5 أسباب لماذا يجب أن تستثمر في البيتكوين إذا لم تقم بذلك مسبقا

مع احتفال العام الماضي بالذكرى العاشرة للبيتكوين، وكثيرون في مجتمع الكريبتو، يدعون أن السوق لن تشهد أبداً قمم عام 2017 مرة أخرى، سيكون من السهل الافتراض بأن العملات الرقمية قد انتهت. ولكن هذا قد يكون بعيد عن الحقيقة، هنا 5 أسباب حول لماذا يجب عليك الاستثمار في البيتكوين اليوم.

إذا كان هناك أي شخص يعرف عن التوقيت في سوق العملات الرقمية، فهو تشانجبينج تشاو. فقد أصبح الرئيس التنفيذي لشركة “Binance” وهو الذي أصبح ملياردير بسبب العملات الرقمية من خلال إطلاق منصة التداول الأكثر شهرة كما شارك في ذروة البيتكوين BTC التاريخية.

نشر “تشاو” مؤخرا على تويتر حول مشاركته الأولى مع الكريبتو. وعن عام 2013 عندما كان عمر صناعة التشفير فقط خمس سنوات. في ذلك الوقت كان شديد الندم لأنه لم ينضم إليه في وقت أقرب، ولكن من المفترض أنه لا يشعر بالسوء إزاء ذلك بعد الآن. هل يمكن أن تكون في نفس الموقف، في غضون بضع سنوات؟

مشاركة تمت مشاركتها مؤخرًا بواسطة “تشاو” كانت إعادة تغريد من TraderScarface. وأشار إلى أن كل انهيار للبيتكوين بنسبة 70 في المائة أو أكثر (مثل واحد من بداية عام 2018 حتى الآن)، أعقبته دورة تجاوزت الذروة السابقة. وفقًا لهذا التنبؤ الصعودي، يمكننا أن نرى وصول سعر البيتكوين BTC إلى أعلى من مستويات 20,000 دولار في وقت ما في المستقبل.

في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة 134 مليار دولار. تمثل القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين أكثر من نصف هذا المبلغ، أي 68 مليار دولار. هذه بعض الأرقام المذهلة لظاهرة جديدة نسبيا في السوق ولكن لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه. إذا كنت تعتقد أنه قد يكون قد فات الأوان للانخراط في سوق التشفير ، فإن الأمر يستحق النظر في مقدار المساحة التي يجب أن تنمو سوق التشفير فيها.

يعطي هذا الرسم البياني المفيد وجهة نظر أكثر وضوحًا حول الحصة الإجمالية لسوق التشفير العالمي من رأس المال العالمي (على الرغم من أن الأرقام قديمة بعض الشيء). تتفوق شركتي Amazon و Apple بكثير على سوق العملات الرقمية بشكل كامل، حيث تقدمان خدمات ومنتجات مبتكرة تسمح لهما بتقسيم الأسواق الخاصة بهما. أي شخص استثمر فيها قبل عقد أو أكثر من المحتمل أن يكون قد شهد عودة رائعة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن البيتكوين والعملات المشفرة تتنافسان في مجال مختلف لهاتين المؤسستين الرأسماليتين الحديثتين. سوق العملات الرقمية هو مجال أوسع بكثير وأي نجاح هناك احتمال أن يكون أكبر بكثير. المنافسين الرئيسيين في سوق الكريبتو هما الدولار الأمريكي وعملات أخرى والذهب، وأنواع أخرى من الأسهم. وكما هي الحال في الأمور ، فإن كل هذه الأمور تفوق كل شيء – ولكن كان لها بداية قوية هائلة، دعونا لا ننسى ذلك.

وقد تم استخدم الذهب لفترة طويلة كاحتياطي لدعم الدولار الأمريكي والعملات الورقية الأخرى، ولا يزال العديد من المستثمرين يشهدون مخزونًا هامًا من القيمة بسبب خواصه المادية وكذلك الجهد المبذول في تعدينه. تم تصميم البيتكوين (BTC) للحصول على عرض محدود بشكل مماثل، ويعتبره الكثيرون في مجال التشفير كقيمة تخزين أفضل من الذهب. إذا تم تحويل بعض الاستثمارات في الذهب إلى البيتكوين بدلاً من ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى نمو محتمل ضخم لعملة البيتكوين BTC.

