منصة الأصول الرقمية من فيديليتي تنطلق مع عملاء محددين

تام شمس - الاثنين 11 مارس 2019 08:48 صباحاً - أعلنت شركة "فيديليتي ديجيتال أسيتس"، وهي شركة العملات الرقمية لعملاق الخدمات المالية الأمريكية "فيديليتي"، عن عزمها على العمل مع مجموعة مختارة من العملاء، حسبما أعلنت الشركة في الثامن من مارس.

وفي تغريدة، كتبت الشركة:

"نحن ننطلق للعمل مع مجموعة مختارة من العملاء المؤهلين وسوف نستمر في الانتشار ببطء. حيث تركز حلولنا على احتياجات صناديق التحوط، ومكاتب الأسر، والمعاشات التقاعدية، والأوقاف، والمستثمرين المؤسسيين الآخرين."

وفي حديثه إلى سي إن بي سي هذا الأسبوع، قال رئيس شركة فيديليتي ديجيتال أسيتس، توم جيسوب، إن الشركة قد انطلقت الآن، ولكنها لا تزال تعمل على أجزاء مختلفة من المنصة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي كان فيه بعض المستخدمين يستخدمون المنصة منذ شهر يناير، فقد ينتظر آخرون حتى سبتمبر، حيث "يعتمد ذلك فعلًا على حقائق وظروف كل عميل".

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وأضاف جيسوب أيضًا أن السوق الهبوطي في العام الماضي لم يكن له تأثير على تطوير الشركة، على الرغم من أنه قال: "إذا بدأت في إنشاء صندوق عملات مشفرة في ذروة السوق، فمن المحتمل أن تكون قد تضررت الآن".

ووفقًا لجيسوب، استمر الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة في النمو على الرغم من السوق الهابط. حيث أوضح قائلًا:

"سيكون هناك تشجيع لهم الآن مثلما كان بهم عندما كانت الأسعار أعلى".

وفي إعلان فبراير، أعلنت فيديليتي أنها ستواصل توسيع قاعدة عملائها مع تطور الشركة أكثر.