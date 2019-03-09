الشرطة الأستراليّة تلقي القبض على مشغل منصّة رقميّة لإدارته عصابة للمخدّرات

ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على مشغل منصّة لتبادل البيتكوين له من العمر 27 عامًا وذلك لإدارته عصابة لتوزيع المخدرات.

ويعود التحقيق إلى سنة 2017 عندما ألقت الشرطة الفدراليّة القبض على إثنين من الرجال الأستراليّين لإستيرادهما المخدرات إلى أستراليا. وبحسب ما ورد استمرت الوكالة في تحقيقها ، الأمر الذي قادها إلى الكشف عن منظمة لتجارة المخدرات تعتمد على البريد الإلكتروني وتعمل في ضواحي المدن الأسترالية Bulleen و Templestowe Lower و Malvern. و داهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية هذه الأماكن وصادرت الستيروئيد والمال وما أسمته بـ “المواد المرتبطة بالعملات الرّقميّة”.

وفي أعقاب الإعتقال ، أدان الإتحاد الآسيوي للمخدرات المتهم بتجارة المخدرات بتهم استيراد وتهريب وحيازة 66 رطلا من المخدرات المحظورة ، بما في ذلك عقار إم دي إم إيه ، والميثامفيتامين ، والكوكايين ، والكيتامين.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيانها الرسمي:

“لقد لعب المتهم دوراً رئيسياً في توجيه عمليات العصابة الإجرامية التي تستخدم مواقع مختلفة في “الداركنات” ، إضافة إلى حسابات البيتكوين والأعمال التجارية المشروعة من أجل الحصول على التمويل لشراء المخدرات غير المشروعة ثم توزيعها”.

وفي الوقت نفسه ، حصلت فرقة مصادرة الأصول الجنائية على إذن من المحكمة بمصادرة عقارات تزيد قيمتها عن 1.40 مليون دولار تتعلق بالتحقيق.

أدت التحقيقات بمركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) لحظر إثنين من منصّات تبادل البيتكوين لعلاقتهما بتجارة المخدرات غير المشروعة.

و أصدر مراقب تمويل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في وقت لاحق بيانًا صحفيًا مشتركًا مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز ، مذكّرًا منصّات تبادل البيتكوين الأستراليّة إما بالإمتثال أو مواجهة القضاء.

وقال الدكتور ناثان نيومان ، المدير الوطني للعمليات التنظيمية في AUSTRAC :

“كان لدى مزودي خدمات صرف العملات الرقمية الوقت والفرصة الكافية للإمتثال لهذه القوانين الجديدة ، وقد رفضت AUSTRAC بالفعل تسجيل إثنين من مزودي صرف العملات الرقمية. ، و إننا نواصل مراقبة إمتثال القطاع بكلّ جدّية.”

وجهت السلطات موفري تداول العملات الرقمية للتسجيل لدى AUSTRAC ، والتحقق من هوية عملائهم ، والإبلاغ عن المسائل المشبوهة ، بما في ذلك المعاملات النقدية العابرة للحدود ، والإمتثال لمتطلبات حفظ السجلات ، حسب التعديلات على مكافحة غسيل الأموال . حسب قانون تمويل الإرهاب الصادر سنة 2006 .

كما أصدر قائد فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية ، المراقب بالمباحث مات كرافت ، بيانًا صارمًا ضد بورصات العملات الرّقميّة، مذكّرًا بأن وكالته كانت تراقب العملات رقمية بشكل نشط بنفس الطريقة التي تراقب بها الأموال النقدية .

وأضاف كرافت:

“أي معلومات حول أي نشاط غير مشروع من قبل مزودي تبادل العملات الرقمية التي يتم توفيرها إلى فريقنا – سواء كانت متعلقة بالجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الجريمة الممولة بالتكنولوجيا – سيتم متابعتها بجدّية في شراكة مع AUSTRAC”.

لا تزال أستراليا تحتل المرتبة الثانية من بين الدول الأكبر فيما يخصّ عدد المتعاملين في مجال المخدرات على مستوى العالم. ففي عام 2018 ، قامت قوة الحدود الأسترالية بإجراء 43973 عملية اكتشاف للمخدرات ، حيث كان المتاجرون يستخدمون رزم الإسعافات الأولية وأغلفة أقراص DVD لنقل المخدرات المحظورة.

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المصدر : www.ccn.com

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