كم يُكلّف تطوير منصة لتداول العملات الرقمية … منصة Coinbase كمثال

منذ عام 2011، ويعرف مجتمع العملات الرقمية بأن “منصة Coinbase هي المنصة الأشهر في مجال تداول العملات المشفرة، كما يتم اعتباره حامل الشعلة لعالم الكريبتو في مجال البلوكشين والعملة الرقمية.

وقد أتاح النظام الأساسي للمنصة تقديم مجموعة من الخدمات الواسعة لتحسين واجهة المستخدم وتجربته دون جهد، وهذا يعد مناسب للقادمين الجدد إلى صناعة تداول العملات المشفرة مع منحنى قابلية التعلم المنخفض.

إن السلاسة والجسر الذي رسمته منصة Coinbase بين الملايين من المتحمسين للكريبتو وسوق البيتكوين المزدهر ومئات الأصول المشفرة أدى إلى اهتمام تجاري جديد بين رجال الأعمال. والشعبية التي تظهرها المنصة من خلال قاعدة مستخدميها قد غذّت الطلب على منصة “Coinbase” مثل تطوير تطبيقات أخرى تدعم النظام البيئي للعملات الرقمية.

هذا الطلب المتزايد للمستخدمين على تطبيق مثل “Coinbase” بالإضافة إلى حقيقة أن المنصة قد أضاءت مسار العديد من العلامات التجارية الأخرى التي يجب اتباعها لم تمر دون أن يلاحظها الكثير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين هم الآن أكثر استعدادًا لدخول هذا المجال وتحقيق ارباح نتيجة استثماراتهم.

في هذه المقالة سنتطرق إلى عدد من الأجزاء المهمة، دعونا نلقي نظرة أولاً على التمويل الأخير الذي حصلت عليه منصة Coinbase قبل الدخول في تفاصيل التكلفة المالية لبناء منصة مماثلة.

في عام 2018 وحده، كان هناك حوالي خمس جولات تمويل كبيرة في سوق منصات تداول العملات المشفرة. كل ذلك كان يتعامل بملايين الدولارات وكان كافياً لشد انتباه المستثمرين إلى الاستثمار في منصات تداول العملات الرقمية.

في ما يلي نظرة سريعة سريعة على الجولات التمويلية الكبرى

1. منصة (BHEX) وهي منصة لتداول العملات المشفرة اللامركزية، اختتمت جولة تمويل 15 مليون دولار في نوفمبر 2018. كانت جولة التمويل بقيادة Huobi Global و Genesis Capital و OKcoin. بالإضافة إلى المنصة، وتقدم الشركة أيضًا بنية تحتية مقفلة وتحت رعاية تكنولوجيا البلوكشين.

2. منصة “Seed CX”، جمعت 15 مليون دولار في الجولة الاستثمارية الثانية بقيادة “Bain Capital Ventures”. وتطمح الشركة التي تقدم سلسلة من حلول التداول والتسوية للأسواق بشكل فوري وتهدف إلى التوسع في تقديم خدمات التداول للأصول الرقمية التي تشبه غيرها من الأسهم والسلع القائمة.

3. منصة Coinbase جمعت 300 مليون دولار في جولة استثمارية بقيادة شركة Tiger Global Management. وقالت الشركة التي تبلغ قيمتها الآن 8 مليار دولار إنها تخطط لاستخدام الاستثمارات لتسريع تبني الأصول الرقمية والكريبتو في العالم. مع جميع الأموال الإجمالية والطلب الذي اكتسبته العلامة التجارية، أصبح تطبيق Coinbase أول شركة ناشئة تتخطى قيمتها 1 مليار دولار في سوق منصات التداول.

4. منصة كو كوين (KuCoin) جمعت 20 مليون دولار في جولة تمويل في نوفمبر 2018. تهدف الجولة التي قادها “ماتريكس بارتنرز” و “آي دي جي كابيتال” و “نيو جلوبال كابيتال” إلى استخدامها لتقديم خدمات مريحة وآمنة في تعاملات العملات الرقمية، دمج الأصول المتميزة على نطاق عالمي وتطوير منصة معاملات ممتازة.

