60 في المائة من مستخدمي العملات الرقمية يشعرون بالقلق من الدفع بالبيتكوين

من بين أهداف العملات الرقمية بشكل عام هي تخزين القيمة و إستخدامها في التبادل و كطريقة دفع و في الحوالات ، لكن يبدو أنه حتى الآن لا يزال العديد من الناس قلقين بشأن إستخدام عملة البيتكوين أكبر العملات الرقمية في السوق كوسيلة دفع ، إذ يشير التقرير الأخير أن نسبة 60 في المائة من مستخدمي العملات الرقمية لا يزالوا يشعرون بالقلق من الدفع بالبيتكوين .

في هذا الخصوص نشر موقع CNN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

قال تقرير بحثي لمؤسسة Foundation Interwallet Operability التي تقوم بإنشاء بروتوكول إستخدام حوالات العملات الرقمية يعرف بـ FIO ، أنه في حين أنه تم بناء العملات الرقمية على مبدأ أساسي لكي تنجح البيتكوين ، أو أصول العملات الرقمية الأخرى في الإنتشار ، فيجب أن تكون سهلة الإستخدام قدر الإمكان ، و يقدم البروتوكول بعض الإحتمالات المثيرة للإهتمام ، خاصة بالنسبة للتجار ، و المستخدمين الجدد .

كان موقع CCN قد تحدث سابقًا إلى مؤسس البروتوكول السيد David Gold ، و قمنا بإجراء مقابلة معه مرة أخرى حول الإستبيان الذي أجريته مؤخرًا حول قابلية إستخدام العملات الرقمية .

تجبر هذه النتائج David Gold على العمل بجدية أكبر في مهمته ، بسبب انه حتى أولئك الذين قضوا وقتًا طويلاً في مجال العملات الرقمية لا يزالوا يجدون قابليتها للإستخدام بعيدًا عن الكمال .

أغلب مستخدمي العملات الرقمية يشعرون بالقلق عندما يضغطون زر إرسال حوالة أو دفع معاملة عن طريق البيتكوين . | المصدر : : Shutterstock

في الواقع ، و طبقا لتقرير البحث لم يعطي نسبة 60 في المائة من المستخدمين الجدد للعملات الرقمية إجابة “مريحة للغاية” عندما تم سؤالهم عن كيف شعروا على الفور بعد إرسال معاملة عملات رقمية crypto payment ، و لكن هناك عدد قليل من المستخدمين ذوي الخبرة في العملات الرقمية الذين يشعرون “براحة كبيرة ” عندما يقومون بدفع معاملة عملات رقمية في مقابل العدد الذي أجاب أنهم “متفائلين بحذر”.

و كانت عينة البحث في التقرير حوالي نسبة 79 في المائة من المستخدمين الذين احتفظوا بالعملات الرقمية لمدة تقل عن ثلاث سنوات .

و قسم تقرير البحث هؤلاء الأشخاص إلى مجموعتين ، و هما مجموعة الناس التي إمتلكت العملات الرقمية على مدار ثلاث سنوات ، و المجموعة الآخرى للناس الذين لم يمتلكوا العملات الرقمية لثلاث سنوات، ركزت الدراسة في المقام الأول على الأشخاص الذين احتفظوا بالعملات الرقمية في وقت ما في عام 2018 عندما كان البيتكوين يبلغ من العمر عشر سنوات تقريبًا منذ ظهوره في العالم .

و تذكر الدراسة أنه أرسل ما يقرب من ثلاثة أرباع المستطلعين 73 في المائة عددًا قليلاً من المعاملات في العملات الرقمية على الأقل خلال عام 2018 .

