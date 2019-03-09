منتقد البيتكوين نوريل روبيني : المؤمنون بالبيتكوين مجموعة من الجهلاء

مثلما يوجد الكثير من المؤمنين بعالم البيتكوين ، و العملات الرقمية دوما هناك العديد من المنتقدين على طول الخط أيضا ، و من بين أولئك الأشد إنتقادا للبيتكوين و تقنية البلوكتشين يظهر لنا الأستاذ نوريل روبيني ، و الذي دائما ما ينتقد البيتكوين و العملات الرقمية بلهجة حادة و ساخرة و متعجرفة للغاية .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير”

يتحدث الخبير الإقتصادي في جامعة نيويورك نوريل روبيني بلهجة ساخرة حادة للغاية عن البيتكوين قائلا :

” إن عملة البيتكوين هي مجرد فقاعة أخرى و ستنفجر يوما ما ” ، و مستثمروا البيتكوين هم فقط مجموعة من المتعصبين الجهلاء الذين يتحمسون لأفكارهم فقط و لا يمتلكون عقلا ”

و أدلى نوريل روبيني بهذه التصريحات في مقابلة مع معهد CFA ، حيث قام مرة أخرى بالهجوم على مجال العملات الرقمية واصفا إياها بأنها شيء عديم القيمة ، و ناعتا أنصار البيتكوين بأنهم مجرد أشخاص أغبياء ، و مهووسون بالفكرة فقط .

يقول الإقتصادي نوريل روبيني أنه لا يفهم كيف يمكن لعشاق البيتكوين أن يكونوا جاهلين ، و ساذجين إلى هذه الدرجة لأنه من الواضح بالنسبة له – على حد قوله – أن هذه الصناعة بأكملها هي مجرد عملية إحتيال ضخمة . مضيفا :

” أنا أشارك في مناقشات على موقع تويتر ، و قد شاركت في العديد من مؤتمرات هذه الصناعة سواء بالنسبة إلى العملات الرقمية أو تقنية البلوكتشين ، و في أثناء هذه الأنشطة إلتقيت ببعض هؤلاء الأفراد “المؤمنين بهذه الصناعة.

لم أر في حياتي أشخاصًا ينظرون للأمور من جانب واحد فقط ، و متعجرفين في وجهات نظرهم – ، و هم فقط مجموعة من المؤمنين ، و المتعصبين حول طبقة الأصول الجديدة هذه – ، و لكنهم في الوقت نفسه ، جاهلون تمامًا و لا يعرفون مباديء الإقتصاد الأساسي ، ، و مباديء التمويل ، و أساسيات المال ، و الخدمات المصرفية ، و المصارف المركزية ، و السياسة النقدية . “

و يضيف أستاذ الإقتصاد في جامعة نيويورك مزيدا من الإنتقادات حول المؤمنين بمجال العملات الرقمية قائلا :

” إنهم يريدون إعادة إختراع كل شيء موجود عن المال ، لكن معظم المؤمنين بمجال العملات الرقمية جاهلون تماما ، نسبة الجمع بين التكبر ، و الجهل تبدو مذهلة عندهم ، لم أر مثل هذه الفجوة في حياتي قط “.

و على الرغم من كراهيته المرضية للبيتكوين ، و لكن لماذا يتحدث أستاذ الإقتصاد نوريل روبيني عن هوسه كل مرة ، ما هو السبب ؟

فقط لأنه يعلم أن الحديث عن البيتكوين يحظى بإهتمام وسائل الإعلام ، في الواقع ، لقد زادت شهرته على الإنترنت بوصفه منتقد البيتكوين الدائم anti-bitcoin .

و نلاحظ أنه في الوقت الذي يتحدث فيه روبيني بكل الإنتقادات للبيتكوين و بأشد لهجة ممكنة ، لا يستطيع الأكاديمي أستاذ الإقتصاد ذو البشرة الرقيقة أن يتقبل أدنى نقد تجاهه .

و كثير من النكات المنتشرة في مجتمع العملات الرقمية تجاه روبيني ، يقوم أستاذ الإقتصاد على الفور بحجب كل ما يراه نقدا له على تويتر في نفس الثانية التي يختلف معه فيها آخرين أو بمجرد أن يحاولوا إشراكه في نقاش مدني .

يصرّ نوريل روبيني على أن تفاعلاته على تويتر قد أعادت التأكيد فقط على فكرة عداوته المضادة للبيتكوين anti-bitcoin ، و موقفه من أن المستثمرين في مجال العملات الرقمية هم فقط مجموعة من الأغبياء الساذجين .

مضيفا :

“لقد جعلتني المناقشات مع الناس سواء على موقع تويتر أو في مقابلات شخصية مع محبي العملات الرقمية أكثر قوة ، و أكثر إيمانًا في إعتقادي و إنتقاداتي “.