5. منصة “Coinsquare” جمعت مبلغ 30 مليون دولار في جولة من تمويل بقيادة “Canaccord Genuity” وتخطط المنصة لاستخدامها لتشجيع خطة النمو والتنوع في جميع أنحاء العالم التي تهدف إلى جعل منصة لاحتياجات المستهلكين السائدة.

بين الكثير من جولات التمويل وحقيقة أن منصة “Coinbase” قد نمت لتصبح أول شركة تتجاوز قيمتها المليار دولار في المجال، فإن عدد الشركات التي تدخل إلى هذا العالم يرتفع بسرعة عالية (ويرتفع معها الطلب على شركات تطوير تطبيقات تداول العملات المشفرة).

ولكن حتى ضمن العدد المتزايد، هناك عدد قليل من الشركات التي ارتفعت فوق البقية، مما يثبت نفسها كأكبر اللاعبين في مجال تبادل العملات الرقمية.

كبار اللاعبين في سوق منصات تداول العملات الرقمية

والآن بعد أن نظرنا إلى سوق منصات تداول العملات المشفرة واللاعبين الكبار، فإنه من الأفضل أن نتعمق أكثر وننظر إلى أنواع منصات تداول العملات المشفرة في الصناعة قبل أن نتحرك لننظر إلى السمات التي يجب أن تكون عليها منصة التداول بشكل عام.

هناك نوعان من منصات تبادل العملات الرقمية الموجودة في السوق – المنصات اللامركزية والمنصات المركزية.

في حين أننا نركز على منصة “Coinbase” في هذه المقالة، سنكون نتحدث بشكل رئيسي عن منصات تداول العملات المشفرة المركزية، ولكن من المفيد أن تعرف كلا النوعين بحيث يكون الفرق واضحًا بالنسبة لك.

دعونا نلقي نظرة عليها واحدة تلو الأخرى.

منصات تداول العملات الرقمية المركزية

تتيح لك المنصات التداول بالعملات المشفرة مقابل النقود الورقية أو مقابل غيرها من العملات المشفرة. لدى المنصة في هذه الحالة، تحكم 100٪ على أموال المستخدمين، بينما تتم مطابقة الطلبات مع شبكة البلوكشين بينهم. ويتم التحكم أيضا في الحدود والتمويل من خلال الصرف.

في المنصة المركزية، بالرغم من رسوم التداول المرتفعة جدا إلا ان هناك تسهيلات في السيولة عالية، وسهولة في الاستخدام، ومجموعة متطورة من خصائص ومميزات المنصة وبيانات مساعدة في صورة رسوم بيانية توضيحية.

منصات تداول العملات الرقمية اللامركزية

هذه المنصات للتداول تعتمد على مبدأ الند للند (P2P) ويكون المكان الذي يرسل فيه المستخدمون العملات المشفرة لبعضهم البعض من خلال العقود الذكية التي تساعد على تسهيل ذلك.

في حين أن المنصات أقل عرضة للاكتشافات وأكثر شفافية إلى حد ما، فهي تأتي مع حجم أقل وسيولة تعني تقلبات عالية ومطابقة بطيئة للأوامر.

مميزات تطبيق “Coinbase”

1. محرك التداول

محرك التدوال هو أساس أي منصة لتداول العملات الرقمية. وهو يمثل الدور الرئيسي للمنصة من خلال التعامل مع:

تنفيذ المعاملات

موازين حساب

دعوة للوصول إلى كتب النظام

تطابق صفقة الشراء والبيع في المنصة

2. واجهة المستخدم

يجب تصميم واجهة المستخدم للمنصة بطريقة ليست جذابة فحسب ولكنها مصممة بطريقة تضمن تجربة مستخدم مذهلة. يمكن أن تكون وظيفة التصميم على هذه الواجهة صعبة حيث أنه من السهل على فريق تطوير المنصة أن يركز على تطوير النظام الأساسي للمنصة ولا يركز على التصميم وتجربة المستخدم.

