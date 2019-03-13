كل المعومات عن شركة 24Option للتداول ، و بما ان التداول بكل الانواعه سواء في السلع او الاسهم او العملات المشفرة عبر الانترنت يعتمد في المقام الاول على شركات موثوقة، شركات لها مصداقية عالمية، شركات تحترم كل من يتداولون عبرها. من بين هذه الشركات، قد تكون شركة 24Option للتداول خيار جيد لكل من يريد التداول و يبدأ بإيداعات منخفضة. فإليكم كل المعومات عن شركة 24Option للتداول.

بدأت شركة 24Option العمل في العام 2010 ولعدة سنوات و لحد الان هي شركة تظم العديد من المتداولين فشركة 24Option متوسع وتقدم الآن إمكانية التداول في سوق فوركس الفوري و العقود مقابل الفروقات فقط. العقود مقابل الفروقات المقدمة تغطي نطاق واسع، من الأسهم العالمية الفردية إلى السلع، مثل المعادن والطاقة والسلع الخفيفة، بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم. كما أنها كذلك يمكنك من خلالها التداول في العملات المشفرة ك البيتكوين و الاثريوم.

الحسابات التي يمكن امتلاكها على شركة 24Option :

هناك خمس أنواع مختلفة من الحسابات التي يمكنك امتلاكها من على شركة 24Option:

الحساب الأساسي : يتطلب إيداع كحد أدنى 100 دولار ويمكن من التداول انتشارات عائمة من 3 نقاط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

الحساب الفضي : يتطلب إيداع حد أدنى متزايد كلما ارتفع نوع الحساب وكانت الشروط المقدمة مع الحساب أفضل.

الحساب الذهبي : يشبه الحساب الفضي بإستناء الإنتشارات المقدمة من 2 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

الحساب البلاتيني لديه عدة ميزات على الحساب الذهب: انتشارات أل (تصل إلى 1.5 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي)، ولا توجد رسوم على السحوبات، وإمكانية الوصول إلى موقع البحوث، وجلسة تداولية حية.

الحساب الماسي الديلوكس، بالإضافة إلى كل مزايا الحساب الذهبي، يقدم للمتعاملين تذاكر مجانية إلى مباريات فريق أوروبي ممتاز ومنصة تداولية قابلة للتخصيص.

الحساب التجريبي متوفر، كما هو الحال مع جميع وسطاء فوركس والعقود مقابل الفروقات تقريباً.

الحسابات المختلفة سهلة الفهم وتمتاز بالشفافية. الفروقات الرئيسية بين الحسابات هي معدلات الإنتشارات المتراوحة.

هناك نطاق واسع من أكثر من 50 زوج عملات على فوركس، و89 سهم عالمي رائد من أسواق أسهم الولايات المتحدة وأوروبا، و أكثر من 11 مؤشر رائد لأسواق الأسهم والمعادن الفورية (الذهب والفضة) بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى مثل النفط الخام والسلع الخفيفة مثل القهوة والسكر، وأحد أوسع نطاقات العملات المشفرة التي شاهدناه، كلها مقدمة للتداول من قبل 24Option.

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مزايا شركة 24Option

النطاق الواسع للخيارات التي يمكن تداولها بالإضافة إلى امكانية الإختيار بين منصتين تداوليتين: منصة ميتاتريدر 4 الشهرية، أو المنصة الخاصة بالوسيط والمبنية على الإنترنت.

التعليم عبر شركة 24Option

توفر شركة 24Option نطاق من المواد التعليمية. تقوم الشركة بإستضافة ندوات تداولية وتقدم كتب إلكترونية “تعلم التداول” مجانية، بالإضافة إلى تقرير سوقي يومي مفصل مجاناً. كما أن هناك مجموعة من الندوات المسجلة والمصممة خصيصاً لمساعدة المتداولين الجدد، والتي يمكن عرضها في أي وقت. كما أن هناك مستويات إضافية من الندوات التي تهدف إلى تقديم استراتيجيات تداولية مفصلة وأفكار تناسب المتداولين المتوسطين والخبراء.

المكافآت والعروض التي تقدمها شركة 24Option

هناك عرضين ترويجيين مقدمين من قبل 24option. أي شخص يقوم بالتسجيل كمتعامل جديد ويقوم بتنزيل التطبيق المتحرك يحصل على مكافأة يمكن استعمالها في التداول بقيممة 24$. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مكافآت نقدية يمكن أن تدفع من وقت إلى آخر للمتعاملين النشطاء أو الذين لديهم قيمة أخرى.

خدمة المتعاملين شركة 24Option

خدمة المتعاملين موجودة في بليز. يمكن التواصل مع ممثلي 24option من خلال الهاتف خلال ساعات العمل، ويمكن استخدام البريد الإلكتروني في أي وقت خلال اليوم. كما أن هناك خدمة محادثة مباشرة متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني.

وسائل الايداع و السحب التي توفرها شركة 24Option

إيداع المال و السحب لدى 24option يكون عبر عملية سهلة وآمنة. يمكن أن يتم الإيداع من خلال استخدام مجموعة من الطرق مثل : Bank Wire Transfer- Visa – MasterCard- Skrill -Neteller -Sofort- SafetyPay- GiroPay- MyBank- TrustPay- EPS- iDEAL Przelewy24- Verkkopankki

للمزيد من المعلومات عن شركة 24Option و البدأ في التداول عبر الموقع : https://www.24option.com/international