بحث : ثغرة قديمة في برنامج Winrar تهدد محافظ العملات الرقمية

في موضوع مهم لمستخدمي محافظ البيتكوين ، و العملات الرقمية ، نشر أحد المدونين على موقع التواصل الإجتماعي الشهير Reddit بحثا يحذر فيه فيه من ثغرة قديمة في برنامج فك الملفات المضغوطة Winrar قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمحفظتك الرقمية .

و في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

وفقا لموضوع نشره أحد مستخدمي موقع Reddit في قسم منشورات subreddit Bitcoin ، يقول فيه أن هناك ثغرة موجودة في إصدار منتشر بشكل كبير من برنامج ضغط الملفات WinRAR ، و التي قد تمكن من سرقة العملات الرقمية من محفظتك .

و بحسب الموضوع يبدو أن هذه الثغرة تسمح بإدخال الكود القابل للتنفيذ executable code على نظام الكمبيوتر بعد فتح ملف مضغوط بإمتداد RAR ، و يشرح المدون أن هذا الخطأ موجود في البرنامج منذ 14 عامًا ، و لكنه لم يظهر للضوء إلا مؤخرًا ، و الآن بعد أن أصبح خطأ معروفًا ، فمن المرجح أن يتم إستهدافه بعمليات إختراق موجهة إلى الأجهزة التي تحمل نسخ غير محدثة من برنامج Winrar أو unpatched systems .

يرجى ملاحظة أنه يمكنك حل هذا الخطأ فقط بمجرد تحديث نسخة برنامج Winrar من على موقع رسمي للبرنامج و ستنتهي المشكلة .

، و لكن برنامج WinRAR هو واحد من أكثر البرامج شيوعًا هناك ، حيث يقدر عدد مستخدمي البرنامج بحوالي 500 مليون مستخدم .

و يضيف مستخدم Reddit في شرحه لهذه المشكلة :

” حسنا هكذا تعمل الثغرة ، يمكنك فتح ملف rar غير صحيح بإصدار غير محدث unratched من برنامج winrar ، و هنا يتم إسقاط ملف payload في مجلد بدء تشغيل نظام التشغيل Windows ، مما يعني أنه عند إعادة تشغيل الجهاز ، فسيتم تحميل ملف exe. ، و المشكلة الحقيقية أنه لا أحد على الإطلاق يقوم بتحديث نسخة برنامج winrar الخاصة بهم ، لذلك ربما يكون هناك على الأقل 100 مليون جهاز كمبيوتر يحملون نسخة غير محدثة unpatched version من برنامج winrar على النظام “.

عملاتك الرقمية تعتبر في آمان ، فقط عندما يكون المكان الذي تخزنها فيه آمن . | المصدر : Shutterstock

حسنا ، ماذا يعني تمكين تنفيذ الكود البرمجي أو كود قابل للتنفيذ execution of code ؟

ذلك يعني ببساطة أنه يمكن لشيئًا مصمم خصيصا للتحايل أو سرقة محتويات محافظ البيتكوين الرقمية يمكنه أن يولد و يتكاثر بسهولة ، إذن لا ينبغي إستخدام محافظ البيتكوين على أجهزة الكمبيوتر ذات الأغراض العامة في المقام الأول ، و لكن في حال كان الأمر كذلك ، فإن برنامج مكافحة الفيروسات anti-virus يعتبر أمر لا بد منه .

و عموما كل هذا يتوقف فقط على ما أنت على إستعداد للمخاطرة به ، فهناك بعض الناس يقومون بتخزين عملاتهم الرقمية في محافظ التخزين الباردة خارج الإنترنت “cold” (offline) wallets فقط (حاليا) ، و البعض الآخر يستخدم فقط محافظ الهاردوير hardware wallets في هذا الأمر .

إن الخطأ الذي نتحدث عنه هو نتيجة مكتبة أوامر library يعتمد عليها برنامج WinRAR في معالجة الملفات المضغوطة أو ما يعرف بـ ACE archive files ، بحيث تتطلب طريقة تنفيذ الأوامر الأكثر وضوحا رفع صلاحيات برنامج WinRAR في النظام ، لذا ، اكتشف الباحثون الذين اكتشفوا هذا الخطأ طريقة لتنفيذ صلاحيات أكبر من خلال هذا الخطأ ، و ذلك عن طريق تحريك الثغرة على القرص الصلب hard drive ، و لهذا السبب ربما قرر برنامج WinRAR عدم دعم ملفات ACE بعد الآن no longer support ACE files .

“”لطالما عرف برنامج WinRAR بدعمه الواسع لجميع إمتدادات ملفات الضغط الشائعة، و بما أن مكتبة الأوامر UNACEV2.DLL لم يتم تحديثها منذ عام 2005 ، و لم يكن الوصول إلى كود المصدر source code متاحًا ، فقد تم إتخاذ القرار بإسقاط دعم البرنامج لملفات من نوعية ACE archive ، و ذلك بدءًا من إصدار البرنامج WinRAR 5.70 ، و الآن ، و بعد إطلاق الإصدار النهائي ، و المستقر من برنامج WinRAR 5.70 ، يوصى بشدة بالترقية إلى الإصدار الجديد 5.70 “. Advertisements

يوضح هذا الموضوع مشكلة ثابتة في تأمين العملات الرقمية ، حيث أننا نكون آمنون فقط عندما تكون البيئة التشغيلية التي نعمل فيها آمنة ، و في هذا الإطار يعتبر نظام Windows تاريخياً بمثابة نظام التشغيل الأقل أماناً ، و لكنه في نفس الوقت الأكثر شعبية .

و تعتبر ممارسات الأمان الجيدة بمثابة أمر حاسمٍ ، إذا حاول الشخص تخزين أي كمية معقولة من العملات الرقمية ، و على عكس الحقبة السابقة التي قد يكون فيها الإختراق و السرقة على الأغلب بمثابة ضرر لمجرد الضرر ، فإن عصر العملات الرقمية يعني أن المخترقين أصبح لديهم حافز مالي مباشر لتهديد أي جانب من جوانب بيئة التشغيل .

و الآن عزيزي القاري ، بعد إستعراضنا لهذا التقرير ، هل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محفظة عملاتك الرقمية ؟! دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

هذا و يمكنك الرجوع لمواضيع تفصيلية أكثر حول آمان عملاتك الرقمية في قسم ديوان المعرفة .

المصدر : ccn.com

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