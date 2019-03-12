أفضل طرق لتحويل بيتكوين الى عملة نقدية ان كنت ترغب في صرف رصيدك من البيتكوين ! فهل حان الوقت لتحصيل بعض الأرباح و تحويل البيتكوين إلى عملة نقدية ؟ تابع القراءة لمعرفة أفضل طرق لتحويل بيتكوين الى عملة نقدية والحصول على مقابل بيتكوين مال ملموس.

ببطء لكن بثبات، ينشغل كل شخص في العالم بالفكرة الجديدة للبيتكوين. ويبقى السؤال المطروح باستمرار: هل سبق أن استثمرت في البيتكوين حتى الآن ؟

ولما لا ؟ بما أنها أفضل من الذهب والعملات النقدية، ناهيك عن أنها محدودة العرض وتخضع لقوانين اقتصادية تكنلوجية مختلفة تعزز نموها المستقبلي أيضًا.

أفضل طرق لتحويل بيتكوين الى عملة نقدية

من الطبيعي أن ترنفع قيمة البيتكوين بمرور الوقت، بغض النظر عن ما يقوله الخبراء، وعندما يحدث وترتفع هذه القيمة، فإن ما يتبادر إلى الذهن هو كيفية تحقيق الأرباح و سحبها لاستخدامها.

لتحقيق الأرباح، يحتاج المرء إلى بيع البيتكوين مقابل الحصول على عملات نقدية مقبولة في بلده الأصلي.

ومن هنا، ارتأينا أنه من المناسب التحدث عن الأسئلة التي تخطر بالبال عند بيع البيتكوين مقابل نقود.

كيف يتم تحويل البيتكوين إلى دولار (USD) أو أي عملة نقدية أخرى ؟

كيف يتم استبدال البيتكوين بنقود ؟

كيفية تحويل البيتكوين إلى عملة نقدية

هناك بعض الطرق السهلة لـ تحويل البيتكوين إلى عملة نقدية، سواء الدولار USD، الروبية الهندية INR، اليورو EUR أو الجنيه الاسترليني GBP. بعض من هذه الطرق مدرج أدناه.

مع ذلك، قبل اختيار أي من الطرق المذكورة، من الواجب تحديد الطريقة التي تريد بها الحصول على نقودك. يمكنك بيع البيتكون شخصيا نقدا، كما يمكنك بيعها في البورصات والحصول على الأموال عن طريق إيداع مباشر في حسابك المصرفي. لديك أيضا خيار إنفاق البيتكوين الخاص بك لشراء أشياء من Amazon باستخدام خدمات مثل Purse.io.

حسنا، لنفترض الآن أنك تريد بيع البيتكوين الخاص بك والحصول على النقود شخصيا أو مباشرة في حسابك المصرفي.

افضل طريقة و التي لن تحتاج منك الكثير هي عن طريق منصات تقدم لنا بطاقات فيزا او ماستر كارد لتحويل البيكوين مباشرة الى البطاقة و سحبها من اي صراف الي ATM. مثل هذه المنصات منصة Wirex. رابط المنصة : https://wirexapp.com

طرق اخرى

1. عن طريق بورصات تقبل العملات النقدية

أسهل طريقة هي إيجاد بورصات تقبل العملات النقدية في بلدك. يمكنك آنذاك أن تستبدل البيتكوين مقابل الحصول على عملة نقدية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. من بين البورصات التي تسمح لك بالقيام بذلك نذكر:

بما أن جميع الخيارات الواردة أعلاه قد لا تعمل على مستوى العالم لأن النظام النقدي يختلف من بلد إلى آخر. يطرح خيار آخر أمام البائعين يتجلى في بيع البيتكوين ندا لند عبر LocalBitcoins (المعروف أيضًا باسم LBC).

Advertisements

2. عبر LocalBitcoins

LocalBitcoins هي شركة ناشئة للبيتكوين تأسست في هلسنكي، فنلندا سنة 2012. وهي عبارة عن منصة لتداول البيتكوين ندا لند P2P. تجمع LocalBitcoins بين بائعين ومشترين من أكثر من 15000 مدينة عبر 248 دولة. من المرجح أن تجد مشتر في بلدك عن طريق LocalBitcoins.

إن جمال Localbitcoins هو أنك تتعامل مع المشتري مباشرة ويمكنك الحصول على المال بأي شكل من الأشكال (إيداع مصرفي، PayPal ،Payoneer، نقداً). عندما يتعلق الأمر بـ تحويل البيتكوين إلى عملة نقدية ، فإن Localbitcoins هي أحد الخيارات المفضلة لدى أولئك الذين لا يرغبون في استخدام البورصات.

3. تحويل البيتكوين إلى USTD) Tether)

إذا لم تكن في عجلة من أمرك لتحويل البيتكوين إلى العملة النقدية لبلدك وتريد أيضًا تجنب التزاماتك الضريبية لبعض الوقت، يمكنك تحويل Bitcoin إلى USDT) Tether).

إن استخدام USDT له فوائده عند مقارنته بالتعامل بالدولار الأمريكي أو اليورو إذا كنت تخطط لشراء البيتكوين لاحقًا. فنقل الأموال من وإلى حسابك البنكي بانتظام يجعلك مسؤولاً ويمكن أن يضيف إلى ضرائبك.

أيضا، لا داعي للقلق بشأن تقلب أسعار العملات المشفرة عندما تقوم بالتحويل إلى USDT، لأنها تحافظ دائما على التكافؤ مع الدولار الأمريكي، وبالتالي نعادل قيمة USDT دولارا واحدا دائما.

سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل عناء تحويل العملات النقدية إلى البورصات لشراء البيتكوين نظرًا لتوفر إمكانية استخدام USDT لشراء البيتكوين لاحقًا.

الشيء الجيد في USDT هو أنها مدعومة من قبل العديد من البورصات في جميع أنحاء العالم. نذكر بعضا من هذه البورصات أدناه:

هناك طريقة أخرى لـ تحويل البيتكوين إلى عملة نقدية وذلك عن طريق بيع البيتكوين لأصدقائك وعائلتك. إذا كان الدافع هو تحقيق بعض الأرباح وليس غياب الشعور بالثقة حيال مستقبل البيتكوين، فإن بيع البيتكوين مباشرة إلى أصدقائك وعائلتك هو خيار مثالي. سيساعدهم ذلك أيضًا على البدء في استخدام البيتكوين وسيوفر كل منكما رسوم المعاملة. ومع ذلك، لا يعتمد هذه الطريقة سوى القليل من الناس، حيث يفضل عدم الكشف عن الاستثمار في البيتكوين وامتلاكها لأي شخص.