كيف يمكنك استخدام مستكشف الكتل للايثيريوم أو للبيتكوين أو للريبل؟

قمت بإرسال عملات بيتكوين (BTC) ولا يمكنك العثور عليها؟ لا تقلق، هناك أداة لهذه المهمة لتتبع العملات الرقمية التي تم إرسالها. في هذه الحالة، إنه مستكشف كتلة (المُتصفح).

يعد مستكشف الكتل حل مناسب لتوفير البيانات المفيدة، ولكنه قد يبدو معقدًا للاستخدام. يتم استخدامها بشكل شائع من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن معاملاتهم أو المطورين الذين يبحثون عن معلومات حول البلوكشين. في هذا الدليل، سنرشدك إلى الطرق الرئيسية للتعامل مع مستكشف الكتل (المتصفح) وطريقة اكتشاف ما تبحث عنه بالضبط.

أداة استكشاف كتلة هي أداة عبر الإنترنت لتتبع أي معاملة تتم على البلوكشين. من بين أمور أخرى، فإنه يكشف بيانات المعاملات مثل عمليات التحويل بين الأفراد و منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. تميل هذه المواقع أيضًا إلى وضع مخططات ورسوم بيانية توضح لك ما يحدث على الشبكة ككل. قد يكون هذا مفيدًا حقًا لمعرفة كيف تغيرت الشبكة بمرور الوقت، مثل تخفيض الرسوم على شبكة البيتكوين بعد إجراء بعض التغييرات الأساسية.

سيكون لدى معظم منصات البلوكشين مستكشف كتلة واحد على الأقل يمكنك استخدامه. ويوفر بعض مستكشفات الكُتل (متصفحات البلوكشين) بيانات عن منصات البلوكشين المتعددة. فيما يلي بعض أهمها:

هذا هو واحد من أكثر المستكشفين للكتل استخداما لـ شبكة البيتكوين ويوفر جميع البيانات اللازمة جنبا إلى جنب مع الرسوم البيانية المفيدة على حالة الشبكة. كما يوفر بيانات عن بيتكوين كاش و الايثيريوم. كما يمتلك موقع Blockchain.com محفظة رقمية خاصة به تدعم العملات الرقمية المذكورة و كذلك عملة ستيلار (Stellar Lumens).

الموقع الإلكتروني لـ Blockchain.com

يركز مستكشف الكتل هذا على شبكة الايثيريوم، وهو عبارة عن منصة مخصصة للعقود الذكية. يساعدك متصفح Etherscan في العثور على المعاملات ومعرفة مقدار الرسوم على الشبكة. وهو يغطي جميع أنواع الرموز لبلوكشين الإيثيريوم، بما في ذلك المقتنيات، مثل CryptoKitties. هذا يعني أنه يمكنك تتبع مكان وجود حيوانك الأليف الرقمي.

الموقع الإلكتروني لـ Etherscan

هذا هو مستكشف الكتل لعملة الريبل الرقمية (XRP) وتديره شركة Ripple نفسها. إن رمز XRP عبارة عن عملة خفية سريعة، منخفضة الرسوم، ومصممة للمدفوعات عبر الحدود. تختلف “XRP Charts” اختلافًا طفيفًا عن غالبية المستكشفات أو المتصفحات الأخرى، ومن الصعب جدًا البحث عن البيانات. ومع ذلك ، إذا كنت تريد البحث عن معاملة معينة، فإنها تعمل على ما يرام.

الموقع الإلكتروني لـ XRP Charts

الآن أنت تعرف أي مستكشف كتلة لاستخدامه في أي عملة مشفرة، حان الوقت لرؤية الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها مع كل هذه البيانات. ولكن أولاً، نحتاج إلى إلقاء نظرة على أحد المصطلحات الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها.

HASH لها أغراض مختلفة. سيأتي عنوانك العام – حيث يمكن للأشخاص إرسال الأموال إليك – على شكل علامة تجزئة وسيتوفر أيضًا مفتاحك الخاص، والذي يجب عليك الحفاظ على أمانه وعدم مشاركته مطلقًا. عندما يتم إجراء معاملة، سيتم تمثيل المعاملة نفسها عن طريق التجزئة الفريدة. في حين أن هذه يمكن أن تبدو معقدة، فهي تستخدم لتتبع المعاملات.

التجزئة تشبه: 1EVzaFkkNNXq6RJh2oywwJMn8JPiq8ikDi

من المهم أن تعرف ما هو التجزية أو (الهاش) لأنه إذا كنت تريد البحث عن صفقة معينة، فستحتاج إلى نسخ ولصق تجزئة المعاملة التي تبحث عنها — مما يعني معرفة شكل التجزئة. تذكر عندما تقوم بنسخ التجزئة، قم دائمًا بفحص أرقام البداية والنهاية للتأكد من نسخها بشكل صحيح.

الآن دعونا نتعلم كيفية استخدامها.

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لقد أجريت معاملة وأردت التحقق مما إذا كانت قد مرّت بسلام ووصلت للطرف الآخر أو تريد البحث عن معاملة شخص آخر. في كلتا الحالتين، الأمر بسيط.

تحتاج أولاً إلى العثور على تجزئة المعاملة (HASH). عادةً ما ينطوي هذا على النقر فوق ارتباط يقول “عرض تفاصيل المعاملة” أو “عرض المعاملة على متصفح الكتلة”. إذا كان يأخذك إلى مستكشف كتلة، فإنه عادةً ما يأخذك مباشرة إلى الصفحة اليمنى. إن لم يكن، ببساطة قم بنسخ تجزئة المعاملة وأدخله في شريط البحث الرئيسي داخل (المتصفح) مستكشف كتلة. تأكد من أنك تستخدم مستكشف البلوكشين الصحيح للعملة التي تعمل معها.

