ثلاثة أسباب جوهرية وراء تنبؤات الرئيس التنفيذي لـ Twitter بإحياء ضخم للبيتكوين

يتوقع “جاك دورسي” Jack Dorsey – الملياردير والرئيس التنفيذي لـ Twitter و Square – مستقبلًا قويًا لعملة البيتكوين وقطاع العملات الرقمية .
على برنامج من فئة الـ podcast يسمى “Tales from the Crypt” ، كشف “دورسي” أنه يقوم بزيادة الحد الأقصى بقيمة 10،000 دولار لشراء الـ Bitcoin على تطبيق Square Cash ، وذلك من أجل الحصول على تلك العملة الرقمية المهيمنة .
في التغريدة السابقة تقول “مارتي بينت” MartyBent :
” أحدث حلقة من برنامج “Tales from the Crypt” مع Jack Dorsey مباشرة الآن ! ”
” نناقش كل شيء من حيث ، كيف وجد “دورسي” البتكوين ، وكيف كانت تجربته معه ، بالإضافة إلى أوجه التشابه بين نشأة “تويتر” و البيتكوين ، وأيضاً ما هو تأثير البيتكوين على الدولة ، .. وأكثر من ذلك بكثير . “
من خلال قسم Fast Money التابع لموقع CNBC الإخباري ، استعرض “بريان كيلي” Brian Kelly – الرئيس التنفيذي لشركة BKCM – ثلاثة عوامل حاسمة وأساسية يمكن أن تدفع عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها السابقة ، وتتعافى بشكل كامل خلال الأشهر القادمة .
في 1 مارس الجاري ، ذكر موقع CCN الإخباري ، أن عملة الـ Bitcoin قد سجلت أول شمعة شهرية خضراء منذ يوليو 2018 .
وفي التحليل الفني ، تشير شمعة شهرية خضراء إلى زيادة شهرية صافية ، وطوال شهر فبراير الماضي ، فقد تعافى الـ Bitcoin من سعر 3،413 دولار إلى 3،791 دولاراً أمريكياً .
منذ ذلك الحين ، وفي غضون أسبوع ، ارتفع سعر البتكوين إلى أكثر من 3،900 دولار ، حيث أضافت سوق العملات الرقمية ما يعادل 6 مليار دولار إلى قيمتها .
أداء الشهر لسوق العملات الرقمية ( المصدر : Coinmarketcap.com )
وفقاً لـ “بريان كيلي” ، فإن ما يسمى بـ “موسم شتاء العملات الرقمية” ، يقترب الآن من مرحلته الأخيرة ويبدأ جليده في الذوبان .
إن بداية مرحلة من التراكم المدمج مع مؤشرات أساسية قوية ، مثل حجم المعاملات المتزايد لشبكة البيتكوين ، والزيادة الملحوظة في اهتمام المؤسسات بالبيتكوين ، ستعزز عملية تعافي البيتكوين حتى نهاية العام الجاري .
عندما ننظر وراء كواليس ما يحدث في مجال العملات الرقمية ، فإننا نشهد بعض التحسن في المحاور الأساسية .
وأوضح “كيلي” قائلاً :
” إذا نظرت إلى عدد العناوين التي تم إنشاؤها على شبكة البيتكوين – وهي نسبة تصل إلى 20 بالمائة تقريبًا من قيعان شهر يناير – فهي مرتفعة جدًا عند المستويات التي شهدناها في ربيع عام 2018 ، عندما كان سعر البيتكوين أعلى بكثير من 6000 دولار . بشكل أساسي ، لقد بدأنا في رؤية التحسن . ”
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” إن بعض المستثمرين وأصحاب الثروات البارزين ، كانوا يغمسون إصبعهم في فضاء العملات الرقمية ، أضف إلى ذلك خبر قيام شركة Fidelity بإنشاء custody هذا الأسبوع ، و “جاك” كما تعرف ، يفهم شبكة الدفع . “
في كل سوق من الأسواق الرئيسية للعملات الرقمية ، مثلاً في الولايات المتحدة ، و سويسرا ، و اليابان ، و كوريا الجنوبية ، بدأ عدداً متزايداً من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ، في تخصيص موارد إما للاستثمار في العملات الرقمية أو في البنية التحتية لها .
إن “جاك دورسي” يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على البيتكوين ، تتجلى في تحسن قابلية التوسع ، من خلال حل توسيع الطبقة الثانية ( second-layer scaling solution ) ، بالإضافة إلى اشتراك المؤسسات مثل مؤسستي Fidelity و ICE ، وأيضاً الزيادة الإجمالية في الاهتمام بتلك الفئة من الأصول .
في الأسبوع الماضي ، ذكرت The Block حصرياً أنه كجزء من صفقة منصة “باكت” Bakkt ، سوف تقوم “ستاربكس” Starbucks ، بدمج مدفوعات البيتكوين في نظامها خلال الأشهر الـ 18 المقبلة .
يمكن أن تحل هذه الخطوة قضية اعتماد التجار لقطاع العملات الرقمية مرة واحدة وإلى الأبد ، ويعد هذا الأمر عاملاً محفزاً رئيسياً آخر لعملة البيتكوين التي تم التقليل من شأنها .
كمستثمر في Lightning Labs ، فإن “دورسي” موجه لقيادة “شبكة البرق” ( Lightning Network ) إلى النجاح .
وقد أعاد التأكيد على أن شركة Square – الشركة العملاقة في مجال المدفوعات ، والبالغة قيمتها 31 مليار دولار – سوف تتبنى “شبكة البرق” على المدى القريب ، وعندما تفعل ذلك ، يمكن لـ “دورسي” حينها أن يدفع بمفرده عملية تبني حل توسيع الطبقة الثانية .
في التغريدة السابقة ، علق “دورسي” قائلاً : ” هذا أمر ممتاز” ، على خبر نشره موقع Medium الإخباري ، يقول أنه بفضل نظام الـ Tippin ، يمكنك الآن إرسال البيتكوين كمكافأة إلى مستخدمي تويتر ، عن طريق استخدام شبكة الـ Lightning Network ، بطريقة سهلة وسريعة للغاية .
وقد قال “كيلي” :
” ولأن جزء من شبكة البيتكوين يسمى “شبكة البرق” Lightning Network ، فقد قال “دورسي” أنها مسألة وقت فقط ، وذلك عندما تأتي الـ Lightning Network إلى تطبيق Square ، والتي سوف تسمح لك بإجراء معاملات الدفع بسهولة في المتاجر ، و هذا الأمر يمكن أن يكون أيضاً عاملاً محفزاً آخر لنمو البيتكوين . “
إن المستثمرون من أصحاب المليارات ، ومن بينهم “جاك دورسي” Jack Dorsey و “تيم دريبر” Tim Draper ، يعبرون بشكل مستمر عن التفاؤل تجاه النمو طويل الأجل ، والقدرة على البقاء ، التي تتمتع بها العملات الرقمية .
من الواضح أن السوق الهابط الذي دام 15 شهرًا ، قد أعطى انطباعاً للمستثمرين ، خاصةً في السوق المالية التقليدية ، أن العملات الرقمية كفئة أصول ، ليست بدعة وأنها عززت نفسها كصنف أصول ناشئ .
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