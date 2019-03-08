العملة الرّقميّة ABBC تحقّق ارتفاعا بـ 65 % : مالذي حلّق بسعرها نحو القمر ؟

فجأة أصبح مشروع إحدى العملات الرّقميّة المغمورة نسبيا حديث كلّ الألسن بفضل إرتفاع سعرها الدراماتيكي.

ارتفع سعر ABBC Coin كثيرًا حتى أنها تركت الكثير من العملات الرّقميّة مثل البيتكوين و الإيثيريوم خلفها عبر أدائها الممتاز على مدار 24 ساعة الماضية . فيوم الخميس ، ارتفع سعر ABBC مقابل الدولار بقدر 65 في المئة. في الوقت نفسه ، تضاعفت القيمة السوقية للعملة بأكثر من الضعف حيث ارتفعت من 135.82 مليون دولار إلى 249.74 مليون دولار. و ساعدت الزيادة في سعر ABBC على الدخول في ترتيب أفضل 25 عملة رقميّة.

بالحديث عن الحجم ، تغيرت ABBC إلى أقصى الحدود مقابل البيتكوين و USDT و ether، وبلغت قيمتها 46.75 مليون دولار من حجم التداول. و قد استضافت منصّة التبادل الرّقمي الغير منظم IDAX (منغوليا) و (Bit-Z (Hong Kong غالبية هذه الصفقات.

هناك نظريتان مباشرتان تعلقان على زيادة أسعار ABBC الجارية. أولها مرتبط بإيردروب بينما الآخر يتعلق بمضخة وهمية (أي رفع وهميّ للأسعار). هناك أيضا نظرية ثالثة مهمة تعتبر ABBC مشروع بلوكتشين جيّد ذو آفاق واعدة على المدى الطويل في السوق.

لنبدأ بالحل الثالث و هي الحجة الأكثر شيوعًا.

يتعلق الأمر بقبول أن ABBC هو مشروع بلوكتشين سيغيّر قواعد اللعبة. و المستثمرون الذين أضافوا حوالي 249 مليار دولار إلى سقف السوق منذ 26 فبراير / شباط يعتقدون بصدق في مشروع ABBC : والذي يتمثّل في إنشاء منصة التعرف على الوجوه القائمة على البلوكتشين والتي تسمح للمستخدمين بالدفع بإستخدام وجوههم. أو على الأقل ، هذا ما يجب أن تكون عليه الرّسالة التسويقيّة وهذا هو ما ينبغي أن يدعم استمرار الإرتفاع الأخير.

لنعد إلى النظرية الثانية ، تلك النظرية المزيفة.

بالنظر إلى تناسبية إرتفاع أسعار ABBC ، هناك إحتمال أن تكون مصطنعة بالكامل. ويشير إلى أن الأفراد يشترون أصولهم ويروجونها على لوحات الرسائل الإجتماعيّة لخلق هستيريا شراء ، مما يؤدي إلى إرتفاع سعر الأصول الرّقميّة.

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ترجمة التغريدة :

“هل يمكننا أن نحقق أن الـ ABBC هو عملية إحتيال وأن الضّحايا من المستثمرين يشترونها؟ قم بإعادة مشاركة التغريدة”

ومع ذلك ، فإن الجزء التالي من القصّة يبدو مخيفا. إذ يٌعتقد الآن أنّ الأفراد الذين “ضخوا” سعر الأصول الرّقميّة في البداية سيختارون الوقت المناسب للتخلص من جميع ممتلكاتهم بسعر أعلى. وبينما يبيعون أرباحهم ، يُترك مستثمرون آخرون ليحملو حقائبهم. و هذا هو PUMP-AND-DUMP ، عبر تاريخ الأسواق المالية.

وهو الأمر الذي يقودنا إلى النظرية الأولى: و هي الإيردروب.

أعلنت مؤسسة ABBC , و التي تذكرنا بمؤسسة Ethereum , أنها في الفترة ما بين 20 فبراير و 24 فبراير ، كانت قد قدّمت 500،000 وحدة من ABBC عن طريق CoinBene ، وهي منصّة تبادل رقميّة تعمل في سنغافورة مع أوراق إعتماد مشكوك في تنظيمها. ففي وقت التوزيع ، كان سعر ABBC يتقلب بين 0.068 و 0.106 دولار. و بعد إنتهاء الإيردروب ، بدأ السعر في الإرتفاع ، وبحلول 28 فبراير ، سجلت العملة الرّقميّة ارتفاعًا شهريًا جديدًا نحو 0.40 دولار.

وتبع ذلك تصحيح في السّعر ، إلا أن ABBC تتبعت مسارها الصعودي لاحقًا ، ليصل السعر اليوم إلى 0.62 دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. و من الوارد للغاية أن الإرتفاع القياسي حدث بسبب الضجيج الذي حام حول الهبة الكبيرة، والذي يعتبر أمرا معتادا في صناعة العملات الرّقميّة.

من الأرجع أن يكون إنخفاضا حادّا. فالأرقام ليست في طريقها للإرتفاع. و من المحتمل أن يخرج التجار من صفقات الشراء عند قمم عالية ، أو عندما يبدأ أول انخفاض من المستويات الأعلى . و الذي من شأنه أن يؤثر على الآخرين في التخلي عن ممتلكاتهم من عملة ABBC للحصول على ربح لائق . و إذا قرّر أي شخص شراء ABBC في أعلى مستوياته ، فهو في مغامرة خطيرة.

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المصدر : www.ccn.com

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