هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تنشر توصيات نهائية حول تشريع العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 8 مارس 2019 08:43 صباحاً - نشرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) تقريرها النهائي حول لوائح العملات المشفرة، وذلك وفق ما أوردته جريدة غلوبز المالية المحلية يوم الخميس ٧ مارس.

حيث قدمت لجنة خاصة تم تشكيلها في عام ٢٠١٧ لوضع اللوائح المناسبة للعملات المشفرة تقريرها إلى رئيسة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أنات غويتا. وتعليقًا على التوصيات، قالت غويتا إنه قد تم تصميمها لتطوير قطاع العملات المشفرة وحماية حقوق المستثمرين. وأضافت أن التكنولوجيا "موجودة لتبقى" رغم حقيقة أن الإثارة في الصناعة قد هدأت.

وتوصي هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بفرض شروط الكشف الخاصة بعروض العملات المشفرة التي تعتبر بمثابة أوراق مالية وتنص على ضرورة التحكم في هذه العروض بطريقة مماثلة للتمويل الجماعي.

ويضع تقرير الهيئة النهائي عدة أفكار رئيسية حول كيفية دعم صناعة العملات المشفرة في البلاد بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي وإنشاء منصة خاصة لتداول العملات المشفرة تحت تنظيم معزز. وقد نقلت وكالة الأنباء "غلوبز" عن "هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية" تصريحها:

Advertisements

"توصي اللجنة بالنظر في تعديل اللائحة الحالية لإنشاء بنية تنظيمية أكثر ملاءمة لنشاط التداول هذا من أجل التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المتكبدة في هذا النشاط."

ووفقًا لرويترز، فإن عدد الشركات ومقدار الأموال التي تم جمعها في تل أبيب قد انخفض خلال العقد الماضي، وهذا هو السبب في أن هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تسعى لجذب المستثمرين الجدد وتعزيز عمليات الاكتتاب العام الأولي (IPO).

ولم يتم بعد تحديد الإطار الزمني الدقيق لتنفيذ هذه الإرشادات.