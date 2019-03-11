Samsung تعلن التفاصيل الأولية لمحفظة العملات الرقمية في هاتف Galaxy S10

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، أعلنت شركة تصنيع الإلكترونيات العملاقة Samsung ، عن إطلاق محفظة عملات رقمية لهاتفها المحمول الجديد Galaxy S10 ، و كشفت بذلك Samsung عن تفاصيل محفظتها الرقمية أخيرا بعد فترة من التكهنات .

و في هذا الخصوص نشر موقع CoinDesk تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير”

طبقا للتقارير الواردة من القسم الإخباري في CoinDesk Korea و المنشور يوم الأحد ، فإن المحفظة الرقمية لشركة Samsung و المبنية على تقنية البلوكتشين ، متوافقة مع عملات الإيثيريوم بالإضافة إلى توكنز ERC20 tokens المبنية على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم فقط .

و في الوقت الحالي لا يتم دعم عملات البيتكوين في المحفظة ، و ذلك على الرغم من وجود اللوجو الخاص بالبيتكوين في صورة العرض التقديمي لما قبل إطلاق الإصدار Pre – Release .

و تدعم محفظة Samsung الرقمية أيضا أربع تطبيقات لامركزي (dapps) عند إطلاقها ، و هي كل من منصة الألعاب المبنية على العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين Enjin – مالكة العملة الرقمية Enj – ، و beauty community Cosmee ، و تطبيق منصة لعبة CryptoKitties المبنية على العملات الرقمية ، و موفر خدمة المدفوعات CoinDuck .

و يمكن تحميل تطبيق المحفظة الرقمية لـ Samsung عن طريق هواتف Galaxy S10 فقط ، و ذلك من خلال متجر Samsung Galaxy Store ، و في هذا الخصوص قالت الشركة أنها تخطط لزيادة نطاق خدماتها لتشمل المزيد من الأجهزة ، و المزيد من العملات الرقمية في المستقبل .

يذكر أن الشركة بدأت مرحلة الشحن لهاتفها المحمول الجديد Galaxy S10 رسميا لعمليات الشراء ما قبل البيع pre-order sales ، و ذلك في تاريخ 8 مارس الجاري .

” صورة تطبيق Samsung S10 app – مصدر الصورة : image via Samsung/CoinDesk Korea ”

تأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من إعطاء شركة Samsung أول تأكيد بأنها ستوفر نظام تخزين خاص لمفاتيح محفظة العملات الرقمية على هاتفها الجديد Samsung S10 ، و بعد فترة وجيزة ، كشفت الشركة عن التفاصيل الأولية لخدمة التخزين ما يعرف بإسم “Blockchain Keystore” ، و التي يبدو أنها تحتوي على ثلاث ميزات عامة :

أولها نظام مدفوعات للتجار ، و ذلك بالإضافة إلى توفير نظام لتخزين العملات الرقمية و حوالاتها و تخزين التواقيع الرقمية .

و سوف يتم إستخدام المحفظة الرقمية للشركة Samsung Blockchain Wallet بدمجها مع نظام Blockchain Keystore و الذي تم تصميمه من أجل تبسيط عملية المعاملات للوافدين الجدد إلى تقنية البلوكتشين ، و ذلك وفقًا لما ورد من تقرير CoinDesk Korea.

من خلال دعم المحفظة لتطبيق المدفوعات اللامركزي CoinDuck ، يمكن للمستخدمين أيضا دفع مبالغ للتجار ، و قال موقع CoinDesk كوريا في تقرير آخر يوم الإثنين .

في هذا التطبيق اللامركزي ، يمكن للمستخدمين إدخال المبلغ الواجب دفعه ، و من ثم مسح scan رمز الـ QR code ، و الذي تم تقديمه من عنوان محفظة التاجر عبر الإنترنت أو الأوفلاين ، و من ثم اضغط على زر ” القبول- accept” ، و سوف تتم عملية السداد من خلال محفظة Samsung wallet .

و يدعم تطبيق CoinDuck حاليًا فقط عملة الإثيريوم (ETH) في الوقت الحالي ، و في هذا الخصوص تقول الشركة الأم لتطبيق CoinDuck و هي Chain Partners :

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“كان من غير المناسب نسخ عنوان محفظة التاجر ، و من ثم لصقه في المحفظة الشخصية ، و لقد قمنا بتحسين إمكانات تطبيق CoinDuck و المحفظة الرقمية Samsung Blockchain Wallet بشكل كبير . “

و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك في هذه الخطوة من شركة Samsung ؟! و هل تتحرك المزيد من الشركات نحو تفعيل إستخدام العملات الرقمية على نطاق واسع ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : coindesk.com

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