ولكن عندما تستثمر في المنصة المناسبة، فإن ما تحصل عليه هو واجهة المستخدم التي تسمح للمستخدمين بما يلي:

إنشاء أوامر بشكل سلس وواضح

متابعة سجل المعاملات جنبا إلى جنب مع خيارات التصفية

الوصول إلى المؤشرات والرسومات

استكشاف جميع الأنشطة على لوحة التحكم

الإيداع للمنصة والسحب منها بطريقة سهلة وواضحة

3. إدارة المستخدم

منصات تداول العملات الرقمية الكبرى تشهد تدفق عدد كبير من المستخدمين على أساس يومي، من الأهمية بمكان أن تكون عملية إدارة المستخدم الخاصة بك ناجحة.

الآن عندما نتحدث عن جزء إدارة المستخدم لمنصات التداول، هناك ثلاثة أشياء يجب عليك الاعتناء بها وهم:

قم بالتسجيل وتسجيل الدخول – الآن على الرغم من أن منصات التداول تطلب عددًا من بيانات المستخدم الشخصية للتوثيق، ولكنها تمتنع عن طلب المعلومات من المستخدمين في المرحلة الأولى لتسهيل تجربة المستخدم. يجب أن تكون عملية التسجيل هي تلك التي تعد بجلسة سريعة للدخول والخروج للمستخدمين.

إنشاء المستخدم – تتيح عدد من المنصات للمستخدمين إنشاء حساب بأنفسهم ولكن هناك بعض المنصات الصغيرة والتي تعطي دور إنشاء المستخدم للمشرف.

التحقق من المستخدم – معرفة عميلك (KYC) هو أحد الأجزاء الأكثر أهمية في نظام منصات تداول العملات الرقمية. في النظام الأساسي الخاص بك، يمكنك عرض عدد من أنواع التحقق المختلفة لتحديد حدود الحساب. يمكن أن تتضمن أنواع التحقق هذه التفاصيل الشخصية، والهوية ، ورقم الهاتف، ومعرف الصورة، إلخ.

4. لوحة المشرف

المسؤولون في منصات التداول هم المسؤولون عن إدارة المستخدم ومراقبته. على أساس مستويات الوصول، يجب إعطاؤهم الحكم لرؤية هوية المستخدم والبريد الإلكتروني والاسم إلخ، بالإضافة إلى تفاصيل المعاملة مثل الطابع الزمني ومعرف المعاملة والوصف والمبلغ وما إلى ذلك.

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يجب أن تسمح اللوحة للمشرفين بـ –

تغيير رسوم التداول

إدارة قائمة العملة المشفرة

إضافة عملات رقمية جديدة

القدرة على التعامل مع الشكاوي والحسابات في وقت سريع.

5. المحفظة

محفظة العملات الرقمية عبارة عن برنامج حاسوبي يتيح للمستخدمين استلام وإرسال العملات الرقمية. عند تطوير منصة مثل منصة Coinbase، هناك ثلاثة أشياء يجب مراعاتها.

نظام ومحافظ المستخدم – هناك أنواع متعددة من المحافظ التي يمكنك تقديمها للمستخدمين – المحافظ الساخنة والمحافظ الباردة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ومحفظة عملات متعددة وما إلى ذلك. سيتم تخزين الأموال المشفرة للنظام الأساسي في محفظة النظام.

عملية السحب والإيداع – سيتم منح المستخدمين تسهيلات السحب أو الإيداع من خلال البريد الإلكتروني، وأجهزة الصراف الآلي، ورمز الاستجابة السريعة ، والتحويل، الخ. عادة، يتم التداول وإيداع العملات الرقمية دون أي تحقق من الحساب ولكن من أجل سحب المبلغ ، من المهم التحقق من حساب المستخدمين.

إنشاء المعاملات – يجب منح كل مستخدم التسهيلات اللازمة لشراء العملات الرقمية ثم بيعها إلى المستخدمين الآخرين. ولكي يحدث ذلك في الوقت الحقيقي ، سيكون عليك إنشاء شيء مثل المحفظة (Coinbase wallet) الذي يركز على سلاسة وسرعة المعاملة.

