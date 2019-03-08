بعد صعود عملة BNB و كثير من العملات البديلة – هل يصعد البيتكوين إلى 4200 دولار ؟

يبدو أن سوق العملات الرقمية يدخل مرحلة مثيرة فبعد إرتفاع عملة Binance Coin – BNB عملة منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم بنسبة 13 في المائة مرة أخرى لتواصل إرتفاعها المستمر هذا الإسبوع برفقة عدد من العملات الرقمية البديلة Alt coin ، و التي شهدت هي الأخرى إرتفاعات مثيرة ، ليظهر السؤال بين مجتمع العملات الرقمية ، هل يدفع صعود العملات البديلة Alt Coin سعر البيتكوين للصعود إلى مستوى 4200 دولار ، و هو مستوى المقاومة الرئيسي في هذه المنطقة ؟!

في هذا الخصوص نشر موقع CNN تقريرا يناقش فيه إجابة هذا السؤال ، ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

ارتفعت العملة الرقمية BNB عملة منصة Binance مرة أخرى هذا الإسبوع ، و تعتبر عملة BNB هي العملة الرقمية الرئيسية لشبكة بلوكتشين Binance Chain و هي شبكة تم تطويرها بواسطة اكبر منصة تداول للعملات الرقمية على مستوى العالم شركة Binance

و قد إرتفعت العملة بنسبة 13 في المائة يوم أمس لتستمر في الإرتفاع مما قد يعطي دفعة قوية لعملة البيتكوين و باقي سوق العملات الرقمية .

في غضون شهر واحد ، ارتفع سعر عملة Binance Coin من مستوى 7.8 دولار إلى سعر 15.31

ما يعني إرتفاعها بأكثر من 96 في المائة مقابل الدولار الأمريكي .

و فيما يلي الرسم البياني لحركة سعر عملة BNB مقابل الدولار الأمريكي في آخر شهر و الصورة من على موقع Coinmarketcap

نتيجة لإرتفاع سعر عملة Binance Coin فقد إرتفعت القيمة السوقية الإجمالية التقديرية للعملة Market Cap لتتجاوز عملة التيثير USDT – و هي العملة الرقمية المستقرة Stable Coin الأكثر قيمة في سوق العملات الرقمية – و تتقدم في التصنيف لتصبح عملة BNB في المركز السابع في تصنيف القيمة السوقية التقديرية للعملات الرقمية ، و ذلك طبقا لبيانات موقع Coinmarketcap .

, علما بأنه في الأسبوع السابق ، تفوقت BNB على كل من عملات TRON و Stellar للمرة الأولى في التصنيف المذكور ، محققة بذلك حجم سوق تقديري يزيد عن ملياري دولار .

و يبدو أن البيتكوين يحاول التعافي ، و تجاوز مستوى 3900 دولار ، و الدخول إلى منطقة 4000 دولار مدفوعا بالزخم الذي أظهرته العديد من العملات الرقمية الرئيسية في السوق مثل عملة Binance Coin و لايت كوين ، فهل يمكن لسعر البيتكوين أن يعاود زيارة منطقة 4،200 دولار بالتزامن مع روزنامة إرتفاع عملة Binance Coin ، و توكنز رقمية أخرى ؟

على مدار الشهر الماضي ، أكد العديد من المتداولين على أهمية مستوى المقاومة عند سعر 4200 دولار للبيتكوين ، و قد اخترق سعر البيتكوين منطقة 4 آلاف دولار في شهر فبراير الماضي بالفعل ، و لكنه عانى لإختبار منطقة سعر الـ 4200 دولار ، و بمجرد أن اقتربت عملة البيتكوين من سعر 4200 دولار ، انخفضت العملة إلى ما دون 3700 دولار .بشكل سريع .

تحدث الخبير الإقتصادي أليكس كروجر في يوم 24 فبراير الماضي بعد انخفاض سعر البيتكوين من مستوى 4200 دولار إلى 3700 دولار قائلا :

” لقد كانت حركة التفريغ ” Dump ” في سوق العملات الرقمية اليوم بمثابة تصحيح بسيط ، لقد ارتفعت الأسعار بشكل عمودي لمدة 16 يومًا دون حدوث تراجع Pull Back ، و لديك عملة الإيثيريوم ETH على سبيل المثال ، فقد إرتفعت العملة بنسبة 38 في المائة دون pull Back . و إزداد حجم اوامر الشراء على المكشوف Long بإستخدام الرافعة المالية ، و دخل الناس في حالة FOMO – حالة الخوف من ضياع الفرصة في سوق العملات الرقمية – ليصل سعر البيتكوين BTC إلى منطقة المقاومة القوية الأولى عند سعر 4200 ، و من هنا إرتد السعر .

فيما يلي رسم بياني لحركة سعر عملة البيتكوين BTC مقابل الدولار الأمريكي على مدى آخر شهر ، و الصورة من موقع Coinmarketcap .

