف بلوكتشين إيثريوم

تام شمس - الأربعاء 13 مارس 2019 11:46 صباحاً - أعلنت شركة خدمات محفظة إيثريوم الكبرى "ماي إيثر واليت" (EEW) عن إطلاق نسخة ألفا لمستكشف بلوكتشين إيثريوم الجديد مفتوح المصدر، EthVM، وذلك في تغريدة من حساب "ماي إيثر واليت" الرسمي على تويتر يوم ١١ مارس.

ويعرض الإصدار الحالي من EthVM بيانات من شبكة Ropsten، وهي شبكة اختبار إيثريوم. وبمجرد نشرها على الشبكة الرئيسية لإيثريوم (الشبكة الرئيسية)، ستتنافس EthVM مع إيثرسكان، وهو المستكشف الرائد الحالي لكتل إيثريوم.

وفي تغريدة تعلن عن الأخبار، طلبت "ماي إيثر واليت" من المستخدمين الإبلاغ عن تعليقاتهم على الأداة، ذاكرةً:

"ضعوا في اعتباركم أنه لا يزال في الإصدار ألفا - يرجى الإبلاغ عن أي مشاكل واقتراحات، ومساعدتنا في تحسين النظام الأساسي!"

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في بداية فبراير، فإن مستخدمو محافظ العملات المشفرة "ماي إيثر واليت" وإليكتروم يواجهون هجمات تصيد في الوقت الحالي.