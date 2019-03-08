شراكة بين منصة بينانس وحكومة الأرجتنين لدعم مشاريع البلوكشين

وتقول حكومة الأرجنتين إنها ستطابق الاستثمارات التي تجريها “بينانس لاب” في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البلوكشين في البلاد – بما يصل إلى 50.000 دولار. هذه الخطوة تمثل أحدث مثال على تبني العملات المشفرة في أمة امريكا اللاتينية.

أعلنت “بينانس لاب” حاضنة تكنولوجيا البلوكشين، الخبر في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء (6 مارس، 2019). ووفقاً للبيان، فإن وزارة الإنتاج والعمل في الأرجنتين قد التزمت بمضاهاة الاستثمارات في كلًا من مؤسسة “Binance Labs” ومؤسسة “LatamEx” في الشركات الناشئة في البلد.

من خلال برنامج “المُسرّع الاستثماري” حيث تخطط الحكومة لمطابقة كل شركة ناشئة محلية تمولها “بينانس لاب” مع حد اقصى يبلغ قدره 50,000 دولار. كما كشف البيان أن الشراكة ستستمر لمدة أربع سنوات – مع ما يصل إلى عشرة مشاريع تتلقى التمويل كل عام.

ستكون عاصمة الأرجنتين واحدة من المدن التي تستضيف الموسم الثاني من برنامج حاضنات “Binance Labs” الذي سينطلق في مارس 2019. وخلال فترة الـ 10 أسابيع، تخطط “بينانس لاب” لتنظيم العديد من الجلسات التفاعلية مع شركات ناشئة محلية جديدة متخصصة في تكنولوجيا البلوكشين.

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وتعليقًا على الشراكة، قال “إيلا تشانغ” رئيس “بينانس لاب”:

تُعد الأرجنتين في طليعة تبني البلوكشين وشهدنا كيف أصبحت موطنًا لبعض مجتمعات البلوكشين المتحمسة للغاية أثناء رحلتنا إلى هناك. نحن متحمسون للغاية لدعم مشاريع البلوكشين ورجال الأعمال والمطورين من خلال مشروعنا في “بوينس آيرس” وتقديم المشورة والتوجيه لهم لخلق تناسب في سوق المنتجات وتزويدهم بإمكانيات الوصول في الوقت المناسب لتطوير تكنولوجيا البلوكشين العالمية لحل المشاكل المحلية.

تعمل خطوط التعاون بين الحكومة الأرجنتينية و “بينانس لاب” على واحدة من أولى حالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة تكنولوجيا العملة الرقمية والبلوكشين الناشئة. كما تضع هذه الأخبار فصلاً آخر في محور البلد المتنامي نحو تطوير الاقتصاد الرقمي.

علما بأن 37 مدينة في “الأرجنتين” تقبل عملة البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل وسائل النقل العام. كما تمتلك البلاد ثاني أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أمريكا اللاتينية، خلف كولومبيا. منذ تسهيل اللوائح في منتصف عام 2018، استمر تداول العملات المشفرة في الازدهار.