و بالتالي ، في حين أن الحركة الصعودية للبيتكوين فوق 4200 دولار قد تفتح الطريق للعملة نحو إرتفاع محتمل فوق مستوى 5000 دولار ، لذلك و حتى يتم كسر مستوى الـ 4200 دولار ، يظل سعر عملة البيتكوين عرضة للإنخفاض حتى منتصف منطقة 3000 دولار .

و على جانب التحليل الفني للبيتكوين ، و وفقًا لأحد المحللين الماليين للعملات الرقمية ، و الذي يستخدم إسم مستعار على الإنترنت “Mayne” ، وجد البيتكوين دعمًا قويًا عند منطقة 3،700 دولار ، و إذا تمكنت العملة الرقمية المسيطرة على السوق من الخروج من نطاق سعر 3،900 إلى 4،000 دولار في المدى القريب يرى المحلل أن البيتكوين قد ينشط في حركة صعودية ممتدة ، و من المحتمل أن يصل السعر إلى مستوى 4،400 دولار .

“وجد سعر البيتكوين الدعم عند تاريخ الإفتتاح السنوي Yearly Open ، و ترفض الآن الكسر الذي أردت أن أقوم بعمل امر بيع على المكشوف Short ، و انتهى بي الأمر بفقدان صبري ، و وضع أمر بيع على المكشوف Short أقل فوق الكسر ، يبدو سعر البيتكوين متجها نحو منطقة 4200- إلى 4400 دولار .

“و لكن في حال إذا إنخفض السعر و كسر مستوى الدعم عن 3700 دولاراً ، فإني لن أقوم بفتح أي أوامر شراء على المكشوف Long بإستخدام الرافعة المالية مطلقا” ، و ذلك كما أوضح , المحلل .

و لكن ، كما ذكرت شبكة ” CCN ” خلال الأسبوعين الماضيين ، فإن الأداء القوي للعملات الرقمية الرئيسية في السوق ، و التوكنز قد رفع الضغط على البيتكوين .

و صرح السيد SU Zuhu الرئيس التنفيذي لشركة Three Arrows Capital ، أن آخر مرة وصل فيها سعر عملة لايت كوين LTC إلى سعر 57 دولارًا ، كان سعر البيتكوين يساوي 6،500 دولارًا .

نستعرض معكم التغريدة التالية من على الحساب الرسمي للسيد Su Zuhu في الأسفل :

هذا و قد بدأت بعض العملات الرقمية في إظهار تحركات مستقلة في أسعارها بعيدا عن التحرك السعري للبيتكوين ، و عادت العديد من الأصول الرقمية إلى مستويات شهر نوفمبر 2018 ، كما أن الإرتفاع في أسعار الأصول الرقمية الرئيسية مثل عملة اللايت كوين يظهر ثقة المستثمرين في السوق ، على الرغم من عدم اليقين المحيط بالإتجاه قصير الأجل لعملة البيتكوين المهيمنة على السوق .

نستعرض معكم التغريدة التالية من حساب Peter L Brandt على موقع تويتر فيما يلي :



عملة اللايت كوين تتجاوز البيتكوين و تقود الصعود .

على مدى ثلاثة أشهر من عام 2019 كان مستوى أسعار العملات الرقمية متدنيا حتى الآن ، و ذلك استنادًا إلى الأسعار السابقة ، و مع ذلك ، فقد شهد قطاع العملات الرقمية المزيد من التقدم في الأشهر الثلاثة الماضية ، سواء من حيث التنمية ، و التحركات المؤسسية أو تبني إستخدام العملات الرقمية و التقنية على نطاق جيد بعض الشيء أكثر مما كان في عام 2018 .

و يبدو أن المستثمرين قد أصبحوا أكثر ثقة في أصول العملات الرقمية التي تستمر في البناء و التنمية، و تظهر بقوة التقدم في الإبتكار ، و التطور .

و في هذا الخصوص يتحدث السيد Changpeng Zhao المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة Binance و المعروف إعلاميا بإسم C Z في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر قائلا :



فقط استمر في البناء ، و احرص على تحديد ما ترغب في تحقيقه ، لقد صعدت عملة Binance Coin للتو إلى المركز السابع الآن من ناحية القيمة السوقية الإجمالية ، و انتظر حتى تأتي الموجة القادمة من المستخدمين الجدد في سوق العملات الرقمية خلال عام 2020 ، و سيقوم العديد منهم بالتسجيل في منصة Binance ، و هذا ما سيجعل المنصة بمثابة الزعيم الواضح في سوق تداول العملات الرقمية .

لقد حققت عملة المنصة BNB

كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعود عملة BNB و كثير من العملات البديلة – هل يصعد البيتكوين إلى 4200 دولار ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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