عاجل : بينانس تعلن عن نهاية ترقية المنصّة و تضيف أزواج عملات جديدة للتداول

في مقال سابق تم نشره يوم الإثنين 11 مارس 2019 أعلمنا قراءنا الأعزّاء بانطلاق التحديث المجدول و تعليق الأنشطة على منصّة بينانس و هنا رابط المقال.

و ذات المنصّة تعلن إنتهاء الترقية وعودة الأنشطة الماليّة إلى سابق عهدها وفي ما يلي نصّ البيان :

أعزّاءنا متابعي منصّة بينانس ،

أكملت المنصّة ترقية نظامها قبل الموعد المحدد وسوف نستأنف جميع أنشطة التداول في الساعة 8:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي).

من الآن وحتى بدء التداول ، سيتمكن المستخدمون من إلغاء الطلبات ومعالجة الودائع والسحب واستخدام جميع الوظائف الأخرى المتعلقة بالحساب.

شكرا لدعمكم!

فريق بينانس

2019/03/12

كما أعلنت المنصّة عن إضافة أزواج تدوال جديدة تهمّ عملة TUSD و ذلك في علامة التبويب USDⓈ :

أعزّاءنا متابعي منصّة بينانس ،

ستفتح المنصّة التداول لأزواج العملات BNB / TUSD و BTC / TUSD و ETH / TUSD يوم الإربعاء 2019/03/13على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي و ذلك في علامة التبويب USDⓈ.

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يرجى ملاحظة: سيتم إزالة وحذف أزواج التداول الحالية TUSD / BNB ، TUSD / BTC و TUSD / ETH يوم الخميس 2019/03/14 على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي .

و سيتم أيضًا إلغاء جميع الطلبات الحالية في كل دفتر طلبات في هذا الوقت.

شكرا لدعمكم!

فريق بينانس

2019/03/12

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المصدر : support.binance.com

و support.binance.com

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