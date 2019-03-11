كيف ارتفع سعر (Stellar (XLM بـ 11.20 % خلال 3 أيّام فقط

العملة الرّقميّة (Stellar (XLM تشهد ارتفاعا متواصلا منذ السّابع من شاهر مارس/آذار.

اعتبارًا من الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي ، كان سعر XLM مقابل الدولار يتداول عند 0.093 ، مرتفعًا بنسبة 11.20٪ من السعر الذي بلغته يوم 7 مارس. و سجل زوج العملات اليوم مكاسب بنسبة 4٪ ، وفقًا لإطار زمني معدّل على مدار 24 ساعة تم الحصول عليه من موقع CoinMarketCap.com. و في الوقت نفسه ، سجل سوق Stellar XLM ما قيمته 155 مليون دولار من حجم التداول ، في مقابل الحد الأقصى من العملة الرّقميّة المستقرّة تيثر و BTC و عملة CKUSD المربوطة بالدولار ، و KRW في كوريا الجنوبية.

ينبغي على المرء أن يلاحظ أن ZB.com ، وهي منصّة تبادل رقميّة مرتكزة في الصين ، استضافت الحد الأقصى لحجم تداول XLM. وقد تم إتهام منصة التداول سابقا بقيامها بأنشطة غسيل تجاري wash trading (الغسيل التجاري هو شكل من أشكال التلاعب في السوق يقوم فيه المستثمر في نفس الوقت ببيع وشراء نفس الأدوات المالية لخلق نشاط صناعي مضلل في السوق. أولاً ، سيقوم المستثمر بوضع أمر بيع ، ثم وضع أمر شراء للشراء من نفسه ، أو العكس.) . المنصّات الرّقميّة الأخرى Exports و Binance سجّلت ثاني وثالث أكبر أحجام تداول XLM اليومية. على الرغم من أن Exrates تعتبر منصّة تبادل غير نظاميّة في أرمينيا ، إلا أن Binance يحتفظ بسجل جيد.

في يوم 7 مارس ، بدأ سعر XLM في اتجاهه الصعودي ، حيث أعلنت شركة Börsenmedien AG الإعلامية في ألمانيا أنها كانت تشتري حصص في SatoshiPay. الشّركة الناشئة الرّقميّة ، التي جمعت أكثر من 2 مليون دولار إلى هذا التاريخ ، و التي تستخدم شبكة بلوكتشين Stellar لتشغيل خدمات المدفوعات الصغيرة.

ترجمة التغريدة :

“فوز كبير آخر لنظام Stellar البيئي! SatoshiPay يجلب شراكة مثمرة ومنصة جديدة. تهاني كبيرة من StellarOrg”

وفقا لمؤسس Börsenmedien والرئيس التنفيذي ، بيرند Förtsch ، فإن إقتناء حصة سيتيح لهم دمج نظام الدفع لكل مادة على بوابتهم على الإنترنت. حيث قال:

“هناك فجوة بين المحتوى الرخيص الذي يمكن شراؤه و بين خطة الدفع لكل سلعة دون متاعب. و يمثل حل الدفع بالغ الصغر لـ SatoshiPay هذه الحلقة المفقودة التي تملأ الفجوة. نحن متحمسون لحصتنا في ساتوشي باي ، بالإضافة إلى التكامل المقبل لحلها التكنولوجي على مواقعنا الإلكترونية. “ Advertisements

Börsenmedien هي دار إعلامية رائدة للمعلومات المالية في البلدان الناطقة بالألمانية. وتصدر الشركة التي تأسست عام 1989 أكبر مجلة في سوق الأسهم الألمانية ، ويطلق عليها DER AKTIONÄR ، و DER AKTIONÄR TV ، وهي بوابة فيديو للمستثمرين.

ويشير إستحواذ Börsenmedien على حصص في SatoshiPay ، وهي شركة ناشئة تستخدم توكن XLM لتشغيل خدماتها ، إلى زيادة في الطلب على أصول Stellar الرّقميّة. وتذكر هذه الحالة بـ xRapid ، الذي يتحرك أصله XRP ، بشكل كبير كلما قامت شركة مالية كبيرة بدمجه. و تتفاعل XLM إلى حد ما بنفس الطريقة: تصاعديّا.

وفقًا للجوانب الفنية ، لا يزال سعر XLM متماسكًا جانبيا في نطاق معين ، حيث تم تحديد مستوى 0.093 دولار كمقاومة و مستوى 0.081 كدعم. و سيكون من المحتمل بشكل أقل كسر XLM لمستوى المقاومة الخاصة به ، ولكن المستوى نفسه يوفر بالتأكيد فرصة مناسبة على المدى البعيد. ولكن إذا ما كسر السعر بطريقة ما مستوى 0.093 دولار ، فإن ذلك سيجعل مستوى 0.112 و هو الهدف التالي للمتدولين.

في الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي إختراق مستوى الدعم عند 0.081 إلى وضع سعر XLM على الطريق نحو 0.067 ، و هو القاع الحالي للعملة و هذه الخطوة بإمكانها أن تفتح فرصة قصيرة مربحة.

خلال ترجمة هذا المقال تم بالفعل كسر مستوى المقاومة 0.093 دولار و وصل السّعر إلى 0.099 دولار و بإمكانكم متابعة حركة السّعر مباشرة على الرّابط التالي

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المصدر : www.ccn.com

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