6. واجهة برمجة التطبيق (API)

مجموعة من العمليات والوظائف التي تسمح للتطبيقات الخارجية بالوصول إلى البيانات أو الميزات إذا كان نظام التشغيل جزءًا أساسيًا من النظام الأساسي لمنصات تداول العملات الرقمية.

عند اتخاذ قرار بشأن تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات، هناك ثلاثة أشياء يجب مراعاتها.

واجهة برمجة التطبيقات الخاصة والعامة – يتم استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة داخل النظام، على سبيل المثال، يمكنك تعيين البوت الآلي حيث سيساعدك على التداول. على الجانب الآخر، يتم استخدام واجهة برمجة التطبيقات العامة بواسطة مطوري الجهات الخارجية.

تقنية (Websockets) – وتتيح هذه التقنية تلقي استجابة تستند إلى الحدث من الخادم دون الحاجة إلى تفاعل للاستقصاء للإجابة. يتم استخدامه لإرسال المعلومات المتعلقة بحركات السوق وتغييرات التجارة ، إلخ.

بروتوكول FIX – هو المعيار الذي لا بد منه لكل منصة تداول، بغض النظر عن الأصول المتداولة. إنها تمكن مطوري تطبيقات منصة Coinbase أو منصة Binance الخارجيين من دمج منصات تداول متعددة بسرعة لرفع مستوى السيولة وتنفيذ العمليات.

7. الرسوم البيانية

التحليل الفني هي جزء أساسي للمتداول ولذلك فإن الرسوم البيانية يجب أن تتواجد في كل منصة لتداول العملات الرقمية. وهي تتألف من – سجلات والرسوم البيانية. في حين أن السابق يساعد في تحليل الأنشطة في منصات تداول العملات المشفرة ، يساعد الأخير في إنشاء مخططات للرؤية الصحيحة.

8. قاعدة البيانات

عادة، هناك نوعان من قواعد البيانات الموجودة في موقع تبادل العملات المشفرة – REDIS و SQL.

في كل من قواعد البيانات، واحد هو التخزين الفعّال و هو سريع ولكن ليس المقصود به تخزين البيانات السرية والآخر الذي هو دائم وموثوق بها ولكن بطيئ بعض الشيء.

الآن بعد أن نظرنا إلى ما يكفي من الأشياء التي تجعلك تبدأ في مجال إنشاء منصة لتداول العملات الرقمية، فقد حان الوقت للنظر في تكلفة منصة لتداول العملات المشفرة في القسم التالي.

مع مجموعة الميزات التي تناولناها للتو، ستأتي تكلفة المبدئية لإنشاء منصة جديدة بما يقارب 200,000 ريال سعودي إلى 400,000 ريال سعودي.

إذا كنت ترغب في تطوير كل من موقع الويب وتطبيق للأجهزة الذكية، فإن المبلغ الذي سيكون عليك صرفه كتكلفة شاملة سيكون في حدود – 500,000 ريال سعودي إلى 700,000 ريال سعودي.

* إخلاء المسؤولية: هذه ليست سوى تقديرات. لا يمكن إجراء التقدير الفعلي إلا عند إعداد نطاق العمل بعد تحليل المشروع بالكامل والتعرف على التفاصيل.

مع هذا، فأنت الآن جاهز بنسبة 80٪ لبدء تشغيل منصة لتداول العملات الرقمية.

لا يوجد الآن سوى شيئين فقط يمكنك إلقاء نظرة عليهما:

أ. طريقة رفع مستوى الأمان في المنصة وحمايتها من الاختراقات الأمنية

ب. بعض التحديات الأخرى المتعلقة في التسويق والمبيعات والتشغيل.

طريقة رفع مستوى الأمان في المنصة وحمايتها من الاختراقات الأمنية

للحصول على إجابة لهذا، دعونا نلقي نظرة على طريقة منصة Coinbase لرفع مستوى الأمان على الرغم من أنها تتعامل مع الملايين من الدولارات يوميا ويضمنون عدم وقوع أي حادث من الهاكرز الذين يسرقون العملات الرقمية المشفرة من تبادلات الكريبتو.

