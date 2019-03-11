أعلى العملات المشفرة تشهد خسائر صغيرة بينما تهبط بيتكوين نحو ٣٩٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 11 مارس 2019 08:48 صباحاً - الأحد ١٠ مارس - معظم أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل خسائر طفيفة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. وتتراجع بيتكوين (BTC) نحو مستوى ٣٩٠٠ دولار مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، انخفض سعر بيتكوين بأقل من واحد في المئة خلال اليوم، حيث بلغ سعره نحو ٣٩٣١ دولارًا، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفع السعر الحالي بأكثر من ٢٪ من ٣٨٤٥ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ولا تزال إيثريوم (ETH) محتفظة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٤,٣ مليار دولار. بينما تتمتع ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، بقيمة سوقية تبلغ نحو ١٣ مليار دولار.

وقد انخفضت إيثريوم بنسبة ١,٣ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ١٣٦ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم حول ١٣٨ دولارًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت "إيثريوم" ارتفاع قيمتها بنسبة ٢,٢ بالمئة من ١٣٣ دولارًا، وهو سعرها يوم السبت الماضي.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لم تشهد ثاني أكبر عملة بديلة ريبل أي حركة سعرية تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة حتى وقت كتابة المقالة ويتم تداولها حاليًا حول ٠,٣١٣ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن السعر الحالي يكاد يكون متطابقًا مع السعر الذي بدأت به الأسبوع، منخفضًا بنسبة ٠,٣٢٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات التي شهدت حركة السعر الأبرز هي ستيلر (XLM)، التي ارتفعت ما يصل إلى ١١٪، ونيم (XEM)، التي انخفضت بأكثر من ٤٪.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ١٣٤,١ مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ٣ في المئة من ١٢٩,٧ دولار، أي قيمته قبل أسبوع واحد.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب