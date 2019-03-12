عاجل : بينانس تعلن عن نهاية ترقية المنصّة و تضيف أزواج عملات جديدة للتداول

في مقال سابق تم نشره يوم الإثنين 11 مارس 2019 أعلمنا قراءنا الأعزّاء بانطلاق التحديث المجدول و تعليق الأنشطة على منصّة بينانس و هنا رابط المقال.
و ذات المنصّة تعلن إنتهاء الترقية وعودة الأنشطة الماليّة إلى سابق عهدها وفي ما يلي نصّ البيان :
أعزّاءنا متابعي منصّة بينانس ،
أكملت المنصّة ترقية نظامها قبل الموعد المحدد وسوف نستأنف جميع أنشطة التداول في الساعة 8:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي).
من الآن وحتى بدء التداول ، سيتمكن المستخدمون من إلغاء الطلبات ومعالجة الودائع والسحب واستخدام جميع الوظائف الأخرى المتعلقة بالحساب.
شكرا لدعمكم!
فريق بينانس
2019/03/12
كما أعلنت المنصّة عن إضافة أزواج تدوال جديدة تهمّ عملة TUSD و ذلك في علامة التبويب USDⓈ :
أعزّاءنا متابعي منصّة بينانس ،
ستفتح المنصّة التداول لأزواج العملات BNB / TUSD و BTC / TUSD و ETH / TUSD يوم الإربعاء 2019/03/13على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي و ذلك في علامة التبويب USDⓈ.
يرجى ملاحظة: سيتم إزالة وحذف أزواج التداول الحالية TUSD / BNB ، TUSD / BTC و TUSD / ETH يوم الخميس 2019/03/14 على السّاعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي .
و سيتم أيضًا إلغاء جميع الطلبات الحالية في كل دفتر طلبات في هذا الوقت.
شكرا لدعمكم!
فريق بينانس
2019/03/12
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المصدر : support.binance.com
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