أغلب مستخدمي العملات الرقمية ، يشعرون بتفاؤل مفعم بالحذر و القلق بعد إرسال معاملة عملات رقمية ، و لكن فقط نسبة ربع المستخدمين فقط من يشعرون براحة كبيرة . المصدر : مؤسسة Foundation Interwallet Operability

و في إطار البحث تم استطلاع أكثر من مائتي شخص كعينة ، تم العثور عليهم عن طريق الإعلانات المستهدفة ، و غيرها من تقنيات التسويق الموجودة ، و أعطت البيانات المستخرجة الكثير من الدلالات ، و الكثير من الأمور التي تحتاج للتفكير فيها ، و في هذا الخصوص قال David Gold رئيس المؤسسة في حديثه مع موقع CCN خلال عطلة نهاية الأسبوع :

“ يبدو أنه هناك الكثير من مشكلات قابلية الإستخدام في العملات الرقمية ، و التي يجب تحسينها بشكل كبير إذا كانت العملات الرقمية تريد أن تحقق إمكاناتها المتمثلة في تمكين الحركة السلسة للقيم اللامركزية decentralized value ، و القيام بحركة قيمة مماثلة لما قامت به شبكة الويب العالمية في حركة المعلومات سابقا “.

قال معظم مستخدمي العملات الرقمية أنهم قد واجهوا مشاكل عند إرسال معاملات البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى إلى شخص آخر . | مصدر الصورة : Shutterstock

و يشير تقرير البحث أنه تقريبا هناك شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص شملهم الإستطلاع لديه مشكلة تمنع نجاح معاملة العملات الرقمية التي يقومون بإرسالها .

و أفاد حوالي 6 في المائة من عينة البحث بأنهم قد وقعوا ضحية لهجمات تزوير الصفحات phishing ، أو هجمات man-in-the-middle attack .

و تعتبر هجمات طريقة man-in-the-middle attack بمثابة طريقة شائعة لسرقة العملات الرقمية هذه الأيام ، حيث يقوم السارق بإصابة جهاز ما ، و يقوم بالسيطرة و التلاعب في حافظة النصوص clipboard المستخدمة في إرسال عنوان محفظة ، و في كثير من الأحيان يظهر العنوان بشكل مماثل للعنوان الأصلي .

و طبقا للتقرير يحاول برنامج Foundation for Interwallet Operability و الذي يرمز له إختصارا ببروتوكول FIO ، و الذي يرمز له بـ بشكل خاص منع حدوث مثل هذه الطريقة في السرقة ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء طلبات الدفع ، استنادًا إلى برنامج المحفظة بدلاً من شبكة البلوكتشين نفسها ، و بالتالي فإن المرسل سوف يكون واثقا من أن الأموال يتم توجيهها بشكل صحيح .

و في الوقت الذي قد يظل فيه السارقون يكتشفون طرقًا لممارسة مثل هذا الموقف ، و لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة – خاصة في المعاملات التجارية من شخص إلى آخر ، و التي تعد نقطة تركيز حاسمة على قابليتها للإستخدام .

و في نفس التقرير يظهر أن نسبة ضعف الأشخاص الذين قد وقعوا ضحايا لهجمات السارقين في إستخدام حوالات العملات الرقمية قلقين أيضا من أن يتعرضوا لنفس الموقف .

و يشير التقرير أن مستخدمي العملات الرقمية يؤكدون أنهم عندما لا يشاهدون إشعار فوري بإرسال معاملة العملات الرقمية من خدمة المحفظة ، فإنهم يشعرون بالخوف و القلق على الفور من أنهم ربما يكونوا قد وقعوا ضحايا لنوع من أنواع عمليات السرقة هذه .

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و لا شك أن إحدى الخدع اليدوية للعصر الحالي هي ان يبقي السارق نفس أرقام بداية عنوان المحفظة ، و أرقام منتصف ، و ارقام نهاية العنوان بالظبط ، و لكنه يتلاعب في أرقام أخرى من بينها ، و يصبح الأمر أكثر صعوبة مع عناوين أطول ، مثل تلك التي تصدرها بروتوكول عملة Monero ، أو بروتوكولات cryptonote الأخرى .

فقط نسبة 11 في المائة من مستخدمي العملات الرقمية قد أرسلوا معاملة عملات رقمية على الأقل خلال إسبوع في عام 2018 – المصدر : Foundation for Interwallet Operability

بالنسبة للبعض ، ستكون النتيجة الأكثر أهمية في هذه الدراسة هي حقيقة أن نسبة 11 في المائة فقط ممن استخدموا العملات الرقمية في عام 2018 قد قاموا بتنفيذ معاملة عملات رقمية لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع ، و يبدو أن الأغلبية نادراً ما تنفذ معاملات عملات رقمية على الإطلاق .

