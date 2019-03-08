لماذا لم تتفاعل عملة الريبل (XRP) مع خبر اضافتها لمنصة Coinbase

إن الإضافة المفاجئة لـ عملة الريبل الرقمية (XRP) على منصة “Coinbase” في نهاية فبراير كانت الحدث الأكبر لدى العديد، بالإضافة إلى العديد من التحركات الإيجابية لشركة الريبل (Ripple).. ومع ذلك، فشل سعر عملة الريبل الرقمية (XRP) في الاستجابة وفقًا للتوقعات.

غالباً ما يشير المحللون إلى منصة “Coinbase” باعتبارها “صانعة الملوك”، وفي الماضي القريب، شهدت العملات المشفرة المدرجة في البورصة ارتفاعات كبيرة في الأسعار وأسعار السوق. في مقابل ذلك، قد يسأل المرء، ما الذي قمع سعر الريبل (XRP) ؟

أنهت “Coinbase” بعد أشهر من التكهنات بإدراج عملة الريبل الرقمية (XRP) على منصتها. بالنسبة للريبل (Ripple) كانت تلك خطوة تقدمية أخرى نحو أن تصبح المعيار والوسيلة الشعبية للتحويلات المالية الدولية.

ويستحق المشروع، الذي يمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 200 مصرف ومقدم لخدمات الدفع، الفضل في قيادة هذه الصناعة فيما يتعلق بحالة الاستخدام العملي. في الواقع، سواء كنت تحب عملة الريبل (XRP) أم لا، فلا يمكن إنكار قدرتها على إنجاز الأمور.

يوم الاثنين 25 فبراير، انتشر الخبر بسرعة حول إدراج رمز الريبل (XRP) في منصة Coinbase. وقد بلغ سعر البيتكوين إلى الريبل XRP / BTC الذروة عند 0.000087915، وهي زيادة بنسبة 10٪ ولكن هذه الحركة ارتدّت قريبًا. في حين كان الربح ملحوظًا إلى حدٍ ما، فإن العديد من الحائزين ظلوا يشعرون بعدم الرضا.

في وقت يعود إلى (يناير) 2018 ، تساءل “ناثانيل بوبر” مراسل قسم التقنية، عما إذا كانت الضجة حول شراكات شركة الريبل (Ripple) تنطوي على أي مضمون. عند التحقيق فيما كان يقوله المطلعون على البنوك حول تبني عملة الريبل الرقمية (XRP) وكانت المشاعر الكلية مختلفة.

وشارك “براد غارلينغهاوس” في محادثة تويتر التي أعقبت ذلك، بحجة مزايا عملة الريبل (XRP)، وقال :

“على مدار الأشهر القليلة الماضية تحدثت مع البنوك الفعلية ومقدمي الدفع. وهم يخططون بالفعل لاستخدام XRapid (منتج السيولة الخاص بعملة الريبل XRP) بطريقة جدية.”

وانتهى بقائمة من التعليقات، من المختبرين، وقدم تعليقات إيجابية حول الكفاءة المحسنة، والأداء التجريبي السلس، وتخفيضًا ملحوظًا في الرسوم.

وزعم “جوليان ليمان” أن ثمانية من بين مائتي شريك يستخدمون الريبل (XRP) بشكل منتظم.

يسردهم على النحو التالي:

ZipRemit

Cuallix

SBI

JNFX

SendFriend

TranspayGo

FCTS

Euro Exim Bank

هذا يسلط الضوء على التمييز بين نجاح شركاء الريبل واعتماد العملة الرقمية (XRP). سوف يدعم رمز الريبل الرقمي (XRP) أن عملية الإعداد هي مجرد الخطوة الأولى. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن عملة الريبل (XRP) هي إضافة غير ضرورية.

هناك جهد مستمر، من قبل شركة الريبل، لفصل نفسها عن الأصل الرقمي (XRP). في الصيف الماضي. وهناك الكثير من التكهنات حول السبب خلف ذلك. حيث يرى البعض أن هذا هو تكتيك للتحايل على ادعاءات عملة الريبل (XRP) كونها سيكيوريتي توكن. وبمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase الذي قال:

“ستقوم [Coinbase] بإدراج العملات الرقمية التي تمثل يقينًا تنظيميًا.”

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ويبدو كما لو أن عملة XRP ليست سيكيوريتي توكن. ومع ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم حكمها الرسمي في هذا الشأن. وبالنظر إلى التداعيات في جميع أنحاء الصناعة بأكملها، فإن التأخير أمرٌ يمكن التسامح معه إلى حد ما. إذا كان الأمر كذلك، فمن غير المعقول أن نتوقع حركة سعرية كبيرة عندما يتم ضبط عملة الريبل (XRP) في حالة من عدم التنظيم.

في مسألة ذات صلة ، يخضع الريبل حاليًا لسلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية. تستند جميع الادعاءات إلى انتهاك القانون الفيدرالي والوطني بعدم تسجيل رمز الريبل (XRP) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل عرض وترويج وبيع للمستثمرين الأفراد. إلى ذلك، المدعون يدعون الضرر.

في الوقت الحاضر، هناك مواقف مستمرة حول سلطات المحاكم، ولم يتم حتى الآن الاستماع إلى قضية. قام جاك تشيفينسكي، المحامي في Kobre و Kim LLP بتغريدة تتحدث عن هذا الوضع:

وتضع الدعاوى القضائية شركة الريبل (XRP) في حالة أخرى من عدم اليقين والتي قد تستمر في التأثير على سعر الأصل وثقة المستثمرين في العملة الرقمية XRP.

