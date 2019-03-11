المحكمة البرازيلية تحكم على سانتاندير بإعادة ٣٥٠٠٠٠ دولار إلى بورصة العملات المشفرة "ميركادو بيتكوين"

تام شمس - الاثنين 11 مارس 2019 08:48 صباحاً - رفضت محكمة العدل في ولاية ساو باولو البرازيلية الطعن الذي قدمه بنك سانتاندير ضد بورصة العملات المشفرة "ميركادو بيتكوين"، وحكمت على البنك أن يعيد الأموال إلى الشركة، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة CriptomoedasFacil يوم ٨ مارس.

وكان البنك قد أغلق في السابق حساب البورصة، مدعيًا ​​أن نشاطها يتعارض مع سياسته، وقام بتجميد الأموال. ووفقًا للمادة، فإن البورصة البرازيلية اتخذت إجراءات من خلال المحاكم ضد إغلاق حسابها، مدعيةً أن تجميد أموالها كان غير مبرر.

ووفقًا للتقرير، فإن الأموال المراد إرجاعها تصل إلى ١٣٥٠٧٣٣ ريالًا برازيليًا (أي ما يعادل حوالي ٣٥٠٠٠٠ دولار أمريكي). ويوضح قرار ٦ مارس على بوابة الحكومة الرسمية Impresa Oficial أيضًا أن الطعن قد تم رفضه بالإجماع.

ويشرح التقرير كذلك أن البورصة قد فازت بالقضية بالفعل، حيث تم أمر البنك بإعادة الأموال زائد الفائدة بنسبة واحد بالمئة شهريًا، ودفع المصروفات القانونية للشركة والرسوم القانونية المحددة بنسبة ١٠ بالمئة من قيمة الحكم. علاوةً على ذلك، فقد قدّم البنك طعنًا على هذا القرار بعد ذلك غير أنه قد تم الآن رفض هذا الطعن.