العملة الرقمية لفيسبوك ليست منافسة لبيتكوين

كشفت التقارير الصحفية في وقت سابق أن شركة فيسبوك تعمل على إبتكار عملة رقمية من شأنها السماح للمستخدمين بتحويل الأموال على تطبيق المراسلة WhatsApp – التي تملكها الشركة العملاقة فيسبوك.

ومؤخراً أوضح مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك رؤيته لفيسبوك كعلامة تجارية رقمية موثوق بها وآمنة لإجراء المراسلات الخاصة و المدفوعات بين المستخدمين ، وبهذا الشأن كتب Billy Bambrough على صحيفة فوربس مقالاً مثيراً للجدل :

ضربة لبيتكوين ، هكذا أعلن مارك زوكربيرج عن نظام مدفوعات فيسبوك القادم. ” من المرجح أن تحصل بيتكوين ، التي جذبت مؤخراً إنتباه بعض كبار رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في العالم ، على منافسة رئيسية من مارك زوكروبرغ صاحب منصة التواصل الإجتماعي العملاقة فيسبوك . “

وفي الأسبوع الماضي ، كشف “ناثانيال بوبر” و “مايك إسحاق” من صحيفة نيويورك تايمز عن تسريبات من مصادر متعددة بأن فيس بوك يعمل سراً على إبتكار عملة رقمية توازي بيتكوين للمدفوعات الرقمية من ند إلى ند ، على أمل الحصول على الإنتشار ، و الثقة ، و القوة التي حققتها بيتكوين من بنية الشبكة الموزعة والمعتمدة على فكرة الند للند:

يأمل فيسبوك و تلجرام في النجاح حيث فشل البيتكوين ” المشروع الأكثر ترقباً قيد التنفيذ بشكل سري لشركة فيسبوك. تعمل الشركة على إبتكار عملة تتيح لمستخدمي تطبيق المراسلة لـ WhatsApp – المملوكة في الأساس لشركة فيسبوك – ، إرسال هذه العملة إلى الأصدقاء و العائلة بشكل فوري ، وفقاً لما أورده بعض المطلعون على الأمر دون الكشف عن هويتهم لأسباب سرية “.

قد تكون العملة الرقمية لفيسبوك مثل عملة جي بي مورغان JPM COIN

العملة الرقمية الخاصة بـ المؤسسة المالية العملاقة J.P. Morgan هي نظام محاسبي جديد و قاعدة بيانات مبرمجة لخدمات التسوية الخاصة بالشركة والتي يطلق عليها عملة “JPM Coin” وهي مشروع ضخم جداً . | المصدر: Shutterstock

أولاً وقبل كل شيء ، مدفوعات الفيس بوك ليست ضربة للبيتكوين ، ولم تكن أخبار العملة الرقمية لفيسبوك (FB Coin) مخيفة لسعر البيتكوين ، لذلك لا يمكن إعتبار أن أخبار العملة الرقمية لفيسبوك في تطبيق المراسلة التابع لها تهديداً لبيتكوين.

من المحتمل أن يكون هذا نفس الشيء الذي إستخدمه بنك جي. بي مورغان في بناء عملته الرقمية ، وهي عملة مستقرة تُستخدم كنظام محاسبة لصرف الدولار. لا نرى شيئاً مثيراً للإهتمام هنا. ولا شيء يقترب من كونه ضربة لبيتكوين. ولا تتنافس مع بيتكوين.

وليس هناك “أمل في أن تنجح حيث فشلت بيتكوين .” ، كما أن بيتكوين لم تفشل. فقد نجحت بيتكوين في أكبر عملية على مر التاريخ بنشر ثقافة إقتصادية جديدة في جميع أنحاء العالم.

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بالنسبة للناس ، تتميز بيتكوين بقدرتها على القيام بتأمين المعاملات المصرفية و المالية على أساس منفتح ، و شفاف ، ولا يتطلب الثقة ، و يتميز بالنظام اللا مركزي ، وبشبكة الند للند ،و يحكمها الضوابط و التوازنات التي ترمز إلى فلسفة إقتصادية في معمارية الشبكة.

إن فيس بوك لا تحاول التنافس مع ذلك ، بل تعمل على بناء شيء آخر هو عكس ذلك ، وهو شيء موجود بالفعل في العديد من الأشكال.

يقول فيسبوك ، فقط ثق بنا لنكون مسؤولين ليس فقط على خصوصيتك ، بل وأيضا خصوصيتك المالية وأمن أموالك ؟ هل سيذهب الناس كالمجانين لوضع أموالهم في ذلك!

دَع فيسبوك يقوم بأعمالك المصرفية بدلاً منك!. هل يعتقد زوكربيرج أننا جميعاً فقدنا عقولنا ؟

أحضر بعض الفشار وإستمتع بالعرض. قد تفشل محاولة فيسبوك لإنشاء عملة رقمية كما فشلت محاولة جوجل بإنشاء منصة للتواصل الإجتماعي مع Google Plus.

في بعض الأحيان ، قد لا تكفي القوة الهائلة في العالم ، لنسخ شيء مميز حقاً و مختلف تماماً قد قام بصنعه شخص آخر.

هل تعتقد أن الناس سوف يستخدمون تطبيق المراسلة الأكثر شعبية لإرسال عملة الفيسبوك التي لا تصلح لشئ سوى إرسالها إلى شخص آخر عبر فيسبوك ، أم سيذهبون لإستخدام التطبيق العالمي الأكثر شعبية (Cash app) الذي يستخدمونه بالفعل لإرسال الأموال بالدولار و البيتكوين ، وهو الأكثر طلباً في العالم بعد العملة الرقمية؟

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