الآن ، يجب أن تكون أمامك صفحة تحتوي على عدد من التفاصيل. وسوف تشمل التالي:

الكتلة التي تحتوي على المعاملة.

في أي وقت مضى.

كم عدد التأكيدات التي تمت.

كم كانت الرسوم.

قيمة العملات المنقولة.

من أين عنوان جاءت العملات وأين أُرسلت.

قد تكون هذه الصفحة مفيدة حقًا لمعرفة ما إذا كانت المعاملة قد تم الانتهاء منها. بمجرد أن يتم بث عملية إلى الشبكة، سيتم التقاطها ووضعها في كتلة. حالما يحدث هذا، وتمر سبع كتل أخرى، تعرف أن الصفقة قد مرت.

والأمر المهم أيضًا هو أنه يمكنك النقر على العنوان العام الذي أتت منه الدفعة والعنوان الذي تم إرساله فيه. هذه هي التجزئة الزرقاء في الصورة أعلاه. دعونا الخوض في هذا أبعد من ذلك.

إذا كنت ترغب في معرفة أين ذهبت بعض الأموال، تحتاج فقط إلى العثور على معاملة واحدة في مسارها. إذا كنت قد قمت للتو بإجراء معاملة، فيمكنك حينئذٍ استخدام تجزئة المعاملة لمعرفة من أين جاءت الأموال ومن أين ذهبت.

إذا كنت تريد أن ترى أين ذهبت أموالك. انقر على العنوان الذي أرسلته إليه. ثم، إذا كان هناك دفعة بنفس الحجم، فانقر عليها. ثم أنظر إلى العنوان الذي تم إرساله إليه وانقر على ذلك.

هذا عادة ما يعمل بشكل جيد إذا تم تمرير مبلغ من المال بين مختلف العناوين. ولكن ليس هناك ما يضمن أن الشخص الذي أرسلت إليه أموالًا سيُرسل المبلغ نفسه بالضبط إلى شخص آخر – فقد تم تجميع الأموال التي أرسلتها لهم مع بقية أموالهم التي يمكنهم تقسيمها وفقًا لرغبتهم.

ماذا يمكنك أن تتعلم من هذه المعلومات؟

في البداية، قد ترى أن أموالك قد تم تمريرها إلى عنوان آخر. إذا تمكنت من معرفة من يملك العنوان، فقد تتمكن من معرفة ما تم إنفاقه. وبعض العناوين العامة معروفة. معظمها تبادلات ولكن كتلة المستكشفين ستدرج أسماء الشركات للحسابات الرسمية إذا كانوا يعرفونهم. جربه وشاهد ما يمكنك اكتشافه.

حان الوقت للصورة الكبيرة. يحتوي مستكشف الكتل على مجموعة متنوعة من الأدوات المفيدة التي يمكنك استخدامها للحصول على عرض شامل للبلوكشين المطلوب. عادةً ما يمكن العثور على هذه المعلومات على الصفحة الرئيسية أو في صفحة “رسوم بيانية / إحصائيات” مُخصصة.

مع موقع “Blockchain.com” يمكنك العثور على بيانات الشبكة هنا. ويشمل ذلك الإحصاءات الأكثر فائدة والعديد من الرسوم البيانية التي تظهر كيف تغيرت الأمور بمرور الوقت، من متوسط ​​حجم كتلة البيتكوين إلى الإيرادات لمعدني عملة للبيتكوين. عند النقر فوق رسم بياني، يمكنك تحديد إطار زمني معين عن طريق سحب المؤشر فوق المنطقة الصحيحة وسوف يتم تكبيره. يمكنك أيضًا تجربة المقياس اللوغاريتمي.

باستخدام موقع Etherscan، يمكنك العثور على أحدث إحصائيات الشبكة للإيثيريوم على الصفحة الرئيسية. ويعرض لك بعض الإحصائيات، مثل معدل التجزئة (hashrate) الحالي – قوة الحوسبة التي تحمي الشبكة – والتي قد تكون مفيدة بالنسبة إلى عاملي تعدين الايثيريوم للتحقق من مدى ربحية العملية. للحصول على تفاصيل أكثر تحديدًا، يمكنك التوجه إلى BitInfoCharts التي تحتوي على المزيد من المعلومات حول عدد المعاملات المرسلة، ومتوسط ​​وقت الفصول وحتى عدد المشتركين في منتدى “ايثيريوم ريديت”.

على “XRP Charts” تمنحك صفحة المقاييس عددًا من الرسوم البيانية التي تلقي بعض الضوء على البلوكشين. يمكنك رؤية عدد المعاملات ورسوم الشبكة وكيفية تغيرها بمرور الوقت. وتعد عملة الريبل XRP فريدة، يمكنك أن ترى نوع المعاملات، والتي هي أساسا العروض التي تم إنشاؤها والتي تم إلغاؤها. هذه هي في الأساس أوامر الحد، حيث تضع صفقة بسعر معين ومعرفة ما إذا كان شخص ما يقبل ذلك.

الآن أنت تعرف كيفية العثور على معاملة، ومتابعتها من خلال متصفح الكتلة ورؤية حالة الشبكة ككل. يبدو أنك ستعثر على البيتكوين المفقود في أسرع وقت.