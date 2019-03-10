أعلى العملات المشفرة تشهد نموًا طفيفًا بينما تقترب بيتكوين من ٤٠٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 10 مارس 2019 08:44 صباحاً - السبت ٩ مارس - معظم أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل مكاسب طفيفة خلال اليوم بحلول وقت كتابة المقالة. حيث تقترب بيتكوين (BTC) من ٤٠٠٠ دولار مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، ارتفع سعر بيتكوين إلى أقل بقليل من واحد في المئة خلال اليوم، ليتم تداولها عند حوالي ٣٩٦٠ دولارًا، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أعلى بثلاثة بالمئة تقريبًا من ٣٨٥١ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ولا تزال إيثريوم (ETH) متمسكةً بركزها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي ابلغ حوالي ١٤,٤ مليار دولار. بينما تتمتع ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، بقيمة سوقية تبلغ نحو ١٣ مليار دولار.وقد انخفضت إيثريوم بنسبة معتدلة جدًا بلغت ٠,١٥ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقال، يتم تداول إيثريوم حول ١٣٨ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم حول نفس السعر. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم ارتفاع قيمتها بنسبة ٢,٥٪ من ١٣٣ دولارًا، وهو سعر إيثريوم يوم السبت الماضي.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما اكتسبت ثاني أكبر عملة بديلة، ريبل، ما يزيد قليلًا عن ثلث بالمئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٣١٤ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن السعر الحالي يكاد يكون متطابقًا مع السعر الذي بدأت به الأسبوع، منخفضةً بنسبة ٠,٤٤ بالمئة فقط.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي تشهد أعلى نمو ملحوظ هي نيم (XEM)، والتي ارتفعت إلى ما يقرب من ١٠ في المئة خلال اليوم.

كذلك يدفع إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاجز ١٣٥ مليار دولار اليوم، أي ما يقارب أربعة في المئة أعلى من ١٣٠ مليار دولار، وهي القيمة التي سجّلها قبل أسبوع.



وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد ادعى الخبير الاقتصادي وناقد العملات المشفرة الشهير نوريل روبيني أن العملات المشفرة "كتكنولوجيا ليس لها أي أساس للنجاح على الإطلاق".