للمبتدئين: 3 نصائح لتخزين العملات الرقمية الخاصة بك بشكل آمن

استحوذ الترند الهابط على سوق الكريبتو والعملات الرقمية في عام 2018 عامًا بشكل محبط للغاية، ولكن من المتوقع أن يكون عام 2019 أكثر نجاحًا في عالم الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة.

هناك بالفعل الكثير من التحركات التي يتم إجراؤها في مجال التشفير، ويبدو أنها تشير جميعها إلى نفس الشيء: أننا نشهد المزيد من تبني العملات المشفرة.

ربما هذا هو السبب الرئيسي الذي سيتم جذب المزيد من المستثمرين ليكون لديهم في نهاية المطاف عملة مشفرة ودخول حيز الكريبتو. مع تزايد التهديدات الأمنية، من الضروري أن تكون على دراية بكيفية تخزين العملات الرقمية الخاصة بك بشكل أفضل.

فيما يلي ثلاث نصائح أساسية للتأكد من أن عملاتك الرقمية ستظل آمنة.

استخدم محفظتك الخاصة

قد لا يكون تخزين العملات الرقمية في منصات تداول العملات الرقمية آمنًا جدًا في هذه الأيام.

منصات تداول العملات الرقمية هي في الأساس “منتجات تقنية مركزية”. إذا كانت محفظة المنصة الخاصة قد تم اختراقها بأي شكل من الأشكال، فقد تفقد كل ما كان فيها بالكامل ولن تحصل على تلك الاموال مرة أخرى.

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كلمات السر

نفس المنشور عبر الإنترنت يتناول أيضا مسألة حيوية وهي كلمات المرور.

حتى إذا لم يكن من الآمن كتابة كلمة المرور الخاصة بك على قطعة من الورق، فقد يكون حفظ كلمة المرور في الكمبيوتر فكرة أسوأ من ذلك اليوم، نظرًا إلى حالات الاختراق المتزايد.

ينصح بتقسيم كلمة المرور الخاصة بك إلى أجزاء أكثر والاحتفاظ بها آمنة في مناطق منفصلة في كل من الشكل الرقمي والمادي.

إذا حصل شخص ما على كلمة مرورك، فيمكن أن تتعرض محفظتك للخطر أو أن تُسرق، وستنتهي استثماراتك الرقمية في النهاية، ولكن يمكنك تخزين كلمة المرور في صندوق آمن.

عندما تصبح القرصنة جريمة متصاعدة، يصبح من الاهمية هذه الأيام التأكد من بقاء البيتكوين والعملات الرقمية الخاصة بك في مأمن.