و بالنسبة إلى أي نظام بديل يريد النجاح ، فيجب أن يكون النظام أسهل من خيارات الدفع الموجودة حاليا ، و بعد كل شيء ، من الأسهل إرسال معاملة PayPal بدلاً من إجراء التحويل المصرفي العادي عبر البنك bank wire ، فقط كل ما تحتاجه هو عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما ، و لكن هل كان نظام الدفع في PayPal لينجح من الأساس إذا كان النظام غير مريح تمامًا مثل جمع تفاصيل البنك و معالجتها يدويًا ؟

يقول السيد David Gold :

“إذا لم تتغير هذه الأشياء ، فلن يقوم الأشخاص بشراء القهوة بإستخدام العملات الرقمية ، و يجب أن يكون إستخدام العملات الرقمية في الواقع أفضل من إرسال معاملات نقدية عادية ، و يجب أن تكون أسهل ، و أكثر أمانًا وراحة من إرسال النقود الكاش ، و ذلك لأن هذه المعاملات غير قابلة للتغيير ، أليس كذلك ؟ فلا يمكنك الإتصال بالبنك في حالة الخطأ ، و القول ، ” رجاء ، مهلا ، هل يمكنك إيقاف الدفع على هذا العنوان .”

Foundation for Interwallet Operability : هل هناك بروتوكول واحد لمساعدتك في حل كل هذه المشاكل بالفعل ؟

لحسن الحظ ، لا يعتقد السيد Gold أن الأمر يرجع بالضرورة إلى مطوري شبكة البلوكتشين لكي يقوموا بإنشاء حلول تزيد من سهولة قابلية إستخدام العملات الرقمية ، و ذلك لشيء واحد ، فإن الرؤية القصوى الحقيقية يجب أن تتحقق حتى لو كانت مهمة .

إذا حققت شبكات البيتكوين أو الإيثيريوم فقط سهولة الإستخدام الكاملة ، على سبيل المثال ، فهذا لا يعني الكثير بالنسبة للعالم و الأشخاص الذين لا يستخدمون العملات الرقمية و لن يدفعوا للقدوم و الدخول في إستخدام العملات الرقمية .

حتى الحلول مثل شبكة البرق Lightning Network – نظام إرسال معاملات عملات رقمية للبيتكوين – تستخدم معلومات دفع حسابية معقدة لمعالجة هذه المعاملات ، و تعمل FIO على توفير عنونة إنجليزية بسيطة بدلاً من ذلك التعقيد .

“يعمل نظام Foundation for Interwallet Operability بشكل مماثل على كل شبكة بلوكتشين واحدة ، لقد تحدثت إلى الناس المتخصصين في نظام Lightning ، و هم يحبون نظام FIO تمامًا ، و ذلك لأن نظام Lightning Network ليس لديه طريقة لحل مشكلة العنوان المعقد . “

وهنا يركز بروتوكول FIO على أنه لا يعتمد على التغييرات التي تحدث بواسطة أي شبكة بلوكتشين معين ، على عكس الحلول مثل نظام ENS ، و الذي يحتوي على بعض الميزات المشابهة ، و لكن بدلاً من ذلك ، يعمل بروتوكول Foundation for Interwallet Operability على حل هذه المشكلات نفسها ، على مستوى المحفظة .

و يسعى نظام FIO جاهدا إلى جعل المعاملات أكثر أمانًا ، و بسهولة أكبر ، حيث تقوم مؤسسة Foundation for Interwallet Operability بحساب العديد من المحافظ الرئيسية كأعضاء في النظام : مثل محفظة Binance’s Trust Wallet ، و محفظة Coinomi و محفظة Edge Wallet ، و ذلك بالإضافة إلى خدمات مثل ShapeShift ، و جميعهم أعضاء مؤسسون في مؤسسة FIO ، سنناقش البروتوكول بتفصيل أكبر بكثير في مقابلتنا مع David Gold ، و يمكنك قراءة هذه المقابلة عبر الرابط التالي .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و هل تستمر شركات العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين في إيجاد حلول أسهل للتعامل بالعملات الرقمية لنجدها يوما ما أسهل من إستخدام النقود الورقية في الدفع و الحوالات ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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