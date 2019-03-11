الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "سي زي" يلمح إلى إنشاء بورصة عملات مشفرة-ورقية في الأرجنتين

تام شمس - الاثنين 11 مارس 2019 08:48 صباحاً - ألمح "تشانغ بينغ زاو"، المدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس، إلى إنشاء بورصة جديدة في الأرجنتين في تغريدة أرسلت يوم ٩ مارس.

وكانت التغريدة ردًا على مقالة تم نشرها من قبل موقع أخبار العملات المشفرة كوين سبايس CoinSpice. وتتعلق المقالة المعنية بالاتفاق بين حكومة الأرجنتين مع شركة باينانس لابز، وهي الذراع الاستثماري والتأثير الاجتماعي للبورصة، للتعاون بالاستثمار في مشاريع بلوكتشين التي تدعمها البورصة.

وعلى ما يبدو فقد أشار تعليق زاو الوارد في تويتر أن بينانس لديها خطط لإنشاء بورصة عملات مشفرة-ورقية في الأرجنتين. وبتعبير أدق، ذكرت التغريدة:

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"خمنوا أين ستكون بورصتنا الجديدة للعملات المشفرة-الورقية؟"

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يناير، بعد التقارير التي تفيد بأن باينانس خططت لإطلاق بورصات عملات مشفرة-ورقية في أكثر من ثمانية بلدان - واحدة منها كانت الأرجنتين - رفض متحدث باسم البورصة تأكيد ست من المواقع المزعومة، مؤكدًا فقط على خطط لسنغافورة ومالطا.

وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إضافة البورصة لدعم عمليات شراء العملات المشفرة عبر البطاقات الائتمانية من خلال شراكتها مع معالج الدفع "سيمبلكس"