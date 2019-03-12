قريبا ستتمكن من استخدام عملة الريبل (XRP) في أكثر من 3.3 مليون متجر حول العالم

يمكن أن تكون عملة الريبل الرقمية (XRP) في طريقها إلى التبني على نطاق واسع والانتشار بشكل أسرع من المتوقع.

لدى عملة الريبل (XRP) بعض الخطط الجريئة فيما يتعلق باعتماد الكريبتو والعملات الرقمية.

يخطط Wietse Wind لوضع عملة الريبل (XRP) التابعة لشركة الريبل (Ripple) في طليعة صناعة التجارة الإلكترونية.

حيث قامت شركة “XRPL Labs” للابتكار والتي تلقت منذ وقت ليس ببعيد (3 سنوات) تمويل لإنشاء برنامج تحفيزي للمطور الذي يمكنه إنشاء “مكون إضافي” أو منتج يدمج عملة الريبل الرقمية (XRP) كوسيلة دفع مع اضافة ووكوميرس “WooCommerce” الشهيرة.

من المهم الإشارة إلى أنه يمكن لعشاق عملة الريبل الرقمية (XRP) المساهمة في المكافأة من أجل دعم هذا المشروع الضخم بشكل أكبر. حتى الآن، وصلت المكافأة إلى حوالي 3000 وحدة من الريبل (XRP) بقيمة حوالي 950 دولار.

إن الشيء العظيم هو أن إضافة “WooCommerce” يستخدمها حوالي 3.3 مليون موقع ويب وهو واحد من أهم منصات الدفع على الويب بالكامل.

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تم تصميمه للعمل على منصة ووردبريس (WordPress) الذي يشغل “نسبة مذهلة تصل إلى 33٪ من جميع المواقع على الإنترنت، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة W3Techs لتقنية الويب”، وفقًا لتقارير ديلي هودل.

تعمل XRPL Labs حاليًا على تطوير نظام تداول لامركزي ومحفظة متنقلة ونظام تخزين منفصل عن الإنترنت ومبادرات أخرى تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين.

تفاعل عشاق عملة الريبل (XRP) مع خبر انقطاع في الخادم في شركة الريبل، لكن عملة الريبل الرقمية (XRP) واصلت تعاملاتها بشكل طبيعي مما جعل مجتمع الريبل يناقش فكرة أن المشروع لامركزي.

نجح هذا في إثارة نقاش مثير للجدل على تويتر.

حتى أن بعض المستخدمين قالوا إن شركة الريبل هي التي قامت بتنظيم كل الأمر لمجرد إثبات أن عملة الريبل (XRP) غير مركزية.

ما حدث هو أنه حتى إذا كانت خوادم وسيرفرات الريبل معطلة، فإن عملة (XRP) واصلت التداول وعمليات الإرسال والاستقبال. وهذا يعني، في رأي المجتمع، أن العملة المشفرة (XRP) لا مركزية بالتأكيد. وقد كان النقاش شديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.