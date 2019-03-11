منصة Binance تنوي إطلاق منصة جديدة لشراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية

في حين أن منصة Binance الرائدة لم تدعم بعد إمكانية إيداع الاموال النقدية بالكامل (وربما لن تستطيع أبداً)، فإن التوزيعات الإقليمية الرسمية، التي تم إطلاقها خلال فترة هبوط السوق، تقبل الودائع والسحب من وإلى المؤسسات المالية.

وتزعم منصة Binance أنها تسعى إلى الاستفادة من هذا النجاح وذلك عبر خططها لإطلاق المزيد من المنصات التي تقبل العملات النقدية في الدول التي تواجه بعض العقبات لبيع وشراء العملات الرقمية.

بالتعاون مع منصة بينانس (Binance) ستقوم وزارة الإنتاج والعمل في الأرجنتين بالاستثمار المشترك في مشاريع البلوكشين جنباً إلى جنب مع المنصة. وفي الإعلان، ذكرت بينانس أن الكيان سيطابق أي استثمار يصل إلى 50.000 دولار لأي مشروع أرجنتيني مرتكز على البلوكشين مدعومًا بـ(Venture arm Labs) و (Founders Lab) وهو مسرع أعمال محلي.

من المفترض أن الوزارة وافقت على مثل هذه الاستثمارات لمدة أربع سنوات. في تعليق، لاحظت “إيلا تشانغ” من شركة Binance Labs حول أن هذه الخطوة تبرز تصميم الأرجنتين على دعم تقنيات البلوكشين:

“تحتل الأرجنتين موقع الصدارة في تبني المواهب الجماعية، وشهدنا كيف أصبحت موطنًا لبعض مجتمعات البلوكشين المتحمسة للغاية أثناء رحلتنا إلى هناك”. Advertisements

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بعد أيام قليلة من نشر هذا الخبر، أخذ “تشانجبينج تشاو” الرئيس التنفيذي لـ منصة Binance هذا الخبر إلى تويتر ليقول “خمنوا أين ستكون منصة التداول الجديدة الخاصة بنا؟” وذلك رداً على تغريدة تشير إلى موافقة الحكومة الأرجنتينية على دعم تقنيات البلوكشين. هذا يعني بشكل كبير أن الشركة الناشئة ستطلق منصة مدعومة في دولة أمريكا الجنوبية في الأشهر المقبلة.

منصة Binance الأرجنتين، كما سيتم تعريفها على الأرجح، تأتي بعد أن أطلقت الشركة وراء هذه المنصات مشاريع مماثلة في سنغافورة، وليشنشتاين، وجيرسي وأوغندا.

تأتي غزوة منصة Binance الأخيرة إلى الأرجنتين ضمن خطواتها للتوسع عالميا حيث أنها تقدم للمستخدمين من وجهتها التعليمية، أكاديمية بينانس، والقدرة على قراءة المقالات بلغة البهاسا، وهي اللغة الرسمية لإندونيسيا. وقام موظفو شركة Binance والمساهمون بترجمة أكثر من 80 مقالة تتعلق بالمنتجات والمصطلحات الرئيسية في هذه الصناعة، من الإنجليزية إلى البهاسا. في بيان صحفي، يمثل هذا ما يقرب من 10 ٪ من المحتوى الانجليزي للموقع، والذي يضم 726 مقالة ومقاطع فيديو، وغيرها من وسائل المعرفة.

من الواضح أن منصة Binance المسجلة في مالطا تتطلع إلى التعامل مع الأسواق الناشئة، حيث يعتقد المحللون أن التقنيات المشفرة وتكنولوجيات البلوكشين يمكن أن تترسخ جذورها، بدلاً من الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية.