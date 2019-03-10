شرح طريقة شراء تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بواسطة عملة البيتكوين (BTC)

يرى البعض أن أحد عيوب عملة البيتكوين (BTC) هو عدم قابليتها للاستخدام كعملة لشراء السلع والخدمات بشكل مستمر.

وأولئك الذين يحملون عملة البيتكوين (BTC) أو أي عملة أخرى، يبحثون عن طرق لاستخدام العملة الرقمية لتبادلها في مقابل المنتجات الأخرى.

اليوم سوف نقدم لكم طريقة واحدة لاستخدام عملة البيتكوين (BTC) وهي عن طريق حجز الرحلات.

بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون البيتكوين ويبحثون عن مزود موثوق، فإن مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية يعد الخيار الأمثل للعالم العربي.

إذا كنت تملك بالفعل عملة البيتكوين، فإن حجز رحلة هو عملية بسيطة وسريعة:

اذهب إلى موقع (CheapAir.com) واختر الرحلة المناسبة لك.

الموافقة على تفاصيل رحلتك.

املأ جميع التفاصيل في الصفحة التالية واختر خيار الدفع بواسطة عملة البيتكوين (BTC) أو أي عملة رقمية أخرى (بيتكوين كاش, أو اللايت كوين أو عملة داش) كطريقة الدفع المفضلة لديك.

لإكمال دفعتك، لديك خياران. الخيار الأول هو إرسال وحدات البيتكوين من خلال محفظتك إلى عنوان الموقع كما هو معروض في علامة التبويب. الخيار الثاني هو اختيار علامة التبويب المسح الضوئي ومسح الرمز الشريطي للمحفظة (انظر التفاصيل أدناه).

مقالات ذات صلة

الدفع مقابل رحلتك باستخدام عملة البيتكوين (BTC) هو عملية سهلة ولكن لنفعلها خطوة بخطوة. بعد اختيار رحلتك على موقع (CheapAir.com) سيتم نقلك إلى صفحة للموافقة على تفاصيل الرحلة.

Advertisements

بمجرد تأكيد تفاصيل رحلتك ، ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة الدفع ، والتي يمكنك من خلال هذه الصفحة اختيار بيتكوين (يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بيتكوين كاش أو لايت كوين أو داش) كطريقة الدفع المفضلة لديك.

بعد ذلك ، سيكون عليك اختيار كيفية نقل عملة البيتكوين (BTC) للموافقة على الرحلة. هناك خياران: الأول هو مسح الرمز الشريطي الخاص بك (يمكنك العثور على الباركود في محفظتك)، والخيار الثاني هو من خلال علامة التبويب نسخ – نسخ العنوان وإرسال البيتكوين من محفظتك بشكل مباشر.

وبذلك فأنت جاهز للسفر الآن. من السهل جدًا حجز رحلة طيران بـ عملة البيتكوين (BTC) .. هناك طريقة أخرى لاستخدام البيتكوين من خلال موقع (CheapAir.com) وهي حجز الفنادق وتأجير السيارات.