يبدو هذا الأمر مثير للسخرية لأن الأستاذ نوريل روبيني يقوم بحظر أي شخص يختلف معه على موقع تويتر ، حتى أن أحدهم أنشأ مقطع فيديو ساخرًا يؤكد هذه العادة .

نستعرض معكم الفيديو التالي من تغريدة على حساب CryptoBrekkie في تويتر



التنبؤ بنهاية الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة

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أستاذ الإقتصا نوريل روبيني هو نفسه الذي يتوقع إمكانية حدوث إﻧﻬﻴﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ لسنوات قادمة ، و في الواقع ، “تخصصه” يبدو أن تخصصه هو تحديد الفقاعات المالية ، و هذا يعني أنه يبحث بإستمرار عن الشيء المثير الذي يجذب إنتباه الإعلام ، و بهذه الطريقة ، يشبه ” نوريل روبيني ” البروفيسور “روبرت شيلر” ، أستاذ الإقتصاد في جامعة Yale ، فتماما مثل روبيني ، يتخصص شيلر في اكتشاف الفقاعات المالية ، و بناءً على ذلك ، يقضي الأستاذ شيلر معظم وقته في التنبؤ بأن الركود الإقتصادي قاب قوسين أو أدنى من الحدوث .

و لكن على عكس روبيني ، فاز روبرت شيلر بجائزة نوبل ( عام 2013 ) ، و مع ذلك و حتى هذا الحين ، لا تكون توقعات شيلر دقيقة دائمًا .

نستعرض معكم تغريدة سابقة من حساب CCNMarkets على تويتر يحكي فيها البروفيسيور الحائز على جائزة نوبل عن تراجع سوق الأسهم و الأوراق المالية في وقت سابق

و لكن بسبب أن سوق الأوراق المالية و الإقتصاد يتحركون في إطار دورات سعرية ، فقد كان الإقتصادي نورييل روبيني في بعض الأحيان على صواب عندما ادعى أن الإنهيار كان قاب قوسين أو أدنى ، و لكن في النهاية بعد كل شيء ، فإنه حتى الساعة المكسورة تكون على حق مرتين في اليوم .

و في الجانب المقابل في عام 2012 ، تنبأ روبيني بأن عام 2013 سوف يؤدي إلى أزمة مالية عالمية ، و لكن هذا لم يحدث.

لقد كانت أراء روبيني غير صحيحة بالنسبة للتوقعات الإقتصادية الأخرى على مر السنين ، و لم يتوقع أبداً أن صناعة تقنية البلوكتشين سوف تتمتع بالصعود الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الماضية ، لكنه يريد منك أن تأخذ كلمته أن العملات الرقمية ، و حتى تقنية البلوكتشين هي في الحقيقة عديمة القيمة تماما – على حد قوله – .

نستعرض معكم التغريدة التالية في الأسفل من حساب CCNMarkets على تويتر :



يطيل روبيني الحديث عن العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين قائلا :

“إن مجال العملات الرقمية بشكل عام هو واحدة من الأصول التي لا تعتبر أموالاً في الحقيقة ، إنها ليست حقا عملات ، إنها ليست وسيلة دفع قابلة للتطوير أيضا ، و بالإضافة إلى ذلك فإن العملات الرقمية ليست مستقرّة من حيث تخزين القيمة “

ولهذا السبب يصرّ الأستاذ روبيني على أن البيتكوين هو ” الأم و الأب بالنسبة لجميع الفقاعات ” ، مضيفا أن فقاعة البيتكوين تنفجر الآن ، و إذا كنت لا تصدق ذلك ، فأنت مجرد شخص غبي ميؤوس منك – على حد قوله – .

و لكن من ناحية أخرى لقد إنهار البيتكوين 90 مرة في عام 2018 ، و هذا الرقم يبدو أقل بقليل من 125 مرة التي إنهار فيها البيتكوين في عام 2017 ، و يا ترى كم عدد مرات الإنهيار التي سيشهدها البيتكوين في عام 2019 ؟ فقط دعونا نترقب .

نستعرض معكم تغريدة حساب CCNMarkets على تويتر .

إخلاء المسؤولية: إن كل الآراء المذكورة في هذا المقال هي فقط آراء المؤلف و لا تمثل آراء وجهة نظر موقع CCN ، و لا ينبغي نسبتها إليه .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ، و هل ترى أن صناعة العملات الرقمية ، و تقنية البلوكتشين يمكن أن تكون شيء مبالغ فيه بالفعل ، أم أنك في صفوف المؤمنين بقوة التقنية و مستقبل إستخدام العملات الرقمية على نطاق واسع ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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