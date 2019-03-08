لماذا لا ينبغي أن تقلق بشأن حيتان العالم الرّقميّ و من تحطيمها لسعر البيتكوين ؟

في ندوة مفيدة للغاية على الأنترنت قدّمها موقع Chainalysis ، قدمت شركة أبحاث حول البلوكتشين إعلانها المدهش بأن “الحيتان” الرّقميّة و هم الأفراد الذين لديهم ما قيمته أكثر من 56 مليون دولار من البيتكوين لا يشكلون خطرا جسيما على سعر العملة الرّقميّة.

في العرض التقديمي الذي يحمل عنوان “من هم في يومنا هذا حيتان البيتكوين و البيتكوين كاش؟” ، يقوم التحليل بتصنيف أنواع الحيتان إلى عدة فئات بما في ذلك “الحيتان الإجرامية” ، و “الحيتان التي قامت بتبنّي العملة في وقت مبكّر” ، و “الحيتان التجارية”.

ملاحظة هامّة : حيتان البيتكوين كاش ، في المتوسط ، تملك حوالي 250 ٪ من العملات الرّقميّة التي لدى حيتان البيتكوين العادية. و تحدد الشركة حوت الـ BCH بحوالي ضعف معدل تصنيف حوت الـ BTC. لذا ، لكي تكون حوتًا بيتكوين من خلال تعريفهم ، يجب أن تحمل ما لا يقل عن 15000 BTC. و لكي تكون حوتًا بيتكوين كاش ، يجب عليك الإحتفاظ بـ 30،000 BCH على الأقل.

انخفضت حيازات “الحيتان المتبنّية للعملة في وقت مبكر” من 9 ٪ من جميع البيتكوين في التداول إلى ما يقرب من 5 ٪ اليوم. و قال المذيع للمشاهدين إن التضخم الناتج عن التعدين ليس سوى جزء من السبب في ذلك فبعض الحيتان باعت جزءا من ممتلكاتها خلال صعود السّوق. وترى الشركة ذلك على أنه علامة على صحة الإقتصاد الرّقمي. ويشيرون إلى أن “الحيتان التجارية” لها التأثير الأكثر إيجابية من بين أنواع الحيتان فهي توفر “تأثيرًا مستقرًا”.

بدأت الحيتان التجارية تحتلّ مكان أنواع أخرى من الحيتان من حيث حيازتها لكميّات كبيرة من البيتكوين. و في نهاية البرنامج التعليمي على الويب ، سأل أحدهم عما إذا كان الحوت التجاري قد يكون أيضًا من أوائل المستخدمين أم لا. أجاب المذيع أنه في حين أن بعض المتبنين الأوائل قد أظهروا علامات على محاولة تجميع المزيد من البيتكوين في وقت لاحق ، إلا أن هذه المحاولات لم تكن كبيرة بشكل كافٍ ليتمكنّهم من العبور إلى الفئة الأخرى.

إن شفافيّة بلوكتشين البتكوين دلّت أنّ بعض العناوين التي تمت دراستها هي على الأرجح مجموعات صغيرة من المتداولين ، وليست أفرادا. والخبر السار هو أن التهديد الفعلي الذي تشكله جميع الحيتان لإقتصاد العملة الرّقميّة منخفض نسبيا. فإذا ما قاموا ببيع كامل ممتلكاتهم ، فسيتم بيع 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية. وهذا ليس سوى نسبة 10٪ من إجمالي القيمة السوقية الحالية للبيتكوين.

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من الواضح أن عمليات البيع في هذا النطاق سيكون لها بعض التأثير. إذ ستستجيب البوتات التجارية المراهنة على انخفاض السّوق ، ولكن الأمر كذلك بالنسبة لتلك البوتات المراهنة على ارتفاعه. وبذلك فإن التأثير الصافي على سعر البيتكوين سيكون منخفضا جدا ، و هذا وفقا لبحث Chainalysis .

ومع ذلك ، لم نشهد أبدًا التأثير الحقيقي لمثل هذا البيع. إذا تم بالفعل تنفيذ أوامر بيع قوية بهذا الحجم ، فإن النتيجة الفعلية يصعب تحديدها. أحد جوانب هذا السيناريو هو أن العملات الجديدة ستدخل المنصات للمرة الأولى.

نحن نعلم أن ما يصل إلى 2.5 مليون BTC تغيّر مالكيها كل يوم في المنصات ، ولكن غالبا ما تكون هذه هي نفس العملات الرقمية التي يتم تداولها مرارا وتكرارا. و تبيع معظم الحيتان التجارية البيتكوين مع توقع شرائها مرة أخرى بثمن أرخص فهي تحاول زيادة ممتلكاتها ، مما يزيد من الحدّ من مخاطر أنواع أخرى من الحيتان.

مجموعة الحيتان الوحيدة التي تشكل فعليًا أصغر خطر على سعر البيتكوين هي “الحيتان الإجرامية” ، أو الأشخاص الذين جلّ أموالهم متأتّية من الأسواق المظلمة. و لا تبيع هذه الحيتان بنفس الطريقة التي تبيع بها الحيتان الأخرى ، وبالتالي فإن الخطر الوجودي الذي تشكله أقل من ذلك بكثير.

عندما تبيع الحيتان الإجرامية ، فإنها تريد تجنب الكشف عنها. تذكّر بطاقات الهدايا ومخططات غسل الألتكوين. لقد بدأوا أيضًا بالإنتقال إلى عملات أكثر خصوصيّة على مر السنين. إذ أن شفافية البلوكتشين ليست جذّابة لمثل هذا النّوع من الحيتان ، لذا فإنها تميل إلى عدم إستخدامها إلا عند الضرورة.

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المصدر : www.ccn.com

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