في البداية، تقوم منصة Coinbase بتخزين أموال العملاء بنسبة 98٪ في محفظة باردة (وضع غير متصل بالإنترنت)، وبالتالي منعهم من فرص الفقدان والسرقة. كما أن منصة “Coinbase” أيضا تقوم بتوزيع وحدات البيتكوين في جميع أنحاء العالم في العديد من صناديق الودائع الآمنة.

متحدثًا عن أمان البيانات، يستخدم النظام الأساسي عددًا من الخطوات لحماية خصوصية بيانات المستخدمين. في مكان تخزين البيانات الخاصة على الخوادم، أبقت المنصة على البيانات منفصلة عن الإنترنت، مما يجعل من الصعب اختراقها. لمزيد من الأمان، يتم تقسيم البيانات من خلال التكرار ويتم تشفيرها بمعيار “AES-256” قبل أن يتم نسخها على أجهزة USB FIPS-140 والنسخ الاحتياطي للورق – ومثلها مثل الأموال، تنتشر أجهزة USB هذه أيضًا في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب منصة “Coinbase” أيضًا من جميع حسابات المستخدمين إجراء عملية التحقق من خطوتين. تتطلب المصادقة أن يحصل المستخدمون على رمز من هواتفهم لتسجيل الدخول بالإضافة إلى كلمة المرور واسم المستخدم.

تتبع منصة “Coinbase” أيضًا أفضل ممارسات في نطاق الدفع، والتي تتضمن تشغيل حركة المرور على موقع الويب بخدمة SSL المشفرة عبر HTTPS. وأخيرا، فإن جميع المحافظ والمفاتيح الخاصة التي تستخدمها Coinbase تأتي مع تشفير (AES-256).

ما هي إجراءات الأمان الإضافية للمصادقة المستخدمة في منصة Coinbase؟

لضمان الأمان في عملية المصادقة، تقوم Coinbase بتجميع كل كلمات المرور في قاعدة البيانات، بمساعدة عامل bcrypt plus. أيضا، عندما يقوم أي مستخدم بإنشاء حساب أو يعيد تعيين كلمة المرور الخاصة به، فإن منصة “Coinbase” لا تقبل سوى كلمات المرور القوية والمعقدة.

أخيرًا ، يخزن النظام الأساسي جميع بيانات اعتماد التطبيق في مكان مختلف من قاعدة البيانات وقاعدة البرمجة.

على أمل أن تكون قد حصلت على جميع إجاباتك الآن، دعونا نأتي الآن في النقطة الأخيرة –

بعض التحديات الأخرى

ارتفاع الطلب على عالم العملات الرقمية ودخول المزيد والمزيد من المساهمين انعكس على زيادة المنافسة في مجال منصات تداول العملات الرقمية.

هناك عدد من الشركات التي تدخل باستمرار إلى المجال لتكون جزءًا من هذا القطاع على أمل أن تستحوذ على جزء من حصة منصة “Coinbase” أو منصة بينانس (Binance).

هناك عدد غير قليل من الطرق للدخول إلى المجال والبروز كشركة رائدة في السوق حتى وسط المنافسة المتصاعدة. طرق مثل:

واجهة مستخدم وتجربة سهلة وسلسة على كل من التطبيق والموقع.

استفد من النطاق الجغرافي الذي تتواجد به.

إضافة عدد كبير من العملات الرقمية في القائمة.

توفير خيار التداول مقابل العملات النقدية بالإضافة إلى تداول العملة المشفرة مقابل عملة مشفرة أخرى.

إنشاء منصة قادرة على خدمة ملايين المستخدمين بشكل يومي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا في الإدارة والتخطيط لمنصة جديدة. يمكن لقضية التدرجية أن تؤدي إلى عدد من التحديات مثل – وقت معالجة المعاملات البطيء، وتحويلات الأموال المتأخرة، والتأخير المتكرر في النظام الأساسي ، إلخ.

الحل الوحيد لضمان أن تكون المنصة جاهزة لاستقبال الآلاف من المستخدمين النشطين مع ملايين من العمليات التي تحدث بشكل يومي، سيكون عليك العمل على بنية خلفية قوية تأتي مع موازنة تحميل واعدة، إلخ.