وبينما يعتقد البعض أن هذه الأعمال ليس لها موقف حقيقي، كونها مجرد عرض لثقافة التقاضي، تبقى الحقيقة أن المدعين يلجأون إلى ممارسة حقوقهم القانونية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، وبالنظر إلى عواقب فوز المدعي، تظل هذه الحالة عاملاً مقنعاً لسوق حذرة.

“جي بي مورغان” والرئيس التنفيذي لشركة جيمي ديمون سجل منذ أقل من عامين، إدانة لشركة بيتكوين كاحتيال. بالتبعية، استحوذت صناعة البلوكشين بأكملها على تعليق، مما أثار المزيد من الجدل حول العملات الرقمية بشكل عام. بعد ذلك وفي حركة غير متوقعة في الشهر الماضي، أعلنت جيه بي مورغان عن عملة مشفرة خاصة بها لمنافسة عملة الريبل الرقمية (XRP). التفاصيل تبقى ضئيلة. ومع ذلك، ستقوم “جي بي إم كوين” بوضع نفسها كعملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأمريكي. من المتوقع طرح التجارب في وقت لاحق من هذا العام.

أرسل هذا الإعلان القنوات الإخبارية إلى البحث والتقصي، ولسبب وجيه أيضًا. في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ينبغي تفسير هذا على أنه بنك رئيسي في الولايات المتحدة يصادق على العملة المشفرة أو مجرد عمل من انشطة حالة (FOMO) لا يوجد شك في مصداقية بنك “JP Morgan” وإمكانية قلب صناعة البلوكشين رأسا على عقب. يمثل هذا تهديدًا حقيقيًا للريبل وعملتها الرقمية (XRP) ولا يمكن تجاهلها.

حتى الآن، ومنذ الإعلان، كان سعر XRP في انخفاض طفيف، ولكن لا يزال يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع. كما يتم إصدار المزيد من التقارير عن عملة جي بي إم (JPM Coin) خلال الأشهر القادمة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يحدث ذلك.

حتى وقت قريب قبل خريف العام الماضي، لم يكن بإمكان مستخدمي Coinbase التداول إلا بالبيتكوين وبيتكوين كاش والإيثيريوم واللايت كوين. وقد أكسب هذا النظام سمعة حذرة، لكنه كان لا يزال يحظى بتقدير كبير بسبب واجهة المستخدم الجيدة وغطاء التعويض أو الضمان. اليوم، تدعم منصة “Coinbase” مايصل إلى 18 عملة رقمية مع وجود خطط لإضافة المزيد.

مرة أخرى في مايو 2017، عندما أضافت المنصة عملة اللايت كوين، ارتفع السعر بنسبة 40٪ مقابل البيتكوين، مع احتمال أن تسهم إشاعات هذه الإضافة في ارتفاع بنسبة 170٪ على مدى الشهرين السابقين. وبالنظر إلى أن عملة اللايت كوين أصبحت الآن أكثر سهولة في الشراء والتخزين، يمكن تبرير زيادة 40٪.

ومع ذلك، فقد تغير الزمن ونضج السوق. ويتوقع المستخدمون الآن مزيدًا من الخيارات وفي مواجهة المنافسة المتزايدة، فإن وجود أربعة عملات رقمية متاحة فقط ليس جيدًا بما يكفي. مع الإضافة الأخيرة للمزيد من العملات المشفرة إلى منصتهم، يبدو كما لو أن منصة “Coinbase” قد وصلت أخيرًا إلى هذا. لكنها وصلت متاخره؟ يصنّف [موقع Coinmarketcap] منصة Coinbase في المركز الـ39 من حيث الحجم خلال الـ[24 ساعة الاخيرة]، وكثير تقريبا من المنصات في مراكز اعلى تم إطلاقها بعد منصة Coinbase وقد أدرجت عملة اللايت كوين.

عندما يتحدث الناس عن تأثير منصة Coinbase، فإنهم يشيرون إلى ظروف السوق التي من غير المحتمل أن تحدث مرة أخرى. في حين أن الريبل (XRP) التي تم إدراجها في Coinbase يجب أن تؤخذ على أنها أخبار إيجابية، فإنه لا ينبغي توقع وجود مضخة سعر رئيسية حيث لم يعد لـ منصة (Coinbase) نفس التأثير الذي كانت عليه في السابق وذلك لظروف السوق وتوفر عدد أكبر من العملات الرقمية.

وبالتالي؟

كما هو الحال ، فإن عملة الريبل (XRP) تعيش حالة تنازع تنظيمي وقانوني، يمكن أن تكون نتائجه كارثية ليس فقط بالنسبة إلى الريبل ولكن أيضًا على مستوى التشفير بشكل عام. على رأسها، لم يعد السوق يعطي الكثير من المصداقية لقوائم منصة (Coinbase) أو الضجيج الذي لا أساس له.

ويمثل دخول “جي بي مورغان” في هذا المزيج مصدر قلق كبير، لكن نقص المعلومات يعني أن المستثمرين لا يستطيعون فعل أي شيء سوى الانتظار. في حين أن أصحاب رموز الريبل (XRP) لديهم الحق في التساؤل عن سبب عدم تأثير الأحداث الهامة على السعر، فإن هذا التوقع يستند إلى ظروف لم تعد تنطبق الآن.