هذا ينطبق على أسواق الفوركس واسواق الاسهم أيضًا. ويبلغ إجمالي سوق الذهب العالمية أكثر من 7 تريليونات دولار، والنقد المادي الذي يزيد على 30 تريليون دولار والأسهم التي تزيد قيمتها على 60 تريليون دولار. لن تحتاج البيتكوين إلا إلى أخذ جزء صغير نسبيًا من هذه الحصص في السوق لرؤية بعض المكاسب الفلكية – ولن ترغب في التأخر في ذلك الاستثمار.

وقد نوقشت إمكانية الاستثمار المؤسسي الواسع النطاق في التشفير لسنوات، منذ تحولت نظرة البيتكوين من تجربة منخفضة التكلفة في النقد الرقمي إلى تكنولوجيا مالية جديدة مفيدة حقًا وفرصة استثمارية مربحة.

في أعقاب سباق عام 2017، تدخلت بعض الشركات المالية الكبرى إلى المجال، وظهرت عدة صناديق متخصصة في مجال الكريبتو بقيمة ملايين الدولارات ولكن معظم المؤسسات لا تزال حذرة من هذا النوع الجديد من الأصول. المخاوف بشأن تقلب الأسعار والتلاعب في السوق تمنع المستثمرين، وكذلك القضايا الأمنية وعدم وجود فهم عام للتكنولوجيا الأساسية.

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هذا يمكن أن يتغير كل شيء نسبيا قريبا. في وقت لاحق من عام 2019، من المقرر أن تطلق Fidelity خدمة Fidelity Digital Asset Service وتعرف بـ (FDAS) الجديدة، وهو حل احترازي للمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في التشفير دون الحاجة إلى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.

وسيبدأ مشروع “باكت” الذي طال انتظاره مباشرة في وقت لاحق من هذا العام، الذي أطلقته شركة انتركونتيننتال للصرافة، التي تدير “بورصة نيويورك” بين منصات تداول أخرى. ويشمل ذلك خدمات تخزين التشفير الجديدة، بالإضافة إلى العقود الآجلة الأولى من نوع البيتكوين المستقر بالعملة الرقمية فعليًا، والتي ستجعل تداول التشفير أقرب إلى التوافق مع سوق الفوركس وهو أن المستثمرين المؤسسيين أكثر دراية. تستفيد “منصة باكت” أيضًا من تقنية Azure Cloud من شركة “Microsoft” وقد أقامت شراكة مع “ستاربكس” التي من شأنها الدخول في عصر جديد من تبني التشفير في تجارة التجزئة.

أيضا، هناك عدد من المقترحات الجديدة لصناديق التشفير المتداولة في البورصة (صناديق ETF) المشفرة يتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية ومنصات التداول (SEC) في وقت لاحق من عام 2019. ومع المعايير المهنية والكفاءة المهنية الجديدة التي قدمتها “باكت” إلى مجال صناعة الكريبتو والعملات الرقمية، وسيكون من المرجح أكثر أن تتم الموافقة على صناديق تداول البيتكوين. وبمجرد أن يحدث ذلك ستبدأ الأموال المؤسسية في التدفق إلى عالم التشفير. والآن هو الوقت المثالي لضمان أن تحصد ربح كبير.

يتوقع الكثيرون أن الأسواق المالية العالمية قد تشهد انهيارًا كبيرًا آخر في العام المقبل أو نحو ذلك. لا يزال يتعين معالجة عدد من العوامل التي أدت إلى فشل العديد من البنوك الكبرى في عام 2008 بشكل صحيح. هذه المرة، يمكن أن تحل ديون الشركات محل ديون الرهن العقاري كمحفز للركود. وهناك مخاوف أيضًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث يستعد خامس أكبر اقتصاد وطني في العالم لمغادرة الاتحاد الأوروبي بخطط قليلة جدًا بشأن مسارها الاقتصادي بعد ذلك. يمكن للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أن تتصاعد أكثر تحت قيادة الرئيس الامريكي “ترامب”.

إذا حدث ركود آخر، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لسوق الكريبتو. وبما أن العديد من البيتكوين يعتبرون “ملاذًا آمنًا” مع سيولة جيدة على غرار الذهب، يمكن للمستثمرين تحويل أموالهم إليه كمخزن جيد للقيمة في سوق غير مستقر. على الرغم من أنها لا تزال جديدة نسبياً، إلا أنها أظهرت تبايناً ضئيلاً للغاية مع فئات الأصول الأخرى حتى الآن، وقد ادعى روبرت فيجليوني من هورايزون أن “الكريبتو هو … تحوط لائق مقارنة بكل جنون الاقتصاد الكلي”.

