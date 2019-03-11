أهم 6 أسباب لهبوط سوق العملات المشفرة والرقمية

كان كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للمستثمرين في مجال العملات المشفرة حتى انهيار السوق الكبير في عام 2018. آنذاك بلغ سعر بيتكوين حوالي 19 ألف دولار، وبلغ إجمالي حجم السوق أكثر من 800 مليار دولار.

كان أول انخفاض في قيمة سوق العملات الرقمية من 800 إلى 200 مليار دولار بمثابة صدمة جعلت الأغلبية يفرون من المشهد.

عاد السوق فجأة إلى مستويات 400 مليار دولار، ليهبط فقط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 100 مليار خلال الشهرين الماضيين. فيما يلي 6 أسباب محتملة لهذا الهبوط الوحشي في سوق العملات الرقمية.

1) الضجيج المفاجئ للبيتكوين

بدأ الجميع فجأة في شراء البيتكوين على الرغم من أنهم كانوا يعرفون القليل أو لا شيء عنه. فقد بنت وسائل الإعلام على مستوى العالم كل هذه الضجة حول البيتكوين، مما جعل الجمهور مهتمًا للغاية بالعملات المشفرة. كثير من الناس استثمرت في العملات الرقمية فقط لأن الآخرين فعلوا الشيء نفسه. كانوا يأملون في الاستفادة من النمو المفاجئ للبيتكوين ليصبح غنيا لدرجة أنه أصبح اتجاها عامًا وليس استثمار واعي.

2) الارتباك على كل المستويات

وسائل الإعلام التشاؤمية شبّهت البيتكوين بالفقاعات وأنها خدعة منظمة. على الرغم من أن البيتكوين لا يزال في ارتفاع، كان الناس يسمعون العديد من التشخيصات الخبيثة. على سبيل المثال، تشبيه البيتكوين بالفقاعة – سوف يتضخم ثم ينفجر. بدأ المستثمرون في التشكيك في خياراتهم والخوف على استثماراتهم. بدأ بعض الأشخاص الذين لديهم استثمارات ضخمة في بيع عملاتهم مما أدى إلى المزيد من الهلع. كانت الغالبية متمسكة بإستراتيجية HODL – حفظ عملاتهم الرقمية بينما كانوا يأملون أن يرتفع السعر أكثر. وقد انتهوا من البيع بخسارة.

3) استمرار السلبية

مع انخفاض أسعار البيتكوين، بدأ الجميع في بيع عملاتهم المشفرة بخسائر. الشركات الكبرى مثل “بلومبرغ” و “سي إن بي سي” و “تشيدار” تصرفت كما لو كانوا على حق في نظرتهم للبيتكوين كفقاعة طوال الوقت. وظلوا يصرون على أن البيتكوين ينهار ويخسر القيمة كما كان متوقعًا.

4) دور مشاريع (ICOs)

كان الـICOs (عروض العملات الأولية) دور مزدوج في أحداث البيتكوين. شاركت هذه الأنظمة في زيادة البيتكوين وكذلك في انهياره. أعلنت الشركات عن مشاريع الـ(ICOs) بطريقة جعلت العديد من الناس يعتقدون أن ICOs كانت طريقة سريعة للحصول على 10 أضعاف عودة الأموال المستثمرة.

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اتضح أن بعض الناس يستخدمون هذا الاتجاه للإحتيال. زعم تقرير أن 80٪ من مشاريع الـ(عروض الاولية للعملات ICO) كانت عملية احتيال انتهى بها المستثمر إلى خسارة ملايين الدولارات. تجنب الناس الاستثمار في ICOs وأصبحوا أكثر انعداما للأمان.

5) عواقب حملة إعلامية

يميل الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن التداول في مجال العملات الرقمية ورجال الأعمال إلى تصديق كل ما يسمعون. كانت المخاطر كبيرة لأنها كانت أموالهم في خطر.

في البداية ، كان الجميع يؤمنون بالضجيج الإعلامي والتوصيات التي قد تجعل الاستثمار في بيتكوين الناس أثرياء بسرعة كبيرة. لم يكن العديد من المستثمرين مهتمين بأعمال التشفير، وكانوا مهتمين فقط بالثراء.

لذلك، عندما تحولت وسائل الإعلام إلى الادعاء بأن البيتكوين كانت فقاعة بدلاً من استثمار مربح، قرروا بيع أصولهم مع كبار المستثمرين.

6) مرحلة النشوة

دورات السوق هي حدث شائع في كل سوق استثماري. يحدث ذلك في الأعمال التجارية العقارية والأسهم، والعملات الرقمية أيضًا. تؤدي الضجة الجماهيرية الكبيرة التي ترتكز على العملات المشفرة إلى مرحلة النشوة القوية حيث كان الجميع يستحوذون على أعمالهم، حتى ينتهي بهم المطاف إلى حد كبير بخيبة أمل كبيرة بعد فترة وجيزة.

تقلب العملات المشفرة أمر لا مفر منه، ولكن هذا جنبا إلى جنب مع جميع الأسباب الأخرى جعلت هذه الدورة تحدث أسرع مما ينبغي.

عند دخول سوق جديدة، يجب على المستثمر البحث في كل شيء حول هذا الموضوع. الناس الذين كانوا في هذا السوق لفترة أطول يمكن أن تكون مفيدة للغاية. المستثمر الجيد لديه المعرفة والخبرة والشجاعة الصحيحة للحكم من تلقاء نفسه وعدم الوقوع تحت تأثير عواطفه. من خلال التعرف على أفضل الاتجاهات أو أفضل منصات تداول العملات الرقمية أو ببساطة اتباع جميع أخبار الكريبتو اليومية هذه طريقة جيدة لتجنب أخطاء الآخرين من هذه النقاط الستة أعلاه ويمكن أن توفر الكثير من الأموال التي قد يتم فقدانها.