شركة Square الداعمة للبيتكوين تتصدّر قائمة الشركات بـ ETF البلوكتشين ببورصة لندن للأسهم

لا تزال المحاولات جارية في الولايات المتحدة الأمريكيّة للحصول على موافقة SEC على صندوق التداول التجاري ETF للبيتكوين و رغم رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيّة لكلّ العروض المقدّمة إلى حدّ الآن إلّا أنّ الأمور مختلفة بعض الشّيء في الضفّة الأخرى من المحيط فبورصة لندن للأسهم تدرج صندوق تداول تجاري ETF للشّركات المستثمرة في شبكة البلوكتشين وفيما يلي مقال موقع CCN يعرض خلاله الصّندوق الإستثماري و الشّركات المدرجة فيه

أعلنت شركة Invesco الأمريكيّة وشركة Elwood البريطانيّة للإستثمار في الأصول الرقمية ، عن إطلاق صندوق التداول التجاري ETF الخاصّ بالبلوكتشين في بورصة لندن اليوم.

و يضم الصندوق المتداول في البورصة 48 شركة لها علاقات مع صناعة البلوكتشين ، بما في ذلك شركة Square التي انخرطت مباشرة في عالم البيتكوين و الصناعة الرّقميّة.

يُطلق على الصندوق رسمياً إسم “Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF”. و الغرض الأساسي منه هو عرض مجموعة من الشركات التي ستجني أموالًا حقيقية من صناعة البلوكتشين. و من المحتمل أن يكون هذا الإعلان خيبة أمل صغيرة لمن يريدون التعامل مباشرة مع العملات الرّقميّة و الشركات المرتبطة بها عبر البورصة في أقرب وقت ممكن.

و قال رئيس تطوير الأعمال في إلوود ، كيفن بيردسلي ، في بيان صحفي:

“هذه الشركات لديها أصول راسخة و هي قادرة على الإستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا البلوكتشين. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، نتوقع أن ترجح الكفّة بشكل طبيعي في إتجاه شركات مرتبطة بشكل أكبر بالبلوكتشين كلّما زاد انتشار التكنولوجيا أكثر فأكثر”

على الرغم من إدراج الصندوق في بريطانيا، فإنّ 39 ٪ من الشركات المدرجة به مقرها الولايات المتحدة. و يتضمن الـETF شركات مثل Overstock و Square و Verizon. و العديد من الشركات المدرجة في ETF هي مؤسّسات ضخمة مثل Samsung ، التي يتميز Galaxy S10 الجديد بها بمحفظة للعملات الرّقميّة. و يدير صانع المؤشر الألماني Solactive الحسابات. و TSMC مدرج أيضًا في القائمة ، و هو صانع الرقائق الإلكترونيّة الذي تراجعت أرباحه بسبب انخفاض السّوق الرّقميّة.

و يتحمل الصندوق رسومًا سنوية أقل من 1٪.

عدد قليل من الشركات في الصندوق هي شركات بلوكتشين أصليّة. و يمكن أن تكون Overstock هي شركة البلوكتشين الأصليّة الوحيدة، على ضوء الدعم الذي قدمه الرئيس التنفيذي Patrick Byrne منذ وقت طويل للمجال الرّقمي.

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تقدم Square ، في الوقت نفسه ، عروضا لبيع وشراء البيتكوين من خلال تطبيق Cash Cash الخاص بها.

و دخلت شركات مثل ناسداك و مايكروسوفت و سامسونغ و آبل حيز الفضاء الرّقمي منذ وقت قريب جدّا. و ربما لا تزال الصناديق الخاصة مثل تلك التي تقدمها Morgan Creek Digital هي أفضل طريقة للتعرف على جهود شركات البلوكتشين الأصلية.

يمكنك الآن تتبع مؤشّر BCHN إلى جانب مؤشرات رقميّة أخرى مثل GBTC. فبورصة لندن ليس لديها بعد بيانات كثيرة عن المؤشر الرّقميّ. و مع ذلك ، تم إصدار 500 ألف سهم بقيمة 40 دولارا للسّهم الواحد أي بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار.

الصندوق مثير للإهتمام بالنسبة لمجموعة الشركات المدرجة به. و لدى الصندوق شركات تعدين كبرى مثل Rio Tinto و Aluminium Corporation في الصين. و هذا يبيّن العدد الكبير من الصناعات المتأثّرة بتكنولوجيا البلوكتشين.

فهل ستحفز الطفرة الرّقميّة التالية طفرة اقتصادية أكثر تعميما؟

لا تزال احتمالات الحصول على ETF البيتكوين الأمريكية غير مؤكدة إلى حد ما. إذ سيكون لقيمة البيتكوين دور كبير في هذا الصندوق. فلقد أثارت SEC بعض المخاوف بشأن شرعية القوى المتحكّمة في السوق ضمن الصناعة الرّقميّة. و يرى العديد من المتداولين أن مستقبل Bitcoin ETF هو العقبة الرئيسية الأخيرة قبل التبني الجماعي.

و مع ذلك ، لا يبدو أن وجود ETF البيتكوين له تأثير مباشر على المواطنين الذين يستخدمون البيتكوين في الحياة اليومية. إذ يعتقد العاملون في الصناعة أن قابليتها للإستخدام لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام التبني المنتظم ، و يعمل البعض على حل هذه المشكلة بشكل شبه حصري.

يبدو أنّ تبنّي البورصات للعملات الرّقميّة يتقدّم بخطى حثيثة خاصّة مع انتشار تكنولوجيا البلوكتشين على نطاق واسع و تبنّيها من العديد من عمالقة المؤسّسات الإقتصاديّة حول العالم. فهل ترى عزيزنا القارئ أن إدراج العملات الرّقميّة مباشرة في البورصات التقليديّة قريب المآل أم لا يزال الوقت مبكّرا جدّا على ذلك ؟

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المصدر : www.ccn.com

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