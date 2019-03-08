أخباراً مزيفة: أكبر بنك باليابان لا يعمل على إصدار عملة رقمية

أفادت العديد من وسائل الإعلام الخاصة بمجال العملات الرقمية ، أن بنك Mizuho الياباني – أكبر بنك في البلاد – بالإضافة إلى عشرات البنوك الأخرى ، في طريقهم لإطلاق منتج قائمٍ على تكنولوجيا الـ blockchain . وفقاً لموقع Quartz ، بالرغم مما سبق ، فإن هذه التقارير غير صحيحة إلى أقصى حد ، فإن الـ J-Coin لا علاقة لها بمجال العملات الرقمية ، أو حتى مجال الـ blockchain بشكل عام .

Mizuho’s J-Coin ليست عملة رقمية حقيقية . | المصدر : AP Photo / Shizuo Kambayashi

على عكس الشائعات التي تقول بأنها منتج blockchain ، فإن مبادرة الـ J-Coin هي محاولة لتطوير إقتصاد اليابان . ما يقرب من 4 لكل 5 معاملات في اليابان تحدث نقداً ، مما يجعل اليابان في مكانة بعيدة عن بقية العالم ، من حيث إعتماد الدفع الإلكتروني .

في الصين المجاورة ، يتم إستخدام نظام Tencent’s WePay – وهو نظام دفع يعتمد على تكنولوجيا الـ QR-code – والذي يتكامل مع الحساب المصرفي للمستخدم ، ويسمح لهم بالدفع الفوري مقابل البضائع ، ويتم إستخدام هذا النظام بشكل شائع للغاية . كما أنه لا يوجد شيء أكثر شيوعًا من نظام AliPay ، حيث يوجد أكثر من 700 مليون مستخدم ، من أصل أكثر من مليار مواطن في الصين .

هناك عدة عوامل تسهم في انخفاض معدل إعتماد المدفوعات الإلكترونية في اليابان . أولاً ، من المرجح أن أسعار الفائدة السلبية والمنخفضة قد دفعت اليابانيين إلى الإحتفاظ بأموالهم نقداً . ثانياً ، تتمتع البلاد بأدنى حد لمعدلات الجريمة في العالم – فالناس أكثر راحة وهم يحملون المال . وأخيرًا ، فإن متوسط عمر السكان اليابانيين 47 عامًا ، أي أكبر من باقي دول العالم ، فقط يبلغ متوسط العمر في دولة Monaco أعلى من متوسط الـ 47 عامًا الخاص باليابان . وتُعد المدفوعات الرقمية والهواتف الذكية أكثر شيوعًا بين الأشخاص الأصغر سنًا .

هل هناك عملة مستقرة معتمدة على الين ستصدرها البنوك الكبرى في اليابان ؟ .. لا لن يحدث ذلك . | مصدر الصورة : Shutterstock

إن الحكومة اليابانية لديها مصلحة في تحديث الإقتصاد ، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر انعقادها في طوكيو العام المقبل . إنهم يدفعون البنوك والتجار للمساعدة في هذا المسعى .

لكن إصدار عملة مستقرة معتمدة على الين من قبل البنوك الكبرى في اليابان ؟

لا لن يحدث ذلك .

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كما يحدث في كثير من الأحيان في فضاء مجال العملات الرقمية ، قليلٌ من الاشخاص يتحمسون بشكل مبالغ فيه على مجرد معلومة صغيرة ، ثم يأخذونها ويصعدوا بها إلى السماء! . ربما لم تساعد تصريحات ممثلي بنك “ميزوهو” Mizuho في وسائل الإعلام الرئيسية . في إحدى الحالات ، أخبر مسؤول في البنك موقع CNBC الإخباري ، أنه يتم العمل على منصة لعملة رقمية ( digital ) مرتبطة بالين الياباني . وبالطبع عندما نسمع جملة “منصة لعملة رقمية” ، فإننا نفكر تلقائياً في الـ blockchain .

ومع ذلك ، فإن البنك لم يقل أبداً أنه سيطلق منتج مرتبط بتكنولوجيا الـ blockchain ، أو عملة رقمية مستقرة . ولكن ما قاله هو ، أنه يعمل على إنشاء شبكة مدفوعات رقمية ( digital payments network ) .

والنتيجة النهائية لذلك هي الـ J-Coin . إنها إجابة رئيسية على Samsung Pay ، أو Apple Pay ، أو Android Pay ، أو AliPay ، أو WePay ، أو ( أي شركة مضاف لها كلمة Pay ) . إنها نفس الفكرة – فإن البنوك التقليدية لا تزال تتعامل مع المدفوعات ، يقوم الوسيط باستخراج رسومًا مقابل الخدمة .

إن العملات الرقمية ( المشفرة ) ليست دائماً الحل الأكثر كفاءة لنقل الأموال . في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو نظام ledger أكثر استجابة وفورية . إن العملات المركزية – في حين أنها تثير غضب بين مجتمع المتحمسين للعملات الرقمية – بالتأكيد لها مكانها في الفضاء الإقتصادي والمالي . إن وظيفة عملة JPM Coin ، على سبيل المثال ، هي نقل الأموال داخليًا عبر الحدود . ومدخرات البنك لن تكون هناك أي إمكانية للتقليل منها ، والأمل هو أن ما ذكرته منصة Binance في تقريرها بهذا الشأن يكون صحيحاً – وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المزيد من الإهتمام بمجال تكنولوجيا الـ blockchain .

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المصدر : CCN

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