كان الركود العظيم في عام 2008 هو الذي قاد “ساتوشي ناكاموتو” إلى إنشاء البيتكوين في المقام الأول، مما بشر بعهد جديد من التكنولوجيا المالية لحماية الناس من القرارات السيئة للبنوك المركزية ومخاطر التضخم المفرط. إذا ما حدث ركود آخر ، فقد يؤدي ذلك إلى المرحلة التالية من ثورة التشفير الرقمي – وسيكون أي شخص يدخل السوق الآن جزءًا من طليعه.

الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات، وصلت صناعة العملات الرقمية إلى مرحلة جديدة. لقد شهد السوق العديد من الحوادث واختراقات، وكان فضاء التشفير قويًا بسبب إيمان لا يتزعزع بالتقنية الأساسية. لكن إذا قارنته مع أي ابتكار تكنولوجي آخر، فإن الكريبتو لا يزال ظاهرة جديدة نسبيا مع وجود مساحة كبيرة للتحسين والتطور.

يعمل المطورون من جميع الأنواع باستمرار لضمان أن تكون العملات المشفرة مناسبة بشكل متزايد لأغراضهم الخاصة، وسوف ينمو الاعتماد لأن حالات الاستخدام تصبح أكثر وضوحًا وأكثر شيوعًا. القابلية للتوسع هي إحدى المشاكل التي تحتاج إلى حل عاجل للعديد من الكريبتو (العملات الرقمية). بعد الازدهار الضخم في السنوات القليلة الماضية، كانت الزيادة في عدد الزيارات على العديد من شبكات الكريبتو بمثابة فرصة مثالية لتطوير طرق جديدة لمعالجة المعاملات بأسرع طريقة وفاعلية قدر الإمكان.

بالنسبة للبيتكوين (BTC)، تستخدم تقنية SegWit وشبكة Lightning Network الآن في أكثر من 35% من المعاملات، أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عام واحد فقط. يساعد هذا الشبكة على معالجة المدفوعات بشكل أسرع من أي وقت مضى. وكلما كانت الشبكة أسرع، كلما ازدادت حالات الاستخدام التي تستخدمها عملة البيتكوين وأصبحت أكثر قيمة.

مع التحديث التقني الرئيسي الذي تم تنفيذه مؤخرًا، ساهمت الايثيريوم (ETH) أيضًا في حل مشكلات التدرجية الخاصة بها. كما أنه من المقرر أن يتحول النظام إلى نظام الإثبات (PoS) في وقت ما قريب، وهو ما سيسهم في تقليل التأثير البيئي الضار الذي يستخدمه الكثيرون كنقد على التشفير بشكل عام. إحدى الشبكات التي تستخدم بالفعل PoS هي إيوس (EOS) وهي شبكة مصممة خصيصًا للحصول على أقصى درجة من التدرجية. إذا تمكن مطورو EOS من حل مشكلات الأمان، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى دفع المزيد من التبني من خلال إظهار أن التشفير متاح وقادر على معالجة الدفعات.

ترون (TRX) هي شبكة أخرى تنمو بشكل كبير وستكون لديها حالات استخدام أكثر وأكثر مع تطورها. وهو مصمم للنظام الإيكولوجي للمحتوى عبر الإنترنت، وهو نظام يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لتكنولوجيا اللامركزية، وتظهر شراكة ترون الأخيرة مع “بت تورنت” إمكانية التوسع الإضافي. يمكن أن يحقق مشروع رمز بت تورنت (BTT) الذي يعمل بالترادف مع ترون (TRX) في حالة نجاحه، نسبة كبيرة من قاعدة مستخدمي “بت تورنت” تصل إلى 100 مليون سيذهبون على متن طائرة التشفير.

مع نمو الخبرة التقنية والمطورين بناء على ما تم إنجازه بالفعل، ستستمر حالات استخدام العملات المشفرة الموجودة في النمو وسيزداد الاعتماد معها. كما أن المشاريع الجديدة سوف تتكاثر وستصبح مصممة لأغراض أكثر تحديدًا أو ابتكارًا والتي قد يصعب تصور الكثير منها في الوقت الحالي. أي متحمس تشفير جديد يشترك في هذه المرحلة يجب أن يرى إيمانهم يكافأ بشكل رائع على طول الطريق.