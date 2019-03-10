تقرير: Samsung Pay سيدمج العملات الرقمية لـ 10 مليون مستخدم

حتى قبل إصدار إعلان رسميٍّ لشركة Samsung Electronics عن إطلاق محفظة البلوكتشين الخاصة بها ( Samsung Blockchain Wallet ) ، تكهنت النشرات المحلية في كوريا الجنوبية ، بأن تطبيق Samsung Pay من الممكن أن يكون وراء عملية الدمج – ذي المكانة العالية في مجال العملات الرقمية – في جهاز Galaxy S10 .
في 29 يناير الماضي ، ذكرت صحيفة The Korea Herald في تقرير لها ، أن شركة سامسونج في طريقها لدمج محفظة عملات رقمية في هاتف Galaxy S10 ، وذلك قبل أكثر من شهر من الإطلاق الرسمي لمحفظة Samsung Blockchain في 21 فبراير الماضي .
وبحسب ما ورد من مصادر مطلعة في صناعة العملات الرقمية ، أن Samsung Pay – وهو تطبيق مدفوعات رقمية ( digital ) مستخدم على نطاق واسع ، ويضم أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط – هو من وراء محفظة العملات الرقمية في جوال Galaxy S10 .
وقد صرح أحد المسؤولين التنفيذيين في هذا المجال ، قائلاً :
” إن وصول هواتف سامسونج الجديدة ، يمكنه أن يجعل نظام محافظ العملات الرقمية أمراً شعبياً في كوريا . “
في 8 آذار / مارس الجاري ، بعد مرور ثلاثة أسابيع من إطلاق محفظة البلوكتشين من سامسونج ، ذكرت مجلة Shin Donga – وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الرئيسية في كوريا الجنوبية – أن شركة Samsung Pay تعتبر مسألة دمج العملات الرقمية ، هي وسيلة لتوسيع قاعدة مستخدميها دولياً .
إن التقرير الذي يحمل عنوان ” ? Crypto, Flying Away With Samsung Pay on its Back ” ، والذي ظهر في طبعة مارس من مجلة Shin Donga – وهي أقدم وأعرق المجلات في البلاد – قال إن دعم العملات الرقمية سيعزز من قوة Samsung Pay كمنصة تكنولوجية كاملة ( fintech ) .
وجاء في ذلك التقرير المترجم من قبل موقع CCN الإخباري ، ما يلي :
” قامت Samsung Pay مؤخراً بتمديد فترة المعاملة للمستخدمين في الخارج ، ودمج خدمة لمعالجة المدفوعات الدولية ، مستهدفة بقوة سوق الخدمات المالية العالمية . ”
” في هذه المرحلة من التطوير ، إذا تمت إضافة محفظة عملات مشفرة إلى تطبيق Samsung Pay ، فسيتم تعزيز قوة التطبيق كمنصة كاملة للتكنولوجيا . في الوقت الحالي ، يقال إن محفظة البلوكتشين من سامسونج تدعم عملة الـ Ethereum ، ولكن من المتوقع أن يتم دمج المزيد من العملات المشفرة على المدى القريب . “
إن إعتماد شركة Samsung Pay للعملات الرقمية ، يتناسب مع عمليات الإستحواذ السابقة التي قامت بها ، وعمليات إطلاق المنتجات .
منذ نشأتها ، تنافست شركة Samsung Pay مع تطبيقات المدفوعات الرقمية ( digital payments ) الأخرى ، مثل Apple Pay و KakaoPay ، في جانب الإبتكار والتطوير التكنولوجي .
في عام 2015 ، استحوذت شركة Samsung Pay ، على LoopPay مقابل 250 مليون دولار ، وهي عملية استحواذ شهدت ردود فعل متباينة من محللي الصناعة .
لقد سمحت عملية الإستحواذ لمستخدمي Samsung Pay ، بإجراء المدفوعات عن طريق تحريك الهاتف فوق منافذ الـ (point of sale (PoS ، مما يوفر لها ميزة على منافسيها من حيث تجربة المستخدم .
وفقًا لمجلة Shin Donga ، فقد نمت قاعدة مستخدمي Samsung Pay بنسبة 58٪ من عام 2017 إلى عام 2018 ، من خلال عدد مذهل بلغ 6.6 مليون مستخدم .
تطبيق Samsung Pay يكاد يتفوق على موقع Instagram في كوريا الجنوبية / المصدر : Wiseapp.co.kr
بالنظر إلى إستراتيجية شركة سامسونج الناجحة – التي تم توثيقها بشكل جيد – في جانب السعي وراء الإستحواذات القوية ، وعمليات إطلاق المنتجات ، ودمج التقنيات الناشئة حديثًا ، يتوقع العديد من المحللين في كوريا الجنوبية ، أن تتولى Samsung Pay الريادة في قطاع العملات الرقمية .
على غرار دمج عملة الـ Bitcoin من خلال Square Cash ، يمكن لشركة Samsung Pay الإستفادة من دمج العملات الرقمية ، وجذب مستخدمي ومحبي الأصول الرقمية .
منذ قيام شركة Square بدمج الـ Bitcoin في أواخر عام 2017 ، زاد تقييم السوق للشركة بنسبة 516 في المائة ، لتصبح شركة مدفوعات عملاقة .
الرسم البياني على مدار 5 سنوات لشركة Square / المصدر : Yahoo Finance
من المرجح أن عملة الـ Bitcoin لم تكن عاملاً محفزًا أساسيًا في نمو شركة Square ، ولكنها لعبت دورًا حيويًا في إنشاء قاعدة مستخدمين مبدئية لـ Square ، ومكّن الشركة من أن تصبح مثل كرة الجليد التي لا يوقفها شيء في الأشهر القادمة .
اعتبارًا من أبريل 2018 ، سجلت Samsung Pay مبلغ 18 مليار دولار في حجم المعاملات ، ويعتقد خبراء الصناعة أن دمج العملات الرقمية من Samsung Pay ، قد يغذي عملية التبني و الإعتماد السائدة للعملات الرقمية ، خاصة من جانب التجار .
نمو محافظ العملات الرقمية على البلوكتشين | المصدر : Blockchain.com
وقد أخبر مسؤول تنفيذي في مجال العملات الرقمية مجلة Donga ، أنه بالرغم من أن محفظة البلوكتشين من سامسونج ، بإمكانها أن تحسن بشكل ملحوظ ، من إمكانية الرؤية وإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية ، إلا أنها لن تكون كافية في تحقيق تبني تجاري ذي مغزى ، في متاجر البيع بالتجزئة والسوبر ماركت والمقاهي والمطاعم .
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