تقرير: إيثريوم لديها أكثر من ضعف عدد المطورين شهريًا مقارنةً ببيتكوين

تام شمس - الأحد 10 مارس 2019 08:44 صباحاً - تمتلك شركة إيثريوم (ETH) أكثر عدد من المطورين الذين يعملون على بروتوكولها الأساسي الخاص مقارنةً بجميع العملات المشفرة، دون احتساب مطوري المشروعات المجتمعية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة إلكتريك كابيتال لإدارة الأصول المشفرة. وقد تم نشر التقرير في منشورٍ على ميديام يوم ٧ مارس.

وفي هذا المنشور، تتبعت الشركة عمل أكثر من ٢٠٠٠٠ مستودع توكنات و١٦ مليون طلب للحصول على البيانات، مما يكشف عن أن ٢١٦ مطورًا يساهمون في المتوسط ​​بتشفير مستودعات إيثريوم كل شهر. كما تحدد الشركة أيضًا أن هذه البيانات "لا تعكس العدد الكامل لمطوري إيثريوم نظرًا لأننا لا نضمن مشروعات الأنظمة الإيكولوجية مثل ترافل".

كما يُذكر أن بيتكوين (BTC)، وهي الأكبر من جميع العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، لديها قاعدة مطورين صحية كذلك، حيث بلغ متوسطهم أكثر من ٥٠ مطورًا في الشهر. ويحدد التقرير أن هذه البيانات لا تتضمن مشاريع النظام الإيكولوجي.

وتكشف مجموعة البيانات الأكثر تقييدًا​​، والتي تعتبر فقط المساهمات في البروتوكول الأساسي، ما يلي:

"تعتبر إيثريوم الأكثر نشاطًا على الإطلاق مع ٩٩ مطورًا شهريًا في المتوسط".

ومن ناحية أخرى، لدى بيتكوين ما معدله ٤٧ مطور بروتوكول أساسي كل شهر، مما يجعلها ثاني أكثر نشاطًا.

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وتكشف البيانات أيضًا عن أن المنصات الكبيرة مثل إيوس (EOS) وترون (TRX) وكاردانو (ADA) لديها أكثر من ٢٥ مطور للبروتوكول شهريًا في المتوسط.

ومن النقاط الأخرى التي وردت في التقرير أنه في حين أن السوق فقد حوالي ٨٠ في المئة منذ أن بلغ ذروته، فإن البيانات تُظهر أن قاعدة المطورين النشطين شهريًا قد انخفضت بنسبة ٤ في المئة فقط. علاوةً على ذلك، ووفقًا للتقرير، تضاعف عدد المطورين الذين يعملون في مستودعات العملات العامة خلال العامين الماضيين.

ووفقًا لبيانات الشركة العالمية، يساهم أكثر من ٤٠٠٠ مطوّر في الشهر بتعليمات برمجية لأكثر من ٢٨٠٠ عملة عامة. وحسبما تشير الدراسة، فإن هذه البيانات لا تعتبر مشاريع خاصة أو لم يتم إطلاقها بعد أو مشاريع غير مرتبطة بعملة، مثل شبكة البرق المسرّعة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن "العديد من المشاريع التي يتم التخلي عنها من قبل المطورين هي انقسامات كلية للعملات ذات قيمة شبكة عالية." فعلى سبيل المثال، لم يكن لدى دوجكوين (DOGE) مطورين لشهور في حين أن قاعدة لايتكوين (LTC) من المطورين قد انخفضت من ٤٠ مطورًا في الشهر إلى ثلاثة فقط خلال العام الماضي.

وأخيرًا يشير التقرير إلى أن كلًا من بيتكوين دايموند (BCD) وبيتكوين غولد (BTG) قد تلقت مساهمات في التعليمات البرمجية من خمسة من المطورين منذ أكتوبر ٢٠١٨.