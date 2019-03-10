مؤسس مشروع Bitcointopia يعترف بالإحتيال أمام محكمة سان دييغو

سبق لرجل الأعمال “مورغان روكوكون” مشاركة مقترحًا للأعمال لإنشاء أراضي وأطلق على المشروع اسم “Bitcointopia” في نيفادا.

وتحول هذا المقترح إلى دعوى قضائية، حيث أقر “روككوون” بالذنب في محكمة سان دييغو الاتحادية يوم الخميس 7 مارس.

بالإضافة إلى عملية احتيال “Bitcointopia” يقر “روكوكون” أيضًا بأنه مذنب بسبب تشغيل “شركة إرسال الأموال” دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقد قامت الوكالة الفيدرالية بالقبض عليه في وقت مبكر من عام 2015 ، حيث قام صاحب المشروع “بالإعلان” عن توفير خدمات البيتكوين. وبعد مرور عام، قام عميل بتزييف ذلك مع الشركة الخاصة به، وهو الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه وفي النهاية، تم وضعه خلف القضبان.

كانت “Bitcointopia” التي تدور حول العقارات، ومن المفترض أن “روكوكون” قد بدأه حينما قام بدفع كفالة من القضية المذكورة أعلاه.. وأشارت خطة أعماله إلى أنه سيتم استخدام ما يقرب من 500 إلى 1000 فدان لإنشاء أرض لعالم الكريبتو”بيتكونتوبيا”.

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ظهرت هذه القصة منذ ذلك الحين في جميع أنحاء تويتر، وبالتحديد عبر مستخدم تويتر يدعى “Crypto Euclid”. شارك منذ ذلك الحين ما يلي:

بعد استكشاف التعليقات، يبدو أن “روكوكون” نجح في جذب الأفراد، حتى تم الكشف عن عملية “الاحتيال”. وربما تم عرض وظيفة محتملة لأحد المستخدمين، وهو ما تطلب منه “توفير الطاقة للـWiFi واختبار اجهزة ASIC وكسر وتصميم بعض الأشياء في وقت لاحق”.

يدعي “Crypto Euclid” أنه قد تم إغراءه أيضًا، ولكن بشكل أكبر بسبب “بعض الأشياء الموسيقية الرائعة”. ووفقاً لوجهة نظره، كانت خطط “روككون” غير واقعية ولا سيما حيث يذكر “بيع الأراضي لبناء مدينة”، مما اشعره بأحتمالي حدوث عملية احتيال في هذا الصدد.

يبدو أن معظم التعليقات التي تتناول “خطورة” هذه القضية قائمة على السخرية. وهذا يعني أنه لم يسقط الكثير من الأشخاص بسبب هذه الفضيحة، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان دائمًا.