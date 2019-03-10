مخترع الإيثيريوم يعاني من ردود سلبيّة إثر اقتراحه زيادة الرّسوم على المحافظ الرّقميّة

اقترح مخترع الإيثيريوم Vitalik Buterin طريقة “مستدامة” لتمويل تطوير محافظ العملات الرّقميّة : وهي عبارة عن رسم صغير لكل معاملة يذهب إلى مطوري المحفظة.

حسب وجهة نظره ، يجب أن تكون الرسوم هي أصغر وحدة في الإيثيريوم ويجب أن تكون رسومًا ثابتة ، بدلاً من نسبة مئوية ، حتى لا “نوجد حافزًا ضارًا لعدم تحسين رسوم GAS”.

ويعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون هناك حد للمعاملة ، مثل 1 مليون GAS يُستخدم لإرسال المعاملات داخل المحفظة.

ترجمة التغريدة :

“أقترح أن نفكر في دعم معيار للمجتمع الذي ينبغي أن يفرضه العميل أو المستثمر رسوم 1 جيجا / غاز مقابل txs المرسلة من خلال محفظته ، ونحن لا نحاول التحايل على هذه الرسوم ، ونحن ندعم تغييرات البروتوكول لجعل هذه الرسوم أسهل (على سبيل المثال ، تمكين الإرسالات المتعدّدة المجرّدة)”

يجادل “بوترين” بأن الرسوم “ستجمع ما يصل إلى مليوني دولار سنوياً في التمويل المستدام غير القائم على أساس السوق والموجه نحو السوق لمطوري البرامج “. لكنه لا يتحدث عن الرسوم الإلزامية. سيكون لدى مطوري المحفظة خيار الإستمرار في فرض رسوم غير محددة.

على مستوى البروتوكول ، يجب على الإيثيريوم عدم التحايل على هذه الأنواع من الرسوم لكي يعمل النظام. كما أنهم يحاولون تسهيل تحصيل الرسوم من خلال تطوير البروتوكول. يستخدم “تمكين الإرسالات المتعدّدة المجرّدة” كمثال.

يقول “بوترين” إن هذا الرسم المنخفض لن يزعج معظم المستخدمين. ويشير أيضًا إلى أنه سيطابق بشكل أساسي المنح المقدمة من مؤسسة الإيثيريوم.

لم تحصل الفكرة على المديح المباشر مثلما تعودنا من ردود الفعل على مقترحات “بوترين”.

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يُظهر التاريخ أن وجود أي حدود على شبكة البلوكتشين سيشهد اختبارا لهذه الحدود. كان حد حجم الكتلة blocksize limit في البيتكوين محلّ خلاف كبير. فهل يشعر المطورون في النهاية أن الرسوم منخفضة للغاية؟ و هل يشجع هيكل الرسوم تطوير محفظة جديدة ، على أساس الرسوم كنموذج تمويلي؟

هناك مشكلة أخرى نشأت خلال المناقشة مفادها أنه ليس جميع العملاء يعتمدون على المحفظة التي يستخدمونها. يستخدم العديد من العملاء اللطفاء خلفية منفصلة ، ولكن بموجب الإقتراح ، لن يكون العملاء مؤهلين للحصول على الدعم.

إن مسألة تطوير البرمجيات الرّقميّة المستدام مسألة طويلة الأمد. و يعمل المطورون المتميزون على أساس تطوعي لإنشاء برنامج يتيح حركة مليارات الدولارات. حتى أكبر شركات تطوير البلوكتشين لديها موارد محدودة عندما يتعلق الأمر بتوظيف الناس ، في حين أن رأس المال الفكري هو أيضا نادر.

لا تشجّع كل مشاريع البلوكتشين على تقديم “خدمات مجّانيّة”. فـ EOS ، على سبيل المثال ، لديه رسم مرتبط بإنشاء حساب ، مثلما تفعل العديد من الحسابات المصرفية. إنها إحدى الطرق العديدة التي تميز بها EOS نفسها عن الإيثيريوم ومنصات العقود الذكية الأخرى. و Steem ، التي بنيت على نفس التكنولوجيا مثل EOS ، في بعض الأحيان لديها رسوم إنشاء الحساب كذلك.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها “بوترين” عن رسوم إضافية للشبكة. ففي السابق ، ناقش تطبيق رسوم إنشاء حساب على نمط EOS بالإضافة إلى رسوم للتخزين على الشبكة.

يبلغ متوسط التكلفة الحالية لإرسال معاملة على شبكة الإيثيريوم أقل من 10 سنتات ، وفقًا لشركة Bitinfocharts.

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المصدر : www.ccn.com

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