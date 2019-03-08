أسواق العملات المشفرة تشهد إشارات مختلطة على جميع الأصعدة

تام شمس - الجمعة 8 مارس 2019 08:43 صباحاً - الخميس ٧ مارس - سجلت أسواق العملات المشفرة مكاسب وخسائر معتدلة خلال اليوم، مع بروز عملة باينانس كوين (BNB) كرابح أكبر في اليوم، وفقًا لما لموقع كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

بدأت عملة بيتكوين (BTC) الرائدة اليوم بنحو ٣٩٠١ دولار، لتصل لاحقًا إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند ٣٩٣٨ دولارًا. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بحوالي ٣٩٢٢ دولارًا، بزيادة متواضعة بنسبة ٠,٣٦٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مخطط سعر بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين ماركت كاب

كما يتداول إيثريوم (ETH) حاليًا عند ١٣٨,٥٢ دولار، حيث ارتفعت بنسبة ٠,٠٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ١٪ تقريبًا، بينما يُظهر الرسم البياني الشهري مكاسب تقارب ٣٠٪.

وبالأمس، منحت مؤسسة إيثريوم للباحثين في جامعتي كولومبيا وييل منحةً من أجل تجميع لغة برمجة جديدة للعقود الذكية في جهاز إيثريوم الافتراضي (EVM). وتشكل المنحة الجديدة جزءًا من تمويل الموجة الخامسة للمؤسسة والذي تم تكريسه لدعم جهود إيثريوم ٢,٠ وقابلية توسيع الطبقة ٢.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

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بينما سجّلت ريبل (XRP) تراجعًا وتم تداولها حول ٠,٣١٥ دولار في وقت كتابة المقالة، بانخفاض ٠,٦٣ في المئة خلال اليوم. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٠,٢٩٪، بينما تم تسجيل أدنى نقطة سعر لها حول ٠,٣٠٣ دولار يوم ٤ مارس.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة رقمية، تشهد باينانس كوين (BNB) أكبر نمو ملحوظ، مرتفعةً بأكثر من ٨,٤ في المئة خلال اليوم، ويتم تداولها عند حوالي ١٥,٣٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وخلال الأسبوع، ارتفع العملة بنسبة ٥٠ في المئة.

وقد شهد هذا الأسبوع قيام بورصة باينانس للعملات المشفرة بتقديم مكافآت في صورة باينانس كوين لاختبار منصة التداول غير المركزية الجديدة التابعة للشركة، والتي تحمل اسم باينانس DEX.

مخطط سعر باينانس كوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية حوالي ١٣٣,٧ مليار دولار، في حين بلغ الرقم في بداية اليوم حوالي ١٣٢,٨ مليار دولار. ويبلغ حجم التداول اليومي حوالي ٣١,٥ مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي ٣٠,٥ مليار دولار في بداية اليوم.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى يوم واحد. المصدر